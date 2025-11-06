Tùng Dương trở lại với âm nhạc mộc mạc, mang hơi thở radio cổ điển

Những “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong hành trình 80 năm ngành nông nghiệp môi trường
Trong hành trình 80 năm phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường, không thể thiếu dấu ấn của chủ trương, chính sách từ Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tin tưởng của Đảng vào tinh thần và truyền thống cách mạng của ngành, khát vọng vươn lên của nông dân. Các chủ trương, chính sách phát triển ngành nông nghiệp và môi trường đã góp phần khẳng định sự lựa chọn đúng đắn: nông nghiệp luôn là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc gia.