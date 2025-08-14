Robot thông minh cùng công nghệ AI nào sẽ hội tụ tại HorecFex 2025?

Chiều 14/8, tại Đà Nẵng, Tổ chức HorecFex Việt Nam phối hợp Liên Chi Hội Khách Sạn Việt Nam và Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana công bố sự kiện HorecFex 2025 – Triển lãm và Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA, dự kiến diễn ra từ 26-27/8/2025.

Theo Ban tổ chức, HorecFex 2025 kế thừa thành công từ mùa đầu năm 2024, nhưng sẽ mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng. Không gian triển lãm năm nay sẽ quy tụ hơn 80 gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ đột phá; dự kiến đón hơn 3.500 khách tham dự từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Sự kiện cũng sẽ có sự góp mặt của hơn 90 diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng 60 bài tham luận chuyên sâu. Đây được xem là một trong những diễn đàn quy mô nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2025 dành cho ngành Horeca (khách sạn – nhà hàng – dịch vụ ăn uống).



Ban tổ chức HorecFex Việt Nam trả lời hỏi đáp tại buổi công bố sự kiện Triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành du lịch (HorecFex) 2025. Ảnh: Viết Niệm

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch HorecFex Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Khách sạn Việt Nam, chia sẻ:



“Với chuỗi thảo luận chuyên sâu và không gian trải nghiệm công nghệ hấp dẫn, HorecFex 2025 sẽ là nơi hội tụ giải pháp, công nghệ và xu hướng hàng đầu của ngành Horeca. Đây không chỉ là cơ hội kết nối kinh doanh, mà còn giúp Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tiệm cận các điểm đến hàng đầu châu Á, nhất là trong bối cảnh công nghệ toàn cầu đổi mới từng ngày.”



Trải nghiệm robot, AI và công nghệ tương lai ngay tại sự kiện

Điểm nhấn của HorecFex 2025 là việc ứng dụng sâu rộng các giải pháp công nghệ mới, đặc biệt là AI và robot trong ngành du lịch – khách sạn.

Khách tham dự sẽ được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm: Robot phục vụ bàn và robot lễ tân hỗ trợ chào đón, phục vụ khách, giảm tải nhân sự và tối ưu quy trình vận hành, robot chó Unitree – thiết bị thông minh hỗ trợ giám sát và vận chuyển hàng nhẹ trong khách sạn, khu nghỉ dưỡng; kính VR Meta từ tập đoàn công nghệ của Mark Zuckerberg, mang đến trải nghiệm thực tế ảo giúp khách du lịch “thử trước” dịch vụ khách sạn, khám phá điểm đến ngay cả khi chưa rời khỏi nhà.

Robot phục vụ bàn xuất hiện tại sự kiện.

Ban tổ chức cho biết, AI sẽ được ứng dụng triệt để trong các giải pháp quản lý, vận hành, chăm sóc khách hàng, giúp nâng cao trải nghiệm du khách và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Cũng theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ sự kiện, các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ cập nhật các giải pháp và xu hướng đột phá cho ngành khách sạn, du lịch và ẩm thực theo các chủ đề: Định hướng tương lai ngành Khách sạn; phát triển du lịch bền vững; xây dựng tương lai cho ngành du lịch; nâng tầm ngành Ẩm thực miền Trung Việt Nam…

HorecFex Việt Nam mùa 1 đã tổ chức thành công vào năm 2024, trở thành sự kiện quy mô quốc tế về công nghệ quy tụ hơn 2.500 khách tham dự gồm diễn giả nổi tiếng trong và ngoài nước, những nhà quyết định cùng các đơn vị doanh nghiệp đầu ngành như: AI Chatbot, Microsoft và Oracle.

Theo Hội Khách sạn Việt Nam, HorecFex Việt Nam 2024 đã đem lại nhiều lợi thế cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch khách sạn Việt Nam. Đến nay, đã có 100% khách sạn 5 sao đã sử dụng robot để phục vụ du khách, có đến 70% khách sạn sử dụng công nghệ AI để giải đáp khách hàng và trả lời booking…