Thư ký báo chí Điện Kremlin nói rõ: “Điều này mang tới cho các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó tất nhiên là Bộ Quốc phòng một nguồn lực mới để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao". "Đây chưa phải là một con số quan trọng, nhưng với những lý do đã biết, do hoàn cảnh địa chính trị xung quanh, chúng tôi đang dần dần tiếp cận con số vào giữa những năm 1980, khi tỷ lệ chi tiêu cho khối quốc phòng - an ninh trong nền kinh tế là 7,4% GDP”. Theo Topwar.