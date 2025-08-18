Chủ đề nóng

Mất giấy viết tay mua bán đất: Người dân có được cấp sổ đỏ theo luật mới?

Nguyễn Đức Thứ hai, ngày 18/08/2025 17:58 GMT+7
Nhiều người dân mua bán đất bằng giấy viết tay nhưng sau đó làm thất lạc giấy tờ. Theo luật mới, những trường hợp hồ sơ không còn giấy tờ mua bán thì cơ quan có thẩm quyền có cơ sở để giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không?
Câu hỏi:

Ông Hoàng Thanh Đạt (xã Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, năm 2025, gia đình ông có mua một mảnh đất hơn 100 m². Việc mua bán được lập bằng giấy viết tay giữa hai bên và có sự chứng kiến của người thân. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi kiểm tra lại hồ sơ, ông phát hiện giấy tờ viết tay mua bán đất đã bị thất lạc. Ông Đạt thắc mắc: trong trường hợp người dân làm mất giấy viết tay mua bán đất thì có được cấp sổ đỏ hay không?

Trả lời:

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai 2024, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên phải lập hợp đồng bằng văn bản và được công chứng hoặc chứng thực theo quy định thì giao dịch đó mới có hiệu lực về mặt hình thức.

Ngoài ra, Điều 137 Luật Đất đai 2024 cũng nêu rõ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng giấy tờ đứng tên người khác.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cụ thể: nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của điều này, trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định, đồng thời thửa đất không có tranh chấp, thì vẫn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Khoản 1 Điều 42 Nghị định 101/2024/NĐ-CP quy định: đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định, hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu được xác định theo điểm n khoản 1 Điều 28 của Nghị định này. Theo đó, người dân phải nộp giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có chữ ký của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Theo luật sư Hoàng Tùng, trường hợp người dân mua bán đất bằng giấy viết tay nhưng để thất lạc giấy tờ này thì cơ quan có thẩm quyền không có cơ sở để giải quyết việc cấp GCNQSDĐ. Ảnh minh họa: DV.

Từ quy định trên, luật sư Hoàng Tùng cho biết: trường hợp người dân đã mua bán đất bằng giấy viết tay nhưng khi làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận lại không còn giấy tờ này thì cơ quan có thẩm quyền không có cơ sở để giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp của ông Hoàng Thanh Đạt, luật sư Tùng lưu ý, ông cần liên hệ với chủ cũ để lập lại hợp đồng mua bán có công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Nếu chủ cũ đã mất, những người thừa kế hợp pháp của chủ cũ sẽ ký kết để hoàn thiện hợp đồng, khi đó mới có thể thực hiện thủ tục sang tên.

Trường hợp chủ cũ cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận, ông Đạt sẽ phải thực hiện kê khai theo quy định hiện hành để được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử 34 công chức hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử 34 công chức hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực đất đai

Họp với 17 tỉnh về đất đai, Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ việc người dân phải nộp nhiều tiền do giá đất tăng cao

Họp với 17 tỉnh về đất đai, Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ việc người dân phải nộp nhiều tiền do giá đất tăng cao

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Từ ngày 1/7/2025, theo Quyết định 759/QĐ-TTg và các Thông tư hướng dẫn mới, Phòng Kinh tế cấp xã sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng trong các lĩnh vực xây dựng, công thương, nông nghiệp môi trường và tài chính kế hoạch. Các quy định này cụ thể hóa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tăng tính chủ động, phân quyền, phân cấp rõ ràng cho cấp xã.

Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mới nhất năm 2025

Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mới nhất năm 2025

Nghi án vợ đâm chết chồng ở Phú Thọ: Góc nhìn pháp lý

Nghi án vợ đâm chết chồng ở Phú Thọ: Góc nhìn pháp lý

Trao học bổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh ở Ninh Bình

Trao học bổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh ở Ninh Bình

Biển báo giới hạn 30 km/h ở Hội An, người dân than phiền bị gây khó

Biển báo giới hạn 30 km/h ở Hội An, người dân than phiền bị gây khó

Nếu được đồng ý và thông qua, đây sẽ là mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật ở Quảng Ngãi
Nhà nông
Nhà nông

Nếu được đồng ý và thông qua, đây sẽ là mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật ở Quảng Ngãi

Nhà nông

Tại dự thảo Nghị quyết, HĐND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ quy định rõ mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Trải nghiệm 3D, công nghệ VR tại Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh
Nhà nông
Nhà nông

Trải nghiệm 3D, công nghệ VR tại Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh

Nhà nông

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp về những điểm nhấn của Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường, tại Chương trình Họp báo "Công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường".

Cặp đôi 'Lật mặt 7' tái ngộ trong phim tâm linh mùa lễ hội
Văn hóa - Giải trí
Văn hóa - Giải trí

Cặp đôi "Lật mặt 7" tái ngộ trong phim tâm linh mùa lễ hội

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, một bộ phim kinh dị mang tên “Nhà hai chủ” bất ngờ ghi tên mình trong cuộc chiến phòng vé mùa lễ hội cuối năm khi ấn định ngày công chiếu chính thức: 5/12/2025.

Ukraine tung tên lửa mới 'mạnh nhất thế giới' hủy diệt mục tiêu trọng yếu của Nga
Thế giới
Thế giới

Ukraine tung tên lửa mới 'mạnh nhất thế giới' hủy diệt mục tiêu trọng yếu của Nga

Thế giới

Ukraine vừa chính thức công bố Flamingo - loại tên lửa hành trình mới - được mô tả là một trong những vũ khí tấn công mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay có thể khiến Nga phải dè chừng, theo Euromaidanpress.

Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp
Tin tức
Tin tức

Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp
6

Tin tức

Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp, kế hoạch vừa được Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng ban hành.

Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn
Chuyển động Sài Gòn

Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tòa nhà Saigon Marina IFC cao 55 tầng sẽ được khánh thành tại khu đất Ba Son, đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của TP.HCM.

Bảng xếp hạng vòng 1 V.League 2025/2026: Tân binh ghi dấu ấn
Thể thao
Thể thao

Bảng xếp hạng vòng 1 V.League 2025/2026: Tân binh ghi dấu ấn

Thể thao

Cả 2 đội bóng vừa thăng hạng V.League mùa này là CLB Ninh Bình và PVF-CAND đều có chiến thắng ngay ở vòng đấu khai màn LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) để đem tới một lời chào không thể ấn tượng hơn nữa.

Phụ xe bị đánh nhập viện ở Bến xe Giáp Bát (Hà Nội): Đình chỉ xe có tài xế bị tố hành hung
Tin tức
Tin tức

Phụ xe bị đánh nhập viện ở Bến xe Giáp Bát (Hà Nội): Đình chỉ xe có tài xế bị tố hành hung

Tin tức

Vụ việc một phụ xe tố bị đánh nhập viện ở Bến xe Giáp Bát (TP.Hà Nội) khiến dư luận không khỏi bức xúc, hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Lâm Đồng: Xây dựng các khu tái định cư khoảng 420 tỷ đồng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Kinh tế
Kinh tế

Lâm Đồng: Xây dựng các khu tái định cư khoảng 420 tỷ đồng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Kinh tế

Ngày 18/8, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra những nơi chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua tỉnh Lâm Đồng.

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng cho dự án nút giao khác mức với cao tốc Bắc Nam
Kinh tế
Kinh tế

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng cho dự án nút giao khác mức với cao tốc Bắc Nam
5

Kinh tế

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng cho dự án nút giao khác mức với cao tốc Bắc Nam, quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận gần 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào phía Bắc ảnh hưởng do thiên tai
Đại đoàn kết dân tộc
Đại đoàn kết dân tộc

MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận gần 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào phía Bắc ảnh hưởng do thiên tai

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận gần 2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức giải ngân nguồn kinh phí để hỗ trợ, thăm hỏi, chia sẻ các gia đình bị ảnh hưởng.

EVNHCMC được vinh danh tại ASEAN Award 2025: Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Kinh tế
Kinh tế

EVNHCMC được vinh danh tại ASEAN Award 2025: Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Kinh tế

Ngày 16/8, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 6 với chủ đề “Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình”, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã xuất sắc được trao hai giải thưởng quan trọng của ASEAN Award 2025: Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025.

Sự hiện diện của Vinamilk giúp Việt Nam vào Top 5 thế giới về giá trị thương hiệu ngành sữa
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp

Sự hiện diện của Vinamilk giúp Việt Nam vào Top 5 thế giới về giá trị thương hiệu ngành sữa

Doanh nghiệp

Vượt qua nhiều ông lớn quốc tế, Vinamilk được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức xếp hạng cao nhất – xuất sắc vượt trội. Điều gì đã giúp thương hiệu này tạo nên kỳ tích?

Đề xuất KOL sai phạm bị hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông
Tin tức
Tin tức

Đề xuất KOL sai phạm bị hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông

Tin tức

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm các KOL, hoặc áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông khi xảy ra sai phạm.

Ukraine toan tính cho nổ tung cầu Crimea bằng xe chở đầy bom, Nga kịp chặn đứng trong gang tấc
Thế giới
Thế giới

Ukraine toan tính cho nổ tung cầu Crimea bằng xe chở đầy bom, Nga kịp chặn đứng trong gang tấc

Thế giới

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 18/8 thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu do tình báo Ukraine lên kế hoạch nhằm cho nổ tung cầu Crimea bằng xe bom.

Thiên thái huyền kinh có phải môn thần công mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ
Đông Tây - Kim Cổ

Thiên thái huyền kinh có phải môn thần công mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

Tuy không nổi tiếng như Dịch cân kinh, Hàng long thập bát chưởng, Cửu dương thần công hay Cửu âm chân kinh… nhưng theo Kim Dung mô tả trong Hiệp khách hành thì Thiên thái huyền kinh mới là môn thần công mạnh nhất giúp cho người luyện thành có sức mạnh kinh thiên động địa.

Tỉnh Thanh Hóa: Vẫn còn tình trạng lao động trục lợi chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Xã hội
Xã hội

Tỉnh Thanh Hóa: Vẫn còn tình trạng lao động trục lợi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội

Bên cạnh những thuận lợi trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, vẫn còn tình trạng người lao động trục lợi chính sách, gây thiệt hại cho quỹ BHTN.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Lê Lợi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,6%/năm
Lai Châu Ngày Mới
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Lê Lợi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,6%/năm

Lai Châu Ngày Mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lê Lợi (Lai Châu) quyết tâm lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, trong đó có chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,6%/năm.

TP.HCM quyên góp hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiên tai
Nhân ái
Nhân ái

TP.HCM quyên góp hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiên tai

Nhân ái

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, tính đến ngày 18/8, thành phố đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng từ 119 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân để hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin chiều 18/8: Tiền đạo 'Gen Z" của CLB Ninh Bình rộng cửa lên ĐT Việt Nam
Thể thao
Thể thao

Tin chiều 18/8: Tiền đạo "Gen Z” của CLB Ninh Bình rộng cửa lên ĐT Việt Nam

Thể thao

Tiền đạo "Gen Z” của CLB Ninh Bình rộng cửa lên ĐT Việt Nam; Hojlund chuẩn bị rời M.U; HLV Okiyama Masahiko công bố danh sách ĐT U16 nữ Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á 2025; Neville tiến cử 2 thủ môn cho M.U sau trận thua Arsenal; Bà xã của cựu cầu thủ nhập tịch Nguyễn Van Bakel khoe dáng nóng bỏng bên hồ bơi.

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi đất nhưng chưa nhận được đền bù, xã Yên Mỹ báo cáo tỉnh về phương án giải quyết
Nhà nông
Nhà nông

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi đất nhưng chưa nhận được đền bù, xã Yên Mỹ báo cáo tỉnh về phương án giải quyết

Nhà nông

UBND xã Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) đề xuất UBND tỉnh cho phép lập phương án điều chỉnh phần diện tích (13.584m2) của 15 hộ gia đình (2 hộ không nằm trong nội dung phản ánh của Báo điện tử Dân Việt) bị thiếu vào phần diện tích đất công do UBND xã quản lý để lập phương án bồi thường cho các hộ gia đình.

Ra vườn tình cờ thấy con động vật hoang dã, một người Hà Tĩnh bắt đem nộp cho kiểm lâm
Nhà nông
Nhà nông

Ra vườn tình cờ thấy con động vật hoang dã, một người Hà Tĩnh bắt đem nộp cho kiểm lâm

Nhà nông

Ra vườn nhà, tình cờ ông Thận, nông dân xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thấy một con khỉ là động vật hoang dã. Ngày 18/8, Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận và thả con khỉ mốc, động vật hoang dã quý hiếm nặng 4kg về môi trường tự nhiên tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá
Gia đình
Gia đình

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Gia đình

Loại rau dân dã này bán đầy chợ, giá rẻ, hương vị thơm ngon, giàu các loại vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
Kinh tế
Kinh tế

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Kinh tế

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang
Nhà nông
Nhà nông

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Nhà nông

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tin tức
Tin tức

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tin tức

Chia sẻ với các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng, an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước...

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?
Đông Tây - Kim Cổ
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, nhiều phi tần nhà Thanh không mừng rỡ mà trái lại luôn thấp thỏm lo âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là thủ tục do thái giám phòng Kính sự thực hiện, đó là gì?

