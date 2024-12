Quyết định tố tụng mới của Công an tỉnh Thái Bình trong vụ "La Điên"

Liên quan vụ án "La Điên", ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Công Triều (SN 1960) - nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Quang (huyện Kiến Xương, giai đoạn 2011 - 2020) trong vụ án "La Điên".

Ông Triều bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Về diễn biến vụ việc, ngày 12/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.





Liên quan vụ án "La Điên", Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Quang sau khi bắt giữ Chủ tịch UBND xã này để điều tra các sai phạm. Trong ảnh là thời điểm "La Điên" bị lực lượng chức năng thi hành các quyết định tố tụng vào tháng 6/2024. Ảnh: TB

Nguyễn Sơn La, thường gọi "La Điên", là đối tượng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; năm 2005 thành lập và làm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép…

Cơ quan điều tra cáo buộc người này có hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thiên Tư (SN 1961), trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, nguyên là cán bộ địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Xương; Trần Văn Thành (SN 1983), trú tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, là chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Phạm Thiên Tư và Trần Văn Thành bị bắt để điều tra về hành vi làm trái công vụ, tạo điều kiện cho "La Điên" chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan "La Điên", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt ông Đỗ Xuân Khu - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Kiến Xương; Ngô Thị Bích Liên - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kiến Xương.

2 người này bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bắt giữ 2 người trên, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã bắt giữ Bùi Đức Chỉnh - Chủ tịch UBND xã Minh Quang (huyện Kiến Xương) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã quyết định khởi tố bị can, bắt, khám xét với Đặng Ngọc Oánh – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".