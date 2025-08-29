Phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng ba đơn vị hành chính của TX Quảng Yên cũ: Phường Cộng Hòa, xã Sông Khoai và xã Hiệp Hòa.

Ngày 28/8 vừa qua, Hội Nông dân phường Hiệp Hòa đã khánh thành đưa vào sử dụng 3 công trình “Đường điện thắp sáng khu dân cư”.

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Hòa Đàm Trung Hiếu trao tặng quà ủng hộ các thôn, khu. Ảnh: Hội Nông dân phường Hiệp Hòa

Qua thăm nắm tình hình, qua các cuộc tiếp xúc cử tri và qua khảo sát thực tế, Hội Nông dân phường Hiệp Hòa nhận thấy nhiều tuyến đường trên địa bàn phường chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Việc này gây khó khăn trong việc đi lại của người dân vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Trong khi đó, kinh phí để xây dựng hệ thống mới vượt quá khả năng tự cân đối của khu dân cư.

Do đó, Hội Nông dân phường Hiệp Hòa đã phối hợp với các khu dân cư lên dự toán và vận động đóng góp kinh phí để thắp sáng các tuyến đường khu dân cư. Sau khi khảo sát đã có 5 tuyến đường với tổng chiều dài 2.970m đăng ký được lắp điện chiếu sáng.

Lãnh đạo Công an phường Hiệp Hòa hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường. Ảnh: Hội Nông dân phường Hiệp Hòa

Qua kêu gọi, Hội Nông dân phường Hiệp Hòa đã vận động được 158 triệu đồng để lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại 5 tuyến đường. Trong đó, Hội Nông dân phường Hiệp Hòa đóng góp 10 triệu đồng, người dân các khu dân cư đóng góp 93 triệu đồng.

Đợt này, đã có 3 công trình “Đường điện thắp sáng khu dân” tại các khu: Đường Ngang; Kim Lăng và Hiệp Hòa 12 được hoàn thành đưa vào sử dụng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9.

Do tác động của thời tiết mưa bão nên 2 tuyến đường còn lại (khu Hiệp Hòa 1 và 2 dài 400m, khu Hiệp Hòa 5 và 6 dài 720m) chưa kịp hoàn thành. Hội Nông dân phường Hiệp Hòa sẽ cố gắng hỗ trợ các khu dân cư hoàn thành trước này 10/9/2025.

Công trình “Đường điện thắp sáng khu dân cư” từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Ảnh: Hội Nông dân phường Hiệp Hòa

Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hiệp Hòa chia sẻ, đây không chỉ là một công trình chiếu sáng dân sinh đơn thuần, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân và nhân dân các khu phố trên địa bàn. Đặc biệt là sự động viên hỗ trợ của các lãnh đạo phường, người đầu tiên khích lệ Hội Nông dân thực hiện là Bí thư Đảng ủy phường đã giúp cho chúng tôi có động lực hoàn thành tuyến đường điện, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, đảm bảo an ninh – an toàn và cải thiện diện mạo khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Kim Lăng, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự phấn khởi: Công trình có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo đô thị, mà còn đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống bà con nhân dân.

"Bà con trong khu phố sẽ sẽ cùng nhau giữ gìn, sử dụng công trình thật tốt, tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng khu phố văn minh, xanh, sạch, đẹp" - ông Vinh cam kết.

Gắn biển công trình “Đường điện thắp sáng khu dân cư” tại khu Kim Lăng. Ảnh: Hội Nông dân phường Hiệp Hòa

Công trình “Đường điện thắp sáng khu dân cư” hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại vào ban đêm, đồng thời góp phần làm đẹp thêm các tuyến đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; nâng cao chất lượng cuộc sống nông thôn và xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.