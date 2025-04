Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng 2 con số trong quý II/2025, tổ chức loạt sự kiện "bom tấn"

Chiều 10/4, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thường kỳ công bố kết quả phát triển kinh tế-xã hội quý I/2025. Họp báo do ông Ngô Quang Hưng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hưng cho biết, kết quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong quý I/2025 đã vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh đạt 10,91%, tăng 0,4% so với kế hoạch đề ra (10,5%), cao hơn 2,12% so với cùng kỳ năm 2024 (8,79%), đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 7 cả nước.

ông Ngô Quang Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại họp báo.

“Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tập trung triển khai. Phát triển văn hóa, xã hội và con người có nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm.

Quảng Ninh tiếp tục xuất sắc duy trì thứ hạng 8/63 tỉnh, thành phố có số lượng và tỷ lệ học sinh giỏi Quốc gia THPT cao nhất của cả nước. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả”, ông Hưng thông tin.

Cũng theo người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá, quý II/2025, dự báo có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức. Trước những thành tựu đã đạt được, UBND tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP quý II/ 2025 tăng 12,14%; thu ngân sách nhà nước đạt 14.912 tỷ đồng. Mục tiêu 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến tăng 11,37%; thu ngân sách nhà nước đạt 27.907 tỷ đồng.

Đối với việc kích cầu du lịch, năm 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm của tỉnh phấn đấu đạt 14%.

Một số sự kiện lớn, được tổ chức lần đầu tại Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2025, gồm: Chương trình nghệ thuật "Bầu trời sóng" (Skywave Hạ Long); Trại sáng tác điêu khắc “Quảng Ninh - Tinh hoa hội tụ, vươn tầm kỷ nguyên phát triển mới”; Liên hoan Ẩm thực quốc gia Hạ Long 2025; 20 hoạt động Chương trình Art For Climate Festival Ha Long 2025 (Nghệ thuật vì Khí hậu);…

Trong đó, điểm nhấn vẫn là chương trình Carnaval Hạ Long 2025 diễn ra ngày 1/5 với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2025 - Kết nối Di sản, Tiên phong tỏa sáng”, có sự tham gia của khoảng 15.600 đại biểu, khách mời. Điểm nhấn đặc biệt năm nay là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ, hứa hẹn tạo nên một đêm hội mãn nhãn cho hàng chục nghìn khán giả.

Bên cạnh Carnaval, thành phố Hạ Long còn tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn nhân dịp lễ 30/4 - 1/5, như: Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn tại phường Hồng Gai; giải vô địch Taekwondo và Pickleball thành phố Hạ Long mở rộng; giải Cầu lông các nhóm tuổi; Liên hoan Rồng Lân Sư tại Quảng trường 30/10 và Lễ hội Bia và Chả mực Hạ Long kéo dài từ ngày 30/4 đến 3/5.