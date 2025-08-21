Chiều 21/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Thu Thủy (63 tuổi), thôn La Hà, xã Tư Nghĩa, về tội tham ô tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ công an Quảng Ngãi, trước đó bà Bùi Thị Thu Thủy là cán bộ Hội phụ nữ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa cũ (nay là xã Tư Nghĩa).

Công an Quảng Ngãi thực hiện khởi tố, bắt giam Bùi Thị Thu Thủy.Ảnh nguồn Truyền hình An ninh Quảng Ngãi.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hợp tác giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ngãi và Hội phụ nữ thị trấn La Hà, bà Bùi Thị Thu Thủy lợi dụng việc được phân công trực tiếp thu hồi tiền gốc, lãi vay của các hội viên để chiếm đoạt, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo Cơ quan điều tra công an Quảng Ngãi, đây là vụ án rất nghiêm trọng, liên quan đến gần 50 cá nhân.

Hiện Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng vụ án, để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, cũng như trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đề nghị cá nhân là hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn La Hà (cũ), đã nộp đủ số tiền tất toán hợp đồng đã vay cho Bùi Thị Thu Thủy, thì đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ngãi để kiểm tra lại thông tin về hợp đồng vay vốn.

Nếu tình trạng hợp đồng vay vốn chưa được tất toán, có dấu hiệu bị Bùi Thị Thu Thủy chiếm đoạt, đề nghị đến Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ số 216 đường Bích Khê, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), liên hệ với điều tra viên Đinh Quang Lâm (số điện thoại 0385.194.276) để trình báo, cung cấp tài liệu.