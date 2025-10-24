Puka khoe cảnh chồng bế ru con sau nửa năm sinh bé đầu lòng, nhóc tì nay bụ bẫm với đầu đầy tóc

Mới đây, Puka hiếm hoi đăng tải video quay lại khoảnh khắc chồng - ca sĩ Gin Tuấn Kiệt bế bồng, hát ru cho con ngủ. Cô dí dỏm cho biết giọng hát của ông xã được tận dụng trong những lúc này. Nữ diễn viên viết: "Có chồng là ca sĩ cũng đỡ mấy khúc này".

Đây là lần hiếm hoi Puka để lộ hình ảnh về con đầu lòng. Chào đời vào dịp Lễ Tình nhân hồi tháng 2/2025, đến nay nhóc tì được hơn 8 tháng tuổi. "Thiên thần nhỏ" nhà Puka trông bụ bẫm, cứng cáp và gây ấn tượng khi có đầu đầy tóc.

Được nửa tuổi, con đầu lòng của Puka - Gin Tuấn Kiệt gây ấn tượng vì có nhiều tóc.



Hơn nửa năm sau khi em bé chào đời, vợ chồng Gin Tuấn Kiệt giữ kín thông tin tên gọi, giới tính của con. Cặp đôi cũng chưa công khai diện mạo em bé.

Chia sẻ về điều này, Puka cho biết vợ chồng cô không "giấu con" mà chờ thời điểm phù hợp. Nữ diễn viên bày tỏ: "Chờ em bé lớn tí nha! Chị không có giấu đâu, chỉ là chờ em bé lớn tí nè".

Thời gian qua, sao phim Nhà gia tiên thỉnh thoảng đăng tải một vài hình ảnh về "thiên thần nhỏ". Cô khéo léo lựa chọn góc chụp, để không lộ ngoại hình con quá nhiều. Bà xã Gin Tuấn Kiệt tiết lộ nhóc tì nhà mình là em bé "siêu quậy".

Puka - Gin Tuấn Kiệt sinh con hồi tháng 2/2025 nhưng không công khai tên gọi, giới tính.

Puka cho biết khi nào phù hợp cô sẽ công khai em bé.

Một số hình ảnh hiếm hoi về "thiên thần nhỏ" nhà cặp đôi.





Từ khi có con, Puka tập trung nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống mẹ bỉm sữa. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện ở một vài sự kiện giải trí, được khen ngợi vì đã lấy lại vóc dáng thon gọn. Dù nhận được nhiều sự ủng hộ, Puka cho biết thời gian này, cô giảm tần suất hoạt động để dành thời gian cho con và gia đình.

Bà xã Gin Tuấn Kiệt chia sẻ: "Sau khi sinh con đầu lòng, sức khỏe của tôi đang trộm vía ổn định. Tôi vẫn còn bận rộn với vai trò mẹ bỉm sữa nên chưa toàn tâm toàn ý tái xuất với công việc. Thời gian gần đây, tôi có nhận được lời mời từ một số dự án cộng đồng, thấy ý nghĩa nên mình mới tham gia".

Hậu sinh nở, Puka lấy lại vóc dáng thon gọn.

Thỉnh thoảng, người đẹp góp mặt ở một số sự kiện.



Làm mẹ ở tuổi 36, Puka không giấu được niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động khi lần đầu được ôm con trong tay. Hành trình "vượt cạn" của cô được ông xã Gin Tuấn Kiệt và gia đình luôn đồng hành, từ việc phụ chăm con cho đến chia sẻ việc nhà. Nhờ vậy, cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng hành trình làm mẹ một cách nhẹ nhàng.

Nữ diễn viên từng khiến nhiều người "choáng ngợp" chi khoảng 300 triệu đồng để chọn dịch vụ sinh nở tiện lợi như đi nghỉ dưỡng. Ngoài ra, cô cũng đầu tư ekip trang điểm, chụp ảnh để ghi lại quá trình "vượt cạn".

Bên cạnh đó, Puka thấy may mắn khi không bị khủng hoảng hay trầm cảm sau sinh. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi có được sự cân bằng và ổn định về tâm lý sau sinh. Tôi không thấy mình cô đơn bởi xung quanh còn có chồng và gia đình luôn quan tâm, yêu thương. Mọi người còn giúp tôi chăm sóc em bé nữa nên hành trình bỉm sữa của mình cũng thoải mái".

Từ khi vợ mang bầu đến lúc sinh con, Gin Tuấn Kiệt luôn kề cận bên cạnh không rời bước.

Gin Tuấn Kiệt hết mực yêu chiều, chăm sóc vợ kỹ lưỡng.

Mẹ ruột và mẹ chồng vào bệnh viện chăm sóc Puka "vượt cạn".

Sau gần 2 năm kết hôn, tổ ấm của Puka - Gin Tuấn Kiệt giờ đây càng thêm viên mãn. Thời gian qua, cả 2 thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về hôn nhân êm ấm.

Nói về cuộc sống hôn nhân, Puka chia sẻ: "Thật ra cuộc sống hôn nhân của 2 đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay".

Cả 2 thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội.

