Qualcomm và tiềm năng hợp tác ‘vô hạn’ với Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo chưa thể “làm thay việc của toàn bộ con người” như CEO SpaceX, Elon Musk từng nhận định, song rõ ràng những lợi ích tuyệt vời AI tạo ra cho con người khiến nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thay đổi phương thức vận hành.

Ông lớn công nghệ Mỹ, Qualcomm, không nằm ngoài vòng xoáy này. Tận dụng AI thông minh cùng sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam, tiêu biểu là Viettel, được xem như minh chứng cho cách Qualcomm “cưỡi” trên con sóng trí tuệ nhân tạo.

Qualcomm tận dụng AI thế nào?

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cristiano Amon nhấn mạnh Qualcomm không có nhà máy và tài sản lớn nhất của công ty này là con người. Trong bối cảnh AI đe dọa việc làm của nhân sự công nghệ trên toàn thế giới, Qualcomm có cách để tận dụng lợi thế không thể bỏ qua từ trí tuệ nhân tạo.

“Chúng ta cần nhìn cả nội bộ và bên ngoài. Qualcomm đã chủ động áp dụng AI vào nội bộ để nâng cao hiệu quả, ví dụ như công cụ Q Genie giúp tăng năng suất kỹ sư phần mềm từ 10-20% thông qua hỗ trợ viết mã, gỡ lỗi và xác minh. Thông qua Qualcomm University, chúng tôi cũng đào tạo nhân viên làm việc với AI, từ phần mềm đến thiết kế phần cứng”, ông Amon nhấn mạnh.

Bên ngoài, Qualcomm tập trung tuyển dụng chuyên gia AI và mở rộng R&D, như việc mua lại một công ty trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam để xây dựng trung tâm AI toàn cầu. "Chúng tôi sẽ tạo AI hub tại Việt Nam, và đang trong quá trình nghiên cứu cho Qualcomm toàn cầu. Nhân tài là tài sản cốt lõi của các công ty công nghệ như Qualcomm", CEO sinh năm 1970 quả quyết.

Không chỉ chia sẻ về nhân sự, ông Amon cũng nhấn mạnh những ứng dụng thực tế của AI trên thiết bị đầu cuối. Theo ông, đây là xu hướng đang bùng nổ toàn cầu. "Với sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn, chúng ta sẽ thấy AI nhỏ gọn hơn được đưa lên smartphone, IoT và thiết bị viễn thông", ông nói, trực tiếp khẳng định rằng các mô hình AI ngày nay đã đủ trưởng thành để triển khai rộng rãi.

CEO sinh năm 1970 tiết lộ Qualcomm đã chạy mô hình 13 tỷ tham số trên điện thoại và 20 tỷ tham số trên PC Snapdragon chỉ trong 24 giờ. Ông tiếp tục lấy ví dụ: “Trong bán lẻ, camera AI sử dụng computer vision để quản lý hàng tồn kho thời gian thực; trong y tế, kính thông minh với AI giúp bác sĩ tóm tắt hồ sơ bệnh án; trong hậu cần, AI tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Đây là kiến trúc AI hybrid, kết hợp cloud và thiết bị đầu cuối để cân bằng hiệu suất và năng lượng".

Với Qualcomm, AI không còn là lý thuyết mà đang biến đổi các ngành công nghiệp.

Việt Nam trở thành trung tâm R&D toàn cầu của Qualcomm

Tại Việt Nam, Qualcomm đã phối hợp với Viettel sản xuất thiết bị trạm di động ORAN thế hệ mới, hợp tác cùng VNPT phát triển hệ thống băng rộng và với Vingroup trong sản xuất ô tô. Ông Cristiano Amon cho biết: “Chúng tôi quyết định chọn Việt Nam là một trong những trung tâm AI Hub của tập đoàn, phục vụ không chỉ thị trường trong nước mà cả khu vực”.

Giống Qualcomm, Viettel đã và đang thực hiện quá trình chuyển dịch, kết hợp AI vào sản xuất kinh doanh. Sản phẩm AI camera 5G cho giao thông thông minh, phát triển chung giữa Viettel và Qualcomm, là ví dụ điển hình: đây là camera AI đầu tiên trên thế giới kết hợp 5G và AI, đã được triển khai rộng rãi tại Việt Nam để quản lý giao thông thời gian thực và đang được xuất khẩu quốc tế.

Ông Amon đánh giá cao cách Viettel tận dụng AI để mở rộng từ hạ tầng mạng sang IoT công nghiệp, khẳng định là cách Viettel trở thành "giao điểm cho các ngành như bán lẻ, y tế và kho vận". Điều này đặc biệt phù hợp với tầm nhìn của Qualcomm về AI hybrid, nơi các mô hình nhỏ gọn được chạy trên thiết bị đầu cuối để giảm độ trễ và tăng bảo mật.

Hợp tác giữa Qualcomm và Viettel bắt nguồn từ năm 2009, với việc sản xuất USB 3G "Make in Vietnam" sử dụng chipset Qualcomm, mang lại kết nối băng rộng tốc độ cao. Đến năm 2017, hai bên ra mắt WiFi AP (thiết bị mở rộng phạm vi mạng) đầu tiên do Việt Nam sản xuất, tốc độ gấp ba lần nhưng giá chỉ 70% so với thị trường.

Những thành tựu này, theo ông Amon, là rất đặc biệt: "Khi bắt đầu xây dựng nền tảng Open RAN, Viettel đã đặt cược vào Qualcomm, và chúng tôi cũng đặt cược vào Viettel". Kết quả là dự án 5G Open RAN thành hình năm 2022, đánh dấu thời điểm Viettel trở thành đối tác đầu tiên thế giới triển khai thử nghiệm sử dụng chipset Qualcomm. Tại thời điểm đó, Viettel là 1 trong số 4 đối tác toàn cầu được Qualcomm tin tưởng và lựa chọn tham gia vào quá trình phát triển và ứng dụng dòng chipset 5G mới này của Qualcomm. Đến nay, sản phẩm đã được xuất khẩu sang Trung Đông, khẳng định Việt Nam là một trong sáu quốc gia sản xuất thiết bị mạng 5G.

Nhìn nhận về xu hướng viễn thông trong thời gian tới, CEO Qualcomm khẳng định rằng 6G sẽ cảm nhận môi trường và áp dụng AI để xử lý dữ liệu. Số lượng thiết bị kết nối theo đó sẽ tăng gấp 10 lần. "Với 5G, chúng ta kết nối mọi thứ. Còn 6G sẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh”, ông nhấn mạnh.

CEO Qualcomm đánh giá rất cao nguồn nhân lực của Viettel và nhấn mạnh đây là lý do Viettel có cơ hội dẫn đầu xu thế chuyển đổi AI tại Việt Nam. "Cơ hội cho Viettel và Việt Nam là khổng lồ. Còn tiềm năng hợp tác giữa Viettel và Qualcomm là vô hạn. Hai doanh nghiệp đã cùng nhau tạo nên những thành tựu lớn, hành trình phía trước hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa”, ông Amon khẳng định.

Trung tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: “CEO Qualcomm đến Việt Nam và Viettel lần này rất đúng thời điểm, khi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang được Nhà nước trao cho sứ mệnh rất lớn trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để phát triển đất nước.

Sự hợp tác sâu sắc hơn giữa hai tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội mang tính lịch sử, đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực”.