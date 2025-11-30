Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thế giới
Chủ nhật, ngày 30/11/2025 21:51 GMT+7

Quốc vương Brunei bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

+ aA -
PV Chủ nhật, ngày 30/11/2025 21:51 GMT+7
Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thăm chính thức Việt Nam từ 30/11 đến 2/12/2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, mở ra quan hệ hợp tác mới.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11-2/12. Chuyến thăm của Quốc vương khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực sau khi nâng cấp quan hệ song phương.

Lễ đón Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 30/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Brunei trở lại thăm Việt Nam lần thứ bảy, tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Brunei đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước, nhất là tăng trưởng kinh tế tốt, an sinh xã hội được đảm bảo với chỉ số phát triển con người được xếp vào nhóm “rất cao” trên thế giới; chúc Brunei sẽ thực hiện thành công Tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2035.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah vui mừng được trở lại thăm Việt Nam kể từ năm 2019 và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Brunei với Việt Nam. Quốc vương cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi tới nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei thời gian qua phát triển tốt đẹp; tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên; kim ngạch thương mại song phương năm 2024 tăng 165% so với năm 2023, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đạt 500 triệu USD năm 2025; hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, thủy sản, dầu khí, giáo dục... có nhiều kết quả tích cực.

Trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại-đầu tư, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác; khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, thủy sản, Halal, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân...

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư đề nghị thúc đẩy hợp tác biển, trong đó có phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và ứng phó biến đổi khí hậu.

Quốc vương nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông-lương, Halal, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác trong ngành dầu khí, tăng cường giao lưu nhân dân thông qua các chương trình học bổng, đào tạo.

Đồng thời, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc; củng cố đoàn kết, thống nhất và giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm vấn đề Biển Đông.

Nhân dịp này, Quốc vương Brunei trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Brunei vào thời gian phù hợp. Tổng Bí thư cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Giới tài chính châu Âu đang phát đi tín hiệu rằng kết quả của cuộc chiến không thể bị phủ nhận nữa, khi Euroclear cảnh báo rằng tài sản bị đóng băng của Nga và thất bại sắp xảy ra của Ukraine đe dọa làm đảo lộn sự ổn định của EU.

Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng

Thế giới
Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự

Thế giới
Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự

'Sự kết hợp chết người' - Thủ tướng Ba Lan cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine

Thế giới
'Sự kết hợp chết người' - Thủ tướng Ba Lan cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine

Một quốc gia thành viên EU tuyên bố 'vỗ mặt', không cần sự cho phép của châu Âu để gặp gỡ người Nga

Thế giới
Một quốc gia thành viên EU tuyên bố 'vỗ mặt', không cần sự cho phép của châu Âu để gặp gỡ người Nga

Đọc thêm

Thảm bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm
Thể thao

Thảm bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm

Thể thao

Sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam tại lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã nhận vô số lời châm biếm từ các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Ukraine phục kích, tiêu diệt nhóm chiến binh Chechnya tinh nhuệ chiến đấu cho Nga
Thế giới

Ukraine phục kích, tiêu diệt nhóm chiến binh Chechnya tinh nhuệ chiến đấu cho Nga

Thế giới

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 30/11 thông báo vừa tiêu diệt một nhóm binh sĩ “Akhmat” của Chechnya tại thành phố cảng Berdyansk do Nga kiểm soát.

U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, hiên ngang đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026
Thể thao

U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, hiên ngang đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026

Thể thao

U17 Việt Nam đã có một trận đấu hoàn toàn vượt trội và thắng đậm 4-0 đầy thuyết phục trước U17 Malaysia để xuất sắc vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, ít dịch chuyển, dự báo vùng biển Gia Lai - Khánh Hoà rủi ro thiên tai
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, ít dịch chuyển, dự báo vùng biển Gia Lai - Khánh Hoà rủi ro thiên tai

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, hầu như ít dịch chuyển. Dự báo đến ngày 3/12, bão số 15 KOTO sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ có công tác nhân sự nhiều nhất từ trước tới nay
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ có công tác nhân sự nhiều nhất từ trước tới nay

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Công tác đại biểu cần đi đầu trong chuyển đổi số của Quốc hội, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự Quốc hội thống nhất, đồng bộ; số hóa hồ sơ nhân sự, hồ sơ bầu cử và hồ sơ đại biểu; tiến tới quản trị nhân sự bằng dữ liệu.

Du khách háo hức trải nghiệm Lễ hội cơm mới trên Bản Mây
Ảnh

Du khách háo hức trải nghiệm Lễ hội cơm mới trên Bản Mây

Ảnh

Lễ hội tái hiện nghi lễ và sinh hoạt truyền thống của 7 dân tộc: H’Mông Sa Pa, H’Mông Điện Biên, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì. Đây cũng là dịp đồng bào ăn mừng một năm mưa thuận gió hòa và đón chào mùa vụ bội thu.

Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den
Thế giới

Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den

Thế giới

Kazakhstan hôm Chủ nhật vừa gửi công hàm phản đối Ukraine vì tiến hành “một cuộc tấn công có chủ đích khác” nhằm vào một trạm dầu của Nga ở Biển Đen, đồng thời yêu cầu Kiev thực hiện “những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai”.

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025
Thể thao

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025

Thể thao

Ngày 30/11/2025, tại Cụm sân US Pickleball, Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Giải Pickleball VTV Cúp 2025. Trong ngày thi đấu cuối cùng, các nhà vô địch nội dung chuyên nghiệp đã xuất sắc khép lại mùa giải bằng những màn trình diễn đỉnh cao: , Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến vô địch đôi nam nữ chuyên nghiệp và bộ đôi Harsh Mehta - Vanshik Kapadia vô địch đôi nam chuyên nghiệp. Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 thuộc về vận động viên trẻ Sophia Phương Anh.

Nghệ An: Nhiệt độ xuống thấp dưới 0, băng giá phủ trắng xã Na Ngoi
Tin tức

Nghệ An: Nhiệt độ xuống thấp dưới 0, băng giá phủ trắng xã Na Ngoi

Tin tức

Nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ, băng giá xuất hiện phủ trắng tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. Người nông dân cũng chủ động các phương án phòng chống rét.

Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80
Thể thao

Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80

Thể thao

U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80; luật sư tư vấn FAM kiện 7 cầu thủ; HLV Alonso bác tin đồn mâu thuẫn với Bellingham; Napoli quyết chiêu mộ Mainoo; Messi tạo nên kỷ lục mới.

Ukraine hủy diệt 'thần sấm' Tor-M2, sở chỉ huy Nga tại căn cứ Saky
Thế giới

Ukraine hủy diệt "thần sấm" Tor-M2, sở chỉ huy Nga tại căn cứ Saky

Thế giới

Hải quân Ukraine phối hợp với lực lượng Đặc nhiệm (SOF) đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm vào căn cứ không quân Saky ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Đòn tấn công đã phá hủy sở chỉ huy, kho UAV Orion, hệ thống Tor-M2 và Pantsir-S1 của Nga tại đây.

Nữ diễn viên phim 'Bến Thượng Hải' bị fan cuồng tấn công trong khách sạn?
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên phim "Bến Thượng Hải" bị fan cuồng tấn công trong khách sạn?

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nguồn tin cho biết Triệu Nhã Chi - minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ bị làm phiền bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt.

Phim trường sau ngày đóng máy: Lãng phí tài nguyên hay 'mỏ vàng' du lịch?
Văn hóa - Giải trí

Phim trường sau ngày đóng máy: Lãng phí tài nguyên hay "mỏ vàng" du lịch?

Văn hóa - Giải trí

Các phim trường được đầu tư hàng tỷ đồng phải tháo dỡ đầy tiếc nuối, đây được xem là "mỏ vàng" du lịch nếu được khai thác và đầu tư hợp lý.

Bác sĩ chuyên khoa điểm mặt hai bệnh lý thường gặp bậc nhất ở buồng trứng
Y tế

Bác sĩ chuyên khoa điểm mặt hai bệnh lý thường gặp bậc nhất ở buồng trứng

Y tế

Buồng trứng là cơ quan quan trọng của hệ sinh sản. Phụ nữ có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý liên quan ở buồng trứng trong đó hai bệnh lý thường gặp là u nang buồng trứng và lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tháng 11 giữ phong độ, tháng 12 gặt thành công
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tháng 11 giữ phong độ, tháng 12 gặt thành công

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, Thần Tài ưu ái những người sáng suốt, không phải những người bốc đồng. Do đó, 3 con giáp này cần thận trọng hơn.

Hà Nội ra mắt “Âm nhạc cuối tuần”: Tạo điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô
Tin tức

Hà Nội ra mắt “Âm nhạc cuối tuần”: Tạo điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô

Tin tức

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác – hồ Gươm, mở ra không gian nghệ thuật cộng đồng mới, đưa âm nhạc chất lượng cao đến gần hơn với đời sống người dân Thủ đô.

Thủ tướng biểu dương Công an Lai Châu triệt phá tổ chức lừa đảo hơn 8.000 người
Tin tức

Thủ tướng biểu dương Công an Lai Châu triệt phá tổ chức lừa đảo hơn 8.000 người

Tin tức

Lực lượng chức năng Lai Châu đã xác định, làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của đối tượng Sùng Thị Mải, xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân...

Đạo diễn Lee Nghĩa tiết lộ lý do mời 3 chị em Ngân Quỳnh, Thanh Hằng, Thanh Ngọc đóng phim
Phim ảnh

Đạo diễn Lee Nghĩa tiết lộ lý do mời 3 chị em Ngân Quỳnh, Thanh Hằng, Thanh Ngọc đóng phim

Phim ảnh

Lee Nghĩa cho biết anh đã có nhiều lần cộng tác cùng Ngân Quỳnh, đến khi chuyển qua làm đạo diễn, có nhiều câu chuyện, nhân vật hợp với tính cách của Thanh Hằng và Thanh Ngọc nên quyết định mời cả 3 chị em cùng đóng chung.

Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga
Thế giới

Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga

Thế giới

Ukraine đã đồng bộ hóa các lệnh trừng phạt chống Nga với Mỹ và cũng áp đặt các hạn chế đối với những cá nhân tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất máy bay không người lái của Nga.

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro
Thể thao

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro

Thể thao

Tiền vệ Khuất Văn Khang vừa được HLV Kim Sang-sik lựa chọn làm thủ quân U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Không phải biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đây mới là điều thu hút nhất khi đến đặc khu lớn nhất Việt Nam
Xã hội

Không phải biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đây mới là điều thu hút nhất khi đến đặc khu lớn nhất Việt Nam

Xã hội

Mới đây, bạn Nguyễn Thanh Nhật (An Giang) đã đăng tải loạt chia sẻ cùng những bức ảnh tuyệt đẹp chụp tại đặc khu Phú Quốc, khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa. Thú vị là điều khiến chàng trai gen Z say mê không nằm ở “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” vốn quen thuộc, mà lại đến từ những trải nghiệm độc đáo và rất riêng mà cậu bắt gặp trong hành trình khám phá đảo ngọc.

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ
Văn hóa - Giải trí

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

Văn hóa - Giải trí

BTV Thu Uyên nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi vẻ đẹp thanh lịch. Ít ai biết, cô học thạc sĩ tại Mỹ, từng là giảng viên đại học.

Chuyển đổi số không phải dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu
Nhà nông

Chuyển đổi số không phải dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu

Nhà nông

Chia sẻ kinh nghiệm với các thanh niên nông thôn ở Hải Phòng về việc livestream quảng bá nông sản, các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok khẳng định: “Chuyển đổi số không phải để dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu”.

Xã Long Hải của TPHCM mới (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) xây dựng nông thôn mới và tầm nhìn đô thị
Nhà nông

Xã Long Hải của TPHCM mới (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) xây dựng nông thôn mới và tầm nhìn đô thị

Nhà nông

Xã Long Hải, TPHCM (hình thành từ việc sáp nhập từ thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh và xã Phước Hưng, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cũ) đã tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị. Phóng viên Báo Dân Việt đã có buổi trao đổi với ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Điều tra vụ xâm hại gần 95ha rừng ở Gia Lai
Pháp luật

Điều tra vụ xâm hại gần 95ha rừng ở Gia Lai

Pháp luật

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra làm rõ các đối tượng phá, xâm hại gần 95ha rừng tại thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn.

Ngô Nhân Tịnh: Từ danh sĩ Nam Bộ đến công thần triều Nguyễn và nỗi oan thế sự
Đông Tây - Kim Cổ

Ngô Nhân Tịnh: Từ danh sĩ Nam Bộ đến công thần triều Nguyễn và nỗi oan thế sự

Đông Tây - Kim Cổ

Không chỉ là một danh sĩ nổi tiếng đất Gia Định, Ngô Nhân Tịnh còn là bậc công thần khai mở triều Nguyễn.

'Một sai lầm nghiêm trọng', Đức thừa nhận một lỗi nghiêm trọng mà Nga có thứ có thể cứu vãn
Thế giới

"Một sai lầm nghiêm trọng", Đức thừa nhận một lỗi nghiêm trọng mà Nga có thứ có thể cứu vãn

Thế giới

Nền kinh tế đất nước đang suy thoái, và chỉ có dầu khí Nga mới có thể cứu vãn, Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) tuyên bố. Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức (Alternative for Germany) đang yêu cầu nối lại hoạt động mua dầu.

Tin nóng 30/11: LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận?
Thể thao

Tin nóng 30/11: LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận? Chelsea muốn mua trung vệ Murillo của Nottingham Forest; ĐT Futsal nữ Việt Nam hòa ĐT Futsal nữ Trung Quốc 2-2; Bất ngờ mất Asencio, Real Madrid khủng hoảng trung vệ; Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cưới "chị đẹp" tiếp viên hàng không.

Từ 18 giờ hôm nay, thông tuyến đèo Mimosa sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy
Tin tức

Từ 18 giờ hôm nay, thông tuyến đèo Mimosa sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy

Tin tức

Sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy, người và phương tiện đã được lưu thông toàn tuyến đèo Mimosa sau 18 giờ ngày 30/11.

Tình huống pháp lý vụ tài xế lái xe ô tô ở Tây Ninh tông xe vào cảnh sát giao thông
Bạn đọc

Tình huống pháp lý vụ tài xế lái xe ô tô ở Tây Ninh tông xe vào cảnh sát giao thông

Bạn đọc

Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, Tây Ninh) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ sau khi cố ý điều khiển ô tô đâm vào mô tô đặc chủng, cản trở cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Theo luật sư, với tính chất nguy hiểm của vụ việc, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất 7 năm tù theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

4

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

5

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ