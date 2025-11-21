Bí ngòi là loại quả có đến 95% là nước và đặc biệt giàu dưỡng chất như vitamin C, beta-carotene, lutein, zeaxanthin, mangan, vitamin K, vitamin B6…

Nhờ lượng calo tự nhiên rất thấp, loại quả này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đang muốn kiểm soát cân nặng.

Không chỉ rẻ, dễ mua, mà đây còn được xem là một “kho dinh dưỡng xanh” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bạn hoàn toàn có thể mua về để đổi món cho gia đình bất cứ lúc nào.

Dưới đây là cách làm món bí ngòi xào trứng rất ngon và hấp dẫn, các bạn hãy thử nhé!

Nguyên liệu:

- Bí ngòi: 1 quả.

- Trứng: 2 quả.

- Muối: 2g.

- Nước tương: 1 thìa.

Cách làm bí ngòi xào trứng

Bước 1: Sơ chế

Rửa sạch quả bí ngòi, bổ đôi theo chiều dọc, sau đó cắt lát mỏng khoảng 3mm rồi để riêng.

Đập hai quả trứng vào bát, đánh tan.

Bước 2: Chiên trứng

Làm nóng dầu trong chảo, đến khi dầu nóng khoảng 70-80% thì đổ trứng vào xào chín. Có thể xào thành miếng trứng rồi dùng xẻng cắt nhỏ, xúc ra để riêng.

Bước 3: Thêm bí ngòi

Cho bí ngòi vào chảo xào chung. Nêm 2g muối, 1 thìa nước tương, thêm một chút nước lọc (hoặc nước dùng). Tiếp tục xào lửa lớn trong 1-2 phút.

Khi bí ngòi chuyển sang màu hơi trong là đã chín. Tắt bếp, múc ra đĩa.

Lưu ý khi chế biến loại quả này:

Nếu muốn trứng mềm hơn, hãy xào trứng khi dầu chỉ nóng khoảng 50%, xào chín rồi lấy ra; khi bí ngòi gần chín thì mới cho trứng vào lại.

Nếu thích ăn cay, có thể cho thêm ớt khô hoặc ớt chỉ thiên tùy khẩu vị.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!