Quy định mới nhất về bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định mới về cách tính bồi thường cây trồng, vật nuôi

Theo đó, tại Điều 2 Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đã bổ sung Điều 14a như sau:

Theo quy định mới, cây lâu năm chưa xác định được sản lượng còn lại sẽ được bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế. Ảnh: PL.

Trường hợp cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai, nhưng không xác định được sản lượng còn lại tương ứng với số năm trong chu kỳ, thì mức bồi thường được tính theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi theo khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai nhưng chưa có quy trình sản xuất được cơ quan có thẩm quyền ban hành, thì việc quy định đơn giá sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.

Bổ sung hàng loạt quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ngoài quy định về bồi thường cây trồng, vật nuôi, Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ cũng bổ sung nhiều điều khoản liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, bổ sung Điều 7a: Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nhưng sau đó thay đổi quy hoạch, mốc giới, hướng tuyến dẫn đến chỉ sử dụng một phần diện tích, thì Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại Điều 17, khoản 4 được sửa đổi, bổ sung về cách xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại theo công thức:

P = (P1 + P2 + P3 + P4) x T2 / T1.

Bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 19: Số nhân khẩu được hỗ trợ gồm những người có chung quyền sử dụng đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường và thành viên phát sinh sau khi được giao đất nông nghiệp, do hộ gia đình tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nghị định 226/2025/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ảnh minh họa: DV.

Bổ sung khoản 5 Điều 22: Chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề áp dụng cả đối với hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bổ sung khoản 5 và 6 Điều 24: Hộ gia đình bị thu hồi đất ở mà không đủ điều kiện bồi thường, không có chỗ ở khác trong xã sẽ được Nhà nước bố trí đất ở, bán, cho thuê hoặc thuê mua nhà ở. Việc bố trí tái định cư được thực hiện theo thứ tự ưu tiên tại xã nơi bị thu hồi đất, sau đó mới đến địa phương khác.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và 7 Điều 27: Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường sẽ quyết định chi phí bảo đảm thực hiện; việc lập, duyệt, sử dụng và quyết toán thực hiện theo pháp luật về ngân sách và đầu tư công.

Bổ sung khoản 6 Điều 31: Trường hợp tiếp tục sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư đã ứng trước hoặc chi trả một phần chi phí bồi thường, tái định cư thì được tiếp tục làm thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai.

Tóm lại, Nghị định 226/2025/NĐ-CP nhấn mạnh ba điểm mới đáng chú ý:

Cây trồng, vật nuôi: bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế hoặc căn cứ tình hình thực tế địa phương.

Quy hoạch thay đổi: UBND cấp xã có quyền điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tái định cư và hỗ trợ nghề nghiệp: ưu tiên bố trí tại xã nơi bị thu hồi đất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề áp dụng cả với hộ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.