Real Madrid thua đậm Atletico Madrid, HLV Xabi Alonso cay đắng thừa nhận điều gì?

Real Madrid thua trận đầu tiên trong mùa giải

Real Madrid đã trải qua giai đoạn đầu mùa 2025/2026 rất trơn tru dưới sự chỉ đạo của tân HLV Xabi Alonso. Real Madrid đã thắng tuyệt đối 6 vòng đầu tiên tại La Liga và dẫn đầu bảng khá thuyết phục trước sự bám đuổi mạnh mẽ từ Barcelona.

Tuy nhiên, đến vòng đấu thứ 7, khi gặp Atletico Madrid trên sân khách, Real Madrid đã hứng chịu thất bại nặng nề với tỷ số 2-5. Trong cuộc đọ sức này, 2 bàn thắng của Mbappe và Guler ở hiệp một chỉ phần nào tạo ra kịch tính cho trận đấu khi Atletico Madrid cũng có 2 pha lập công trong nửa đầu trận đấu do công của Le Normand và Sorloth.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Sang hiệp hai, Atletico Madrid thi đấu hiệu quả hơn hẳn, có 3 bàn thắng nhờ công của Alvarez (2 bàn) và Griezmann. Với trận thua này, Real Madrid đã không còn duy trì được thành tích bất bại và đối diện nguy cơ mất ngôi đầu bảng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Xabi Alonso nói thẳng: “Đây là một trận đấu tồi tệ. Chúng tôi đã chơi không tốt kể cả khi có hay không có bóng. Chúng tôi đã không đạt được trạng thái tốt nhất về chuyên môn hay dễ hiểu hơn là không có được đẳng cấp cần thiết.

Chúng tôi đã không có được sự tranh chấp tốt, không áp đặt được lối chơi. Đây chắc chắn là một thất bại đau đớn nhưng lại là một kết quả xứng đáng với những gì chúng tôi đã thể hiện”.

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Xabi Alonso nhấn mạnh: “Tôi biết đội bóng đang trong giai đoạn hình thành lối chơi mới và chúng tôi có thêm nhiều bài học từ trận thua này. Tôi không có lời bào chữa nào vì đơn giản là chúng tôi đã thi đấu không đủ tốt để có điểm.

Chúng tôi đương nhiên không hài lòng, nhưng dẫu sao cũng không thể phủ nhận những gì đã có được thời gian qua. Điều quan trọng là chúng tôi chấp nhận thất bại này và có phản ứng ra sao nếu tiếp tục gặp đối thủ mạnh như Atletico Madrid ở những trận tiếp theo”.

Kết quả các trận đấu:

Bảng xếp hạng: