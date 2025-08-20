Nam sinh chuyển hơn 100 triệu đồng rồi đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM vì bị công an giả "bắt giam online"

Công an phường Khương Đình, Hà Nội, vừa phối hợp với Công an TP.HCM kịp thời giải cứu một nam sinh 22 tuổi khỏi thủ đoạn lừa đảo "bắt giam online", ngăn chặn việc gia đình chuyển 500 triệu đồng.

Sáng 19/8, bà N.T. (52 tuổi, ở phường Khương Đình) đến công an trình báo nhận tin nhắn từ tài khoản Zalo lạ, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để chuộc con trai là H. (22 tuổi, sinh viên) đang bị "bắt giữ", nếu không sẽ bị chặt chân tay.

Do đã nhiều lần được tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, bà T. cảnh giác, báo công an phường Khương Đình. Lực lượng chức năng sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác minh, phát hiện H. đã tự di chuyển bằng taxi ra sân bay Nội Bài, bay vào TP.HCM và thuê khách sạn ở phường Thới An.

Công an làm việc với nam sinh H. sau khi bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo. Ảnh: Đ.X.

Kiểm tra thực tế, công an xác định H. ở một mình, không bị khống chế, sức khỏe bình thường. Nam sinh cho biết trước đó nhận điện thoại từ người tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM, thông báo anh liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu H. chuyển 107 triệu đồng "để chứng minh trong sạch", sau đó bay vào TP.HCM, thuê khách sạn và báo địa chỉ. Tiếp đó, chúng yêu cầu H. thoát đăng nhập Zalo, tắt điện thoại và giao tài khoản Zalo cho các đối tượng, ở yên trong phòng không được đi đâu, chờ đối tượng liên lạc.

Công an phường Khương Đình phối hợp Công an phường Thới An đã đưa H. về an toàn, ngăn chặn kịp thời việc gia đình chuyển tiền cho các đối tượng.

Chỉ huy Công an phường Khương Đình cho biết đây là thủ đoạn "bắt cóc online" nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, thường nhắm vào sinh viên, học sinh. Máy chủ lừa đảo chủ yếu đặt ở nước ngoài.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tin vào các cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản. Khi có vụ việc liên quan, cơ quan chức năng sẽ làm việc trực tiếp, không qua điện thoại hay ứng dụng online.