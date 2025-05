Từ sáng sớm, điểm trường Hồ Sen, Trường Mầm non Ánh Dương (xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên) đã rộn ràng không khí chuẩn bị cho lễ khánh thành. Đây là ngày được thầy cô và học sinh mong chờ từ lâu. Điểm trường Hồ Sen hiện có 70 em học sinh theo học và là điểm trường trung tâm. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập năm 2011 đến nay, nơi đây vẫn chưa có nhà vệ sinh đạt chuẩn do không được đưa vào quy hoạch xây dựng ban đầu.

Trong suốt thời gian đó, điểm trường chỉ có một nhà vệ sinh tạm dựng ngoài trời bằng mái tôn, thiếu buồng riêng cho nam và nữ, không có hệ thống xả nước, gây bất tiện và mất vệ sinh, đặc biệt trong mùa mưa.

“Chúng tôi phải chia học sinh thành từng nhóm nam - nữ để đi vệ sinh. Không có nước xả nên giáo viên phải xách nước đổ sau mỗi lần các con sử dụng. Nhà vệ sinh tạm không đảm bảo an toàn, nhất là khi trời mưa gió. Có được công trình mới, sạch sẽ là mong mỏi chung của tất cả thầy cô và học sinh,” Cô Trần Thị Lý, giáo viên phụ trách lớp lớn của điểm trường Hồ Sen, chia sẻ.

Nhà vệ sinh cũ của điểm trường Hồ Sen đặt ngoài trời được quây bằng tôn tạm bợ.

Mong muốn ấy đã thành sự thật khi điểm trường Hồ Sen, trường mầm non Ánh Dương được lựa chọn là 1 trong 9 trường học được trao tặng công trình nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á. Mỗi nhà vệ sinh tự hoại trị giá 60 triệu đồng, được xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, gồm hai phòng vệ sinh khép kín riêng biệt cho nam và nữ bên trong và khu vực rửa tay chung phía ngoài.

“Việc được tiếp nhận công trình nhà vệ sinh mới theo đúng tiêu chuẩn của Dự án 1.000 nhà vệ sinh là một điều vô cùng may mắn và ý nghĩa đối với thầy cô và các em học sinh. Nhờ đó, các con có thể học tập và sinh hoạt trong môi trường đảm bảo vệ sinh, an toàn và thân thiện hơn,” Cô Trần Thị Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, phát biểu cảm ơn các đơn vị.

9 công trình nhà vệ sinh được khánh thành được đặt tại các xã Háng Đồng, Hua Nhàn, Chiềng Khoa, Suối Bàng, Chiềng Mai, Chiềng Nơi, Chiềng Sơn, Nà Nghịu và Huổi Một. Phần lớn các xã thuộc khu vực III - xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong thời gian qua, dù đã có sự hỗ trợ và quan tâm của các cấp chính quyền, đời sống kinh tế và cơ sở hạ tầng, bao gồm điều kiện vật chất tại các trường học trên địa bàn các xã này vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, các công trình vệ sinh và cơ sở vật chất phục vụ vệ sinh học đường vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của nhà trường. Với việc đưa vào sử dụng 9 công trình mới, tổng cộng có 2.607 em học sinh tại các điểm trường này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ điều kiện vệ sinh học đường được cải thiện.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Lê Duy Khánh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Sơn La, đại diện 3 đơn vị cho biết: “9 nhà vệ sinh được khánh thành hôm nay nói riêng và các công trình trong Dự án 1.000 nhà vệ sinh cho em nói chung sẽ mang tới cơ hội sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ, thân thiện và an toàn cho nhiều học sinh hơn nữa, giúp các em có thể an tâm học hành và phát triển trong môi trường giáo dục tốt hơn. Đây cũng là lời cam kết đồng hành lâu dài của chúng tôi với giáo viên, học sinh và ngành giáo dục nói chung”.

Nhân dịp này, các bên cũng đã trao tặng 960 ly sữa tươi Dalatmilk cho toàn bộ 362 em học sinh tại điểm trường chính và các điểm trường lẻ của trường Mầm non Ánh Dương. Cũng tại buổi lễ khánh thành, các em học sinh đã được tham gia các trò chơi tìm hiểu về vệ sinh học đường được thiết kế phù hợp với lứa tuổi mầm non. Thông qua trò chơi, các em đã được học thêm các kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cũng như kỹ năng sử dụng nước sạch và nhà vệ sinh đúng cách.

Các công trình vừa được khánh thành tại Sơn La là 9 công trình nhà vệ sinh tiếp theo được khánh thành trong Dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học thuộc Chương trình “Điều ước cho em” - chương trình kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ học sinh và giáo viên tại các địa bàn khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đó vào tháng 12 năm 2024, cũng tại tỉnh Sơn La, dự án đã khánh thành và đi vào hoạt động 20 công trình nhà vệ sinh trường học tại huyện Yên Châu. Hiện tại, 20 công trình nhà vệ sinh trường học tại Thanh Hoá và 10 công trình tại Hoà Bình cũng đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm nay.

Dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học ("Nhà vệ sinh cho em") thuộc Chương trình "Điều ước cho em" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, TW Hội Chữ thập đỏ và Đề án Hệ Trí thức Việt số hóa triển khai với sự đồng hành của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á. Dự án có tổng trị giá 60 tỷ đồng, triển khai trong 10 năm, từ tháng 4.2021 đến hết năm 2030, với mục tiêu hỗ trợ sửa chữa, xây mới 1.000 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho các trường học thuộc khu vực miền núi, vùng sâu - vùng xa còn nhiều khó khăn.

Danh sách 09 trường học được xây mới nhà vệ sinh:



1. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Háng Đồng (xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên)



2. Trường Mầm non Ánh Dương (xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên)



3. Trường Mầm non Chiềng Khoa - điểm trường Chiềng Lè (xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ)



4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Bàng (xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ)



5. Trường Tiểu học Chiềng Mai - điểm trường Bản Puốn (xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn)



6. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Chiềng Nơi (xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn)



7. Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu)



8. Trường Tiểu học Bản Mé (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã)



9. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Huổi Một (Xã Huổi Một, huyện Sông Mã)