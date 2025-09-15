Chủ đề nóng

Thủ tướng quyết định sử dụng số điện thoại 112 tiếp nhận thông tin sự cố, thiên tai, thảm họa

Thứ hai, ngày 15/09/2025 21:05 GMT+7
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định sử dụng số điện thoại 112 để tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa… và yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 2023 về sử dụng số điện thoại 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc và Quyết định 2024 ban hành Quy chế về việc sử dụng số điện thoại này.

Hệ thống thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân sử dụng số điện thoại 112 được kết nối tới các hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp 113, 114, 115, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam và hệ thống thông tin liên lạc khác phục vụ trong lĩnh vực phòng thủ dân sự.

Triển khai hệ thống Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa.

Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin

Về quy trình tiếp nhận thông tin, số điện thoại 112 sẽ tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân. Tổng đài 112 được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TP.HCM (gọi chung là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh).

Hệ thống Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin từ: tổ chức, cá nhân; hệ thống Tổng đài 113, 114, 115; hệ thống thông tin liên lạc khác phục vụ trong lĩnh vực phòng thủ dân sự. 

Nội dung tiếp nhận thông tin gồm: Tên cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin; thời gian, địa điểm xảy ra sự cố, thảm họa; diễn biến, phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng; những yêu cầu trợ giúp và thông tin cần thiết khác phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Về quy trình xử lý thông tin, trực ban Tổng đài 112 nhận được thông tin về sự cố, thảm họa phải kịp thời báo cáo người trực chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh kịp thời thông báo cho cơ quan chủ trì theo từng lĩnh vực được phân công; đồng thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cùng cấp và Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua số điện thoại 02437.333.664 hoặc 02437.349.821, 069.928.815) để chỉ đạo.

Cơ quan chủ trì từng lĩnh vực được phân công chủ động phối hợp với cơ quan thường trực và các lực lượng triển khai ứng phó, khắc phục, xử lý tình huống; căn cứ vào tính chất, mức độ của tình huống, trường hợp vượt quá khả năng cần huy động lực lượng, phương tiện ngoài thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để quyết định.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh khi cần sự chi viện của Trung ương để ứng phó, khắc phục, xử lý tình huống, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Các thông tin thuộc phạm vi xử lý của Tổng đài 113, 114, 115 được chuyển đến Tổng đài 113, 114, 115 để xử lý theo quy định. Trực ban tổng đài có trách nhiệm xử lý thông tin kịp thời, đúng quy định. Trường hợp xử lý thông tin chậm hoặc không đúng quy định, căn cứ vào mức độ thiệt hại sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Quốc phòng quản lý hệ thống Tổng đài 112

Về quản lý, vận hành hệ thống, Quy chế quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và bảo đảm hoạt động hệ thống thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân được đặt tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Các doanh nghiệp viễn thông, người tiếp nhận, xử lý thông tin phải có trách nhiệm bảo mật dữ liệu về cuộc gọi, tin nhắn, đa phương tiện và dữ liệu cá nhân của người gọi; chỉ được lưu trữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian xử lý dữ liệu và chịu trách nhiệm tuân thủ việc bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Quy chế cũng quy định Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo duy trì chế độ trực 24/7 tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc. Đồng thời, chỉ đạo sử dụng lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách và huy động lực lượng, phương tiện kiêm nhiệm bộ, ngành liên quan xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn theo đề nghị của địa phương.

Miễn cước cuộc gọi đến Tổng đài 112

Tại Quyết định số 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, triển khai hệ thống Tổng đài 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông kết nối với hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng thủ dân sự sử dụng số điện thoại 112 và đảm bảo khả năng truy nhập đến số điện thoại 112 thông suốt trong mọi tình huống; miễn cước cuộc gọi cố định, di động, tin nhắn và đa phương tiện đến hệ thống Tổng đài 112.

Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

