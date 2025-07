Nhân dịp kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước trong năm nay 80 năm độc lập, 80 năm ngành Công an nhân dân, 50 năm Thống nhất, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình hòa nhạc các tác phẩm của Nhạc sĩ Hoàng Vân - “Cho muôn đời sau” do Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm thực hiện.

Chương trình là một trường khúc về quê hương, đất nước, tưởng niệm về công lao dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha ông và tràn đầy hy vọng cho mai sau. (Ảnh: GĐCC)

Nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng gần 200 nghệ sĩ quy tụ trong đêm nhạc “Cho muôn đời sau”

Chương trình nghệ thuật “Cho muôn đời sau” giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Hoàng Vân, người đã gắn bó trọn vẹn sự nghiệp sáng tác của mình cho đất nước, cho dân tộc. Nội dung các tác phẩm tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngợi ca những tấm gương chiến sĩ, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Những tác phẩm ấy mang đậm âm hưởng của những miền quê hương, đất nước và là những giai điệu trong trẻo nhưng cũng thật hùng tráng mang ký ức và lý tưởng sống của cả thế hệ những người nhạc sĩ, chiến sĩ trên mặt trận văn hoá; Là tiếng nói từ trái tim đại diện cho dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Thông qua các tác phẩm của mình, nhạc sĩ Hoàng Vân đã góp phần cùng nhiều thế hệ nhạc sĩ hun đúc tình yêu Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý chí xây dựng đất nước. Nhạc sĩ Hoàng Vân được trao tặng Giải thường Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.

Nhạc sĩ Hoàng Vân. (Ảnh: GĐCC)

Chương trình nghệ thuật “Cho muôn đời sau” gồm 2 chương. Chương I với tựa đề “Hồi tưởng” - là những tác phẩm chọn lọc, gợi lại những dấu mốc lịch sử đến khát vọng tương lai được ghi bằng âm thanh cuộc đời của chính nhạc sĩ. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức “Giao hưởng số II”, Tưởng niệm (Chương I).

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là bản phổ nhạc bài thơ “Cảnh khuya” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do nhạc trưởng Lê Phi Phi khôi phục lại văn bản gốc của tác giả. Bên cạnh đó là những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như “Tôi là người thợ lò”, “Người chiến sĩ ấy”, “Bài ca giao thông vận tải”.

Riêng tác phẩm “Quảng Bình quê ta ơi” được làm mới với sự kết hợp giữa tiếng đàn nguyệt của NSND Cồ Huy Hùng cùng Dàn nhạc Giao hưởng, đầy sức sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại.

Chương II với tựa đề “Cho muôn đời sau” - mở ra một không gian tươi sáng và giàu sức sống, thể hiện tinh thần kiến thiết và vẻ đẹp của đất nước thanh bình. Từ điểm chuyển giao xúc động qua tác phẩm “Hát ru trong đêm pháo hoa” đến với ký ức tuổi thơ qua Tổ khúc dành cho thiếu nhi: “Em yêu trường em”, “Con chim vành khuyên”, “Mùa hoa phượng nở”…

Lần đầu tiên tái hiện nhiều bản gốc, hòa âm nguyên bản của chính nhạc sĩ Hoàng Vân trong đêm nhạc “Cho muôn đời sau”

Gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân chụp ảnh lưu niệm. Tiến sĩ Lê Y Linh đứng thứ 3 từ trái qua phải. (Ảnh: GĐCC)

Chia sẻ với Dân Việt về chương trình, Tiến sĩ Lê Y Linh – Con gái nhạc sĩ Hoàng Vân cho biết, một chương trình quy mô lớn quy tụ hơn 200 nghệ sĩ, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi, các dàn nhạc và hợp xướng chuyên nghiệp, cùng nhiều thế hệ học trò và cộng sự của ông nhằm tôn vinh sự nghiệp đồ sộ và di sản nghệ thuật đặc biệt của một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Ngoài một số bài ca nổi tiếng đi cùng năm tháng đã in dấu trong ký ức nhiều thế hệ, chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm khí nhạc, giao hưởng, tổ khúc, hợp xướng thiếu nhi, tác phẩm cho độc tấu và dàn nhạc. Nhiều bản được gia đình phục dựng, công diễn lại sau thời gian dài vắng bóng.

“Đây là cơ hội hiếm hoi để khán giả được thưởng thức khía cạnh bác học trong sáng tác của ông – lĩnh vực thường bị khuất sau những bản ca khúc quen thuộc trong hơn nửa thế kỷ sáng tác. Và cũng là lần đầu tiên tái hiện nhiều bản gốc, hòa âm nguyên bản của chính nhạc sĩ Hoàng Vân, được phục dựng từ kho tư liệu gia đình”, Tiến sĩ Lê Y Linh nói.

Nhạc sĩ Hoàng Vân say mê với sáng tác cho dù ở bất cứ đâu, cho dù có lúc sức khỏe không tốt. (Ảnh: GĐCC)

Theo BTC, ngoài sự kiện biểu diễn những tác phẩm đặc sắc của nhạc sĩ Hoàng Vân, đêm nhạc còn diễn ra Lễ trao bằng Di sản Tư liệu Thế giới của UNESCO cho gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Vân với sự tham dự của các vị lãnh đạo, đại diện UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ VHTTDL cùng giới chuyên môn, công chúng yêu nhạc và toàn bộ khán giả buổi diễn.

Bao gồm hàng trăm bản thảo, bản in, bản thu các tác phẩm khí nhạc, thanh nhạc, nhạc phim, hợp xướng và các tư liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân trong suốt hơn nửa thế kỷ sáng tác, bộ Sưu tập tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân đã chính thức được ghi danh trong Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO vào đầu năm 2025.

Đây là lần đầu tiên một bộ tư liệu thuộc lĩnh vực âm nhạc hiện đại Việt Nam được công nhận là di sản tư liệu ở cấp độ thế giới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Với giá trị vượt thời gian, di sản này không chỉ phản ánh tư tưởng nghệ thuật của một nhạc sĩ lớn mà còn là một phần của ký ức văn hóa dân tộc Việt Nam thế kỷ XX.

Chương trình được diễn ra vào 20h ngày 24-25/7 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chỉ đạo nội dung, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy; Chỉ huy đêm nhạc, nhạc trưởng Lê Phi Phi; Kịch bản chương trình, Tiến sĩ Lê Y Linh cùng các nghệ sĩ tham gia NSND Cồ Huy Hùng (đàn nguyệt), NSND Xuân Bình (đàn bầu), NSND Vương Hà (ngâm thơ), NSƯT Đăng Dương; ca sĩ Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Thành Lê, Bùi Trang, Trần Trang, Trường Linh…