Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều 15/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XV với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ hệ trọng. Phát huy kết quả đạt được trong các Kỳ họp trước, hội nghị được tổ chức sớm nhằm rà soát tiến độ, chất lượng chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc ngày 20/10. Cho đến thời điểm này, dự kiến tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (trong đó 43/45 dự án do Chính phủ trình); 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc rất lớn, thời gian từ nay đến Kỳ họp chỉ còn hơn 1 tháng, trong khi đó, thời gian gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo quy định chậm nhất là ngày 1/10 đối với tài liệu về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội; ngày 5/10 đối với tài liệu của các dự án luật, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và ngày 10/10 đối với các tài liệu khác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cùng các cơ quan liên quan rà soát, xác định rõ tiến độ chuẩn bị các nội dung để có kế hoạch cụ thể, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Đối với một số dự án chưa có trong Chương trình lập pháp thì không tiến hành quy trình xem xét, bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, mà các cơ quan tập trung hoàn thiện hồ sơ và gửi ngay đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, nếu đủ điều kiện sẽ đưa vào dự kiến chương trình Kỳ họp.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thống nhất tinh thần, những nội dung nào rất cấp thiết, cần phải sửa đổi, bổ sung theo quy trình rút gọn trong Kỳ họp thứ Mười mới bổ sung vào Chương trình Kỳ họp, nếu trình theo quy trình tại hai Kỳ họp thì không trình tại Kỳ họp thứ 10.

Ông cũng cho biết, tại các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, ghi nhận rất cao về công tác phối hợp của Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ. Do đó, hai bên cần tiếp tục phát huy tinh thần này.

Nhất trí với Đảng ủy Chính phủ về việc cần phát huy tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những vấn đề Đảng đã có nghị quyết thì Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ phải quyết tâm thực hiện đầy đủ.