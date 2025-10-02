Quán quân Festival Tài năng Đông Nam Á bất ngờ thốt lên câu này khi nhắc tới ca sĩ Đức Phúc

Muốn lan tỏa văn hóa, lịch sử Việt Nam với thế giới

Ca sĩ Lưu Quốc Vượng và nhà báo Ngô Bá Lục tại buổi ra mắt MV "Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào". (Ảnh: Huy Hoàng)

Chàng trai sinh năm 2006 đến từ Phú Thọ được khán giả biết đến khi ghi dấu ấn qua hàng loạt giải thưởng uy tín như Quán quân Festival tài năng Đông Nam Á 2019, Huy chương vàng Giai điệu Sơn ca 2020, Giải A toàn quốc cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, Lưu Quốc Vượng được đại diện Việt Nam tham gia và toả sáng tại Liên hoan Vũ điệu Văn hóa Quốc tế 2025 (Asan World Ethnic Dance Festival) ở Hàn Quốc, thể hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” (NS Nguyễn Văn Chung) bằng ba thứ tiếng. Với thế mạnh hoạt ngôn và khả năng nói tiếng Anh, tiếng Hàn trôi chảy và rất cuốn hút, phần tham gia trình diễn của Lưu Quốc Vượng đã để lại dấu ấn rất đẹp tại Liên hoan.

Lưu Quốc Vượng cùng vũ đoàn biểu diễn ca khúc "Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào". (Clip: Huy Hoàng)

Mới tròn 19 tuổi nhưng Lưu Quốc Vượng đã gây bất ngờ cho khán giả và giới chuyên môn bởi khát vọng làm nghề, muốn “cháy” hết mình với nghệ thuật và muốn lan tỏa, quảng bá văn hóa lịch sử của Việt Nam.

Điều này càng thể hiện rõ trong MV “Yêu Tổ quốc – Yêu đồng bào” vừa được ra mắt tối 1/10 trên nền tảng Youtube.

MV “Yêu Tổ quốc – Yêu đồng bào” là bản phối cũng pha trộn những âm sắc dân gian thông qua những nhạc cụ dân tộc độc đáo, lời hát ngợi ca vẻ đẹp quê hương Việt Nam và hiệu triệu tình yêu Tổ quốc pha trộn những câu hát đồng dao trẻ thơ tạo nên sự kết nối giữa giá trị truyền thống với hiện đại, cùng thông điệp không bao giờ thay đổi về tình yêu Tổ quốc.

Chia sẻ với Dân Việt, nam ca sĩ Gen Z cho biết, khi làm MV này, anh muốn kết hợp giá trị truyền thống với xu hướng hiện đại.

“Thay vì chạy theo xu hướng kiểu tình yêu đôi lứa, tôi muốn kết hợp những giá trị mình luôn gìn giữ để bắt kịp xu hướng mới. Tôi muốn đưa những câu đồng dao hay những chất liệu văn hóa, cảnh đẹp Việt Nam vào ca khúc của mình.

Tôi muốn quảng bá văn hóa lịch sử của Việt Nam một cách có ý nghĩa nhất. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy thế hệ trẻ showbiz Việt tài năng như thế nào, họ làm được những gì. Đây cũng là góc nhìn của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, chàng trai Gen Z cho hay.

Nam ca sĩ Lưu Quốc Vượng cùng nhà báo Ngô Bá Lục và ê kíp ra mắt MV "Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào". (Ảnh: NVCC)

Kiếm tiền từ năm lớp 6 và sớm nhận ra mặt sáng, mặt tối của showbiz

Được biết, Lưu Quốc Vượng đam mê ca hát từ nhỏ và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc nên được mẹ cho đi học nhạc. Lên lớp 6 đã đi hát kiếm tiền, sáng đi học, chiều học thêm nghệ thuật ở trường và đến tối đi biểu diễn.

“Từ bé tôi đã thần tượng và rất thích xem ca sĩ Thu Minh biểu diễn “Bay”, “Đường cong”... tôi đã hát và nhảy điên cuồng theo, lớn chút tôi thích ca sĩ Tóc Tiên và đặc biệt tôi thần tượng anh Đức Phúc.

Lý do tôi thần tượng ca sĩ Đức Phúc bởi anh ấy là người cầu toàn, điểm này tôi nhận thấy mình giống anh ấy. Điều thứ hai khiến tôi thần tượng đó là năng lượng mà anh Đức Phúc truyền tới khán giả. Nhảy giỏi, hát hay thì ai cũng làm được, nhưng điều khiến khán giả cảm nhận được chính là năng lượng họ tỏa ra từ người nghệ sĩ. Tôi muốn học hỏi cách anh ấy truyền tải năng lượng đến khán giả để họ không chỉ thấy bài hát hay mà còn cảm nhận được sự nhiệt huyết đó.

Mục tiêu tôi muốn hướng đến là được tham gia một cuộc thi âm nhạc quốc tế và giành giải Quán quân giống như ca sĩ Đức Phúc”, nam ca sĩ sinh năm 2006 cho hay.

Ca sĩ Lưu Quốc Vượng mong muốn con đường nghệ thuật của mình là một nghệ sĩ trình diễn. (Ảnh: NVCC)

Theo nam ca sĩ, để đi theo con đường mà thần tượng của mình đang đi, anh muốn mình người nghệ sĩ vừa ca hát vừa trình diễn. Bởi nghệ sĩ trình diễn là người biết họ phải làm gì mỗi khi lên sân khấu. Họ phải kết hợp nhiều yếu tố, không chỉ là giọng hát.

"Đối với tôi, giọng hát là nền tảng, đó là điều tôi rất tự tin. Nếu không có giọng hát, tôi chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường ca hát là sự nghiệp lâu dài của mình. Nhưng khi tôi chọn con đường là một nghệ sĩ trình diễn, tôi luôn luôn phải đi tìm kiếm mọi thứ, từ trang phục, ý tưởng sân khấu, dựng bài nhảy, làm sao để tổng thể đều rất trọn vẹn.



Ngày nay, khán giả không chỉ đến để nghe một ca khúc mà họ tìm kiếm một trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn. Họ không chỉ nghe mà còn nhìn và cảm nhận được năng lượng tôi tỏa ra trên sân khấu. Chính vì lý do đó, tôi liên tục cập nhật kỹ năng của mình.



Như mọi người theo dõi tôi trên mạng xã hội, thời gian qua tôi đã học rất nhiều kỹ năng mới như học đu dây, học múa dân gian đương đại và nhiều bộ môn khác. Tôi không muốn mình bị đóng khung là người chỉ biết nhảy trên sân khấu. Tôi phải liên tục học tất cả mọi thứ. Đó là lý do tôi muốn trở thành một nghệ sĩ trình diễn toàn diện trong tương lai", Lưu Quốc Vượng nói.



PV đặt câu hỏi cho Lưu Quốc Vượng: "Còn trẻ nhưng đã quyết định bước vào con đường nghệ thuật, đồng nghĩa với việc sống trong môi trường showbiz, môi trường vốn nhiều thị phi và ganh ghét, liệu rằng Vượng có lo sợ?".

Khá tự tin, chàng trai sinh năm 2006 cho hay: “Showbiz có rất nhiều thị phi, đôi khi mình không làm gì nó cũng sẽ đến. Nhưng tôi may mắn được tiếp xúc với nghề sớm, ngay từ khi còn bé (tham gia các cuộc thi như Thử tài siêu nhí), tôi đã nhận ra mặt sáng và mặt tối của showbiz. Đằng sau ánh hào quang là sự đánh đổi rất nhiều.

Đặc biệt với những nghệ sĩ đi theo con đường trình diễn, chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi hơn. Tuy nhiên tôi tôn trọng và lắng nghe khán giả và điều tôi luôn luôn thấm nhuần câu nói: Nếu không có khán giả sẽ không có nghệ sĩ”.



MV “Yêu Tổ quốc – Yêu đồng bào” được nhạc sĩ Phạm Việt Tuân viết tặng riêng cho Lưu Quốc Vượng.



MV mang đầy niềm tin vào sức lan toả của MV thông qua lời hát dễ thuộc, gần gũi, giai điệu sôi động, trẻ trung, hiện đại và những câu hát của thể trở thành “key” để dễ lan toả, cùng với những hình ảnh sống động, đẹp mắt.



MV được thực hiện ở một số tỉnh thành, đặc biệt là vùng cao Tây Bắc (Mù Cang Chải - Lào Cai) và vùng biển (Sầm Sơn - Thanh Hoá) tạo nên sự hùng vĩ nhưng cũng đầy chất thơ của vẻ đẹp Việt Nam. Đạo diễn Hưng Nguyễn đã rất chú trọng vào chi tiết để làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên hoà quyện với con người, đó chính là những yếu tố tạo nên cảm xúc khi xem MV, để ai cũng muốn đến khám phá những vùng đất tuyệt đẹp.