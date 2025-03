Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Tiền Giang giúp hội viên phát triển sản xuất, tăng thu nhập

Quỹ HTND giúp nông dân thoát nghèo

Từ năm 2012 đến nay, QHTND đã thực hiện cho vay 204 lượt dự án, số cho vay từ khi thành lập đến nay đạt gần 104 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 5.000 lượt hộ hội viên nông dân tham gia vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó, dự án chăn nuôi chiếm 61%; trồng trọt và chăm sóc vườn cây ăn trái chiếm 39%.

Với nguồn vốn hiện đang quản lý, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đều giải ngân kịp thời, giải quyết cho các hộ nông dân có nhu cầu, đúng đối tượng cần được hỗ trợ, không gây thất thoát, chiếm dụng vốn, hộ vay có ý thức, trách nhiệm khi sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho bà con nông dân. Ảnh: ĐVCC

Thời gian qua, hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND tỉnh Tiền Giang đã tác động tích cực đến việc mở rộng sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân mở rộng phát triển thêm các trang trại, tạo tiền đề nâng cao đời sống và thu nhập cho người nông dân, tăng trưởng và bảo toàn quỹ.

Bà Phan Thị Bích Liên, nông dân trồng sầu riêng xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Được sự hỗ trợ vay từ nguồn QHTND, gia đình tôi giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm điều kiện thuận lợi đầu tư cho vườn sầu riêng, vì chi phí trồng sầu riêng rất cao. Đặc trưng của cây sầu riêng là trồng khoảng 4 năm mới cho thu hoạch trái, nên nhận được nguồn vốn, gia đình tôi rất mừng và phấn khởi. Đến nay, sầu riêng đã cho thu hoạch, mang lại doanh thu khá cao so với các loại cây trồng khác, cải thiện kinh tế gia đình".

Ông Lê Văn Mén, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: "Khi gia đình đang thiếu hụt nguồn kinh phí để mua vật tư nông nghiệp thì tiếp cận được nguồn vốn vay từ QHTND, tuy số tiền chưa đủ để đầu tư vào 1ha sầu riêng, nhưng đã giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn rất nhiều. Ngoài ra, Hội Nông dân thường xuyên cử cán bộ, kỹ sư đến hướng dẫn cho bà con nông dân, giúp chúng tôi ứng dụng các khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất".

Ông Nguyễn Văn Hoàng, nông dân chăn nuôi bò sinh sản xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi rất khó khăn, từ ngày được vay nguồn vốn từ QHTND theo dự án chăn nuôi bò sinh sản, kinh tế gia đình được cải thiện nâng cao thu nhập. Ngoài hỗ trợ nguồn vốn, Hội Nông dân các cấp còn mở nhiều lớp tập huấn cho nông dân, tuần 1 ngày trong 3 tháng".

Nông dân phát triển đàn bò từ nguồn vốn vay QHTND. Ảnh: ĐVCC

Sử dụng nguồn vốn vay gia đình tôi dùng đầu tư trồng cỏ nuôi bò, áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi từ lớp tập huấn, bò phát triển khỏe mạnh bò nái đẻ bò con, nâng số lượng đàn bò lên ngày càng nhiều, cải thiện kinh tế gia đình, chúng tôi rất biết ơn QHTND nói riêng và Hội Nông dân các cấp nói chung. Tôi đề nghị nên nhân rộng mô hình và nguồn QHTND lên để giúp bà con thoát nghèo vươn lên làm giàu…

Tạo ra kênh vốn mới

Ông Phan Hữu Quân, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang cho biết: Với nguồn quỹ hiện có, đã hỗ trợ bổ sung nguồn vốn để nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, gia tăng thu nhập, nhiều hộ nghèo trở thành hộ khá, nhiều hộ khá trở thành hộ giàu, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2023, từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh, Hội đã xây dựng được trên 1.435 mô hình kinh tế có hiệu quả, đồng thời giúp nông dân mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa, các hộ vay có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh.

Qua đó, nhiều hộ nông dân trong các dự án vay đã thay đổi về nhận thức, tư duy làm ăn kinh tế dần thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường, nhất là biết liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, có tính toán trong đầu tư và đạt hiệu quả.

Từ nguồn vốn, Hội đã cho vay và giúp cho 2.341 hộ nghèo về giống, cây, con, vốn sản xuất, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, phân bón…, giải quyết việc làm cho trên 34.612 lượt lao động; tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đồng thời, xây dựng được các mô hình sản xuất cho thu nhập cao, sản xuất ra nông sản có chất lượng, an toàn, làm cơ sở cho Hội hướng dẫn nông dân tham gia phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần tác động tích cực vào một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Việc tăng cường huy động vốn vay cho hoạt động Quỹ HTND tỉnh đã tạo ra một kênh vốn mới, góp phần giải quyết một phần nhu cầu vốn của nông dân chưa có điều kiện vay vốn ở các tổ chức tín dụng khác, góp phần hạn chế nạn tín dụng đen khu vực nông thôn, góp phần ổn định chính trị ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở địa phương;

Các hộ nông dân tham gia các dự án vay vốn đã tích cực liên kết cùng nhau sản xuất, kinh doanh. Với các hình thức liên kết đa dạng như cùng mua vật tư đầu vào để giảm chi phí, liên kết chia sẻ kiến thức, cùng nhau áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh; tạo đầu ra nông sản ổn định, hạn chế tình trạng được mùa mất giá, ép giá của tư thương.