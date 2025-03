Quân A.P, Dương Domic, Xuân Đức đội mưa “quẩy” cực sung trước hàng nghìn khán giả Ninh Bình

Quân A.P "đồng ca" cùng hàng ngàn khán giả với các bài hát Bông hoa đẹp nhất, Còn gì đau hơn chữ đã từng... Đặc biệt, khiến cả live concert bùng nổ với You are my crush, Dắt em đi khỏi đây. Thời gian gần đây, Quân A.P chia sẻ anh đang làm mới bản thân với những ca khúc sôi động, mang "màu sắc" performence nhiều hơn.