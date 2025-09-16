Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Hội nhập quốc tế là động lực chiến lược để Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới

Sáng 16/9, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: VGP

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ 14 đã khẳng định là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đây cũng là nội dung quan trọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã quán triệt chiều qua (15/9) trong cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung cho biết, bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp đòi hỏi phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết 59 để chủ động trong hội nhập quốc tế. Trước tình hình này, Tổng Bí thư đã chỉ đạo Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các bộ, ngành chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về tình hình quốc tế và các phương hướng, biện pháp xử lý kịp thời.

Những thành tựu toàn diện sau 40 năm đổi mới

Theo ông Lê Hoài Trung, sau gần 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Việt Nam đã chuyển từ hội nhập kinh tế sang hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực.



Từ một quốc gia bị bao vây, cô lập, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hoặc toàn diện với 38 đối tác quan trọng, trong đó có tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội nhập về quốc phòng, an ninh không chỉ phục vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình khu vực và thế giới, phấn đấu trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ với các đối tác.

Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới với quy mô tăng gần 100 lần so với năm 1986. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD. Việt Nam hiện nằm trong top 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất, top 20 nền kinh tế thu hút FDI nhiều nhất và top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: VGP

Hội nhập quốc tế cũng đã mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, giúp Việt Nam tiếp thu tri thức, kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các chính sách phát triển bền vững.

Bên cạnh thành tựu, Quyền Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế như tư duy hội nhập ở một số nơi còn giản đơn, ngắn hạn, chủ yếu đi vào chiều rộng mà chưa đủ chiều sâu. Việc xử lý mặt trái của hội nhập, đặc biệt trong việc tiếp nhận công nghệ cao và thu hút đầu tư chất lượng, vẫn còn là thách thức lớn...

Nghị quyết 59 đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập của đất nước

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu những mục tiêu của hội nhập quốc tế, trong đó có đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phát huy vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tự lực tự cường, phát triển nhanh và bền vững.

Mục tiêu tiếp theo là tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của quốc đất nước. Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển thu nhập cao và cụ thể theo từng giai đoạn, thực hiện được các mục tiêu đến năm 2030 và 2045...



Nghị quyết đặt ra các mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu; Trở thành điểm đến hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu; Đưa nền giáo dục và y tế đạt trình độ tiên tiến của khu vực, có một số trường đại học lọt top 100 thế giới; Trở thành nòng cốt tại các cơ chế hợp tác quan trọng như ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC.



Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Nghị quyết 59 đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy và nhận thức về hội nhập quốc tế.

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có sức chống chịu cao.

Đẩy mạnh hội nhập về chính trị, quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thúc đẩy hội nhập về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn.

Đẩy mạnh hội nhập về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Nâng cao năng lực thực thi các cam kết quốc tế, hoàn thiện thể chế, pháp luật trong nước.

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều phối và phát huy vai trò chủ động của các ngành, địa phương.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Nghị quyết 59 là một quyết sách quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập của đất nước.

"Chắc chắn rằng qua quá trình hội nhập quốc tế, chúng ta sẽ có thêm điều kiện để đạt những thành tựu mới, mang tính đột phá, đưa đất nước vững bước tiến lên, sánh vai các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn", ông nhấn mạnh.