Mất giấy viết tay mua bán đất: Người dân có được cấp sổ đỏ theo luật mới?

Ông Hoàng Thanh Đạt (xã Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, năm 2025, gia đình ông có mua một mảnh đất hơn 100 m². Việc mua bán được lập bằng giấy viết tay giữa hai bên và có sự chứng kiến của người thân. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi kiểm tra lại hồ sơ, ông phát hiện giấy tờ viết tay mua bán đất đã bị thất lạc. Ông Đạt thắc mắc: trong trường hợp người dân làm mất giấy viết tay mua bán đất thì có được cấp sổ đỏ hay không?

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai 2024, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên phải lập hợp đồng bằng văn bản và được công chứng hoặc chứng thực theo quy định thì giao dịch đó mới có hiệu lực về mặt hình thức.

Ngoài ra, Điều 137 Luật Đất đai 2024 cũng nêu rõ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng giấy tờ đứng tên người khác.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cụ thể: nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của điều này, trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định, đồng thời thửa đất không có tranh chấp, thì vẫn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Khoản 1 Điều 42 Nghị định 101/2024/NĐ-CP quy định: đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định, hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu được xác định theo điểm n khoản 1 Điều 28 của Nghị định này. Theo đó, người dân phải nộp giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có chữ ký của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Theo luật sư Hoàng Tùng, trường hợp người dân mua bán đất bằng giấy viết tay nhưng để thất lạc giấy tờ này thì cơ quan có thẩm quyền không có cơ sở để giải quyết việc cấp GCNQSDĐ. Ảnh minh họa: DV.

Từ quy định trên, luật sư Hoàng Tùng cho biết: trường hợp người dân đã mua bán đất bằng giấy viết tay nhưng khi làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận lại không còn giấy tờ này thì cơ quan có thẩm quyền không có cơ sở để giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp của ông Hoàng Thanh Đạt, luật sư Tùng lưu ý, ông cần liên hệ với chủ cũ để lập lại hợp đồng mua bán có công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Nếu chủ cũ đã mất, những người thừa kế hợp pháp của chủ cũ sẽ ký kết để hoàn thiện hợp đồng, khi đó mới có thể thực hiện thủ tục sang tên.

Trường hợp chủ cũ cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận, ông Đạt sẽ phải thực hiện kê khai theo quy định hiện hành để được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.