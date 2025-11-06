Tùng Dương trở lại với âm nhạc mộc mạc, mang hơi thở radio cổ điển

Chiều 5/11, ca sĩ Tùng Dương đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông TP.HCM để giới thiệu album “Vol.1: The Voice - Timeless”. Đây là album đầu tiên Tùng Dương phát hành dưới định dạng đĩa than, đánh dấu bước đi khác biệt giữa thời đại âm nhạc kỹ thuật số. Toàn bộ album được thu hoàn toàn analog, nói như Tùng Dương là thu như kiểu thu cho radio thời xưa, trong đó mỗi ca khúc được hát trọn vẹn từ đầu đến cuối, thu 4,5 lần rồi chọn phiên bản hát tốt nhất, chứ không cắt ghép từng câu hay từng đoạn như cách làm phổ biến hiện nay.

Tùng Dương cho biết anh tự thử thách mình khi hát tối giản, không hoa mỹ trong album “Vol.1: The Voice - Timeless”. Ảnh: T.S.G

“Tạm gọi là hài lòng thôi, vì nghe lại vẫn thấy đâu đó có chút lỗi. Nhưng vậy mới là con người chứ không phải A.I, hoàn hảo quá thì không có cảm xúc. Tôi cũng không thích sự hoàn hảo, vì phải có gì đó chưa tròn trịa để còn phấn đấu” - anh chia sẻ.

Với Tùng Dương, việc thu âm theo phong cách analog không chỉ đòi hỏi sự tĩnh tâm và tập trung tuyệt đối, mà còn mang đến cảm giác gần gũi, chân thực, tái hiện tinh thần của những giai điệu mộc mạc khi xưa.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Bùi Lan Hương, MC Nguyên Khang đến chia vui cùng Tùng Dương

Về tinh thần và phong cách thể hiện trong album, Tùng Dương cho biết mọi người thường ấn tượng bởi giọng hát nội lực của anh, nhưng trong album này, anh hát nhẹ nhàng, dung dị hơn rất nhiều.

“Trong thời đại số hóa, chúng tôi khát khao tìm lại vẻ đẹp, tinh thần rất nguyên sơ, dung dị. Mà Tùng Dương thì trước giờ biến hóa rất nhiều, tinh thần âm nhạc rất máu lửa, rất rock, rộng lớn, cả một đại dàn nhạc thường được chọn cho live concert của mình. Nhưng lần này tôi thử thách chính mình khi hát tinh giản, đơn giản và không hoa mỹ.

Tất nhiên, Tùng Dương không thể hát theo lối xưa như anh Tuấn Ngọc được vì anh ấy là tượng đài nhạc xưa. Tùng Dương vẫn tư duy âm nhạc theo cách mới và hát theo cảm nhận của riêng mình. Với album lần này chúng tôi mong muốn mang khán giả trở về với những gì nguyên bản nhất”.

Trong buổi ra mắt, Tùng Dương cũng tiết lộ vui một góc nhỏ về bản thân: “Nếu không trở thành ca sĩ, tôi đã muốn là một pianist. Nhưng giờ chỉ chạm được vào piano chứ không đàn được, kiểu như ‘ước mơ làm pianist nhưng cuộc đời đưa đẩy làm ca sĩ’.”

Đến chia vui cùng Tùng Dương, ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ cảm xúc của mình: “Chúng ta phải luôn trân trọng những người nghệ sĩ như Tùng Dương. Mỹ Lệ rất nể sức sáng tạo và tình yêu nghề, sống hết mình với nghề của bạn. Mỗi sản phẩm mà bạn tung ra luôn được đánh giá cao từ chuyên môn lẫn khán giả”.

Ca sĩ Mỹ Lệ tặng hoa cho Tùng Dương

Nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn nhận định: “Đây là một trong những album hiếm hoi trong năm nay có sự khác biệt hoàn toàn. Trong thời đại hầu như đang bị ‘thống lĩnh’ bởi digital và A.I thì một album như thế này rất đáng trân trọng. Vụ ‘hát oét’ của Hồ Ngọc Hà cũng giúp cho chúng ta ‘quay trở lại’ bản chất của âm nhạc để thấy rằng, đây mới là thứ âm nhạc nguyên thủy mà thời đại này đang thiếu và bị mai một. Tôi luôn thèm nghe những bài hát với âm thanh trong trẻo như vậy. ‘Vol.1: The Voice - Timeless’ là một đĩa nhạc mà nghe cứ như đang nghe liveshow tại nhà. Tôi đánh giá cao cả cách phối khí trong album lẫn cách trình bày của Tùng Dương”.

Có thể nói, “Vol.1: The Voice -Timeless” của divo Tùng Dương không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị thật của tiếng hát, của cảm xúc và của nghệ thuật - những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại đang dần bị lãng quên trong thời đại công nghệ số hôm nay.



Album The Voice - Timeless gồm 8 ca khúc: Một mình (Lam Phương), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Ngậm ngùi (Phạm Duy – Huy Cận), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn), Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) và Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy – Minh Đức Hoài Trinh).

Giám đốc âm nhạc của dự án - nhạc sĩ Hồng Kiên chia sẻ: “Giọng hát của Tùng Dương thời điểm này đang ở độ chín cộng với kinh nghiệm cũng như sự nghiên cứu kỹ về âm nhạc, cách hát nên dường như Tùng Dương bay trên những bản phối lúc hòa quyện, thư thả khi dữ dội, rất biến hóa. Tùng Dương nhiệt huyết nhưng lần này giọng hát bao dung, từng trải và lùi lại để nhìn rõ bức tranh âm nhạc Việt Nam qua nhiều thời kỳ”.

