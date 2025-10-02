Nước nổi ngoài đồng, dân Cà Mau đi bắt cá ngon, tôm to bự, tươi roi rói thế này ai mà chả muốn mua

Một làng ở Đắk Lắk ngay Quốc lộ 1, sáng ra đã thấy tàu thuyền mang cá ngon vào bán ngay chợ bãi biển

Thời điểm này, không khó để bắt gặp hình ảnh các lão nông vùng đồng nước nổi Cà Mau tay xách lỉnh kỉnh những ngư lưới cụ như lưới, lọp, trúm, dớn.

Người đi sớm để tranh thủ thả lưới, người về muộn để kịp gom mớ cá tép còn sót lại trong dớn…

Tất cả đã tạo nên một nhịp sống rộn ràng đặc trưng của miền quê sông nước Cà Mau

Vào mùa nước nổi ngập đồng, chị Nguyễn Thị Lành ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết vào sáng sớm, chị bơi xuồng dọc theo các kênh nội đồng nhổ bông súng về bán lại ở các chợ quê, kiếm được vài chục nghìn đồng lo cho các con ăn học. Ảnh: Vũ Lịnh

Ông Nguyễn Văn Bình, ngụ khóm 7, xã Trần Văn Thời tay kéo lưới, miệng vui cười nói mùa nước nổi về như là mùa mưu sinh của hàng nghìn phận người. Bởi cá, tôm nhiều vô số kể, bà con chỉ cần tranh thủ ra đồng là kiếm được tiền.

“Ra đồng vào mùa này tuy cực vì mưa nắng thất thường, nhưng bù lại sau mỗi đêm thả lưới, tôi thu về vài ký cá đồng các loại. Có hôm trúng mánh bắt được thêm tôm, lươn... bán ở các chợ quê cũng kiếm được trên dưới 300 nghìn mỗi đêm", ông Bình nói chắc nịch.



Đặt dớn bắt tôm to, cá ngon trên sông vào mùa nước nổi ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau không chỉ để mưu sinh mà còn là nếp sống văn hóa gắn liền với thiên nhiên của người dân vùng cực Nam tổ quốc. Ảnh: Vũ Lịnh

Những cư dân sống gần cả đời người ở địa phương cho biết vào mùa mưa, đồng ruộng xứ Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản, mà còn tạo ra được một bức tranh sinh kế đa dạng.

Bởi, khi mặt trời còn chưa ló dạng, trên đồng ruộng đã có rất đông người, kẻ đặt dớn bắt cá, người bơi xuồng giăng lưới, hái bông điên điển hay bông súng...

Ngoài thả lưới, đặt dớn, đặt lờ là loại hình truyền thống được người dân xứ Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau sử dụng để bắt cá đồng, thủy sản mỗi khi mưa về. Dùng lờ là dụng cụ đánh bắt cá đồng cách bắt cá đơn sơ mà không làm tận diệt nguồn cá ngoài tự nhiên. Ảnh: Vũ Lịnh

Những sản vật đồng quê ấy góp phần nuôi sống nhiều gia đình và cũng là nguồn hàng quen thuộc cho các chợ thôn quê.

Ông Trần Văn La cho biết hơn nửa đời người gắn với đồng ruộng xứ này, mỗi bận mùa mưa đến, khi đi giữa mênh mông đồng nước, ký ức tuổi thơ bì bõm theo cha mẹ ra đồng kiếm sống khiến ông không bao giờ quên.

Sau mỗi đêm thả lưới, đặt lờ, người dân ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thu về mớ cá đồng đủ loại; số cá nhỏ bà con thả lại tự nhiên, cá lớn bắt đem ra chợ quê bán cũng có nguồn thu lo cho cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Vũ Lịnh.

“Chính con cá, con tôm trên đồng đất này đã nuôi tôi và bao thế hệ lớn lên. Bà con xứ này luôn coi đó là “lộc trời” ban. Bởi vậy, nhà nhà, người người ở đây đều bảo nhau rằng phải biết săn bắt chọn lọc, không được đánh bắt kiểu tận diệt nguồn lợi này, vì chúng còn là cuộc sống của thế hệ mai sau”, ông La nói.

Mùa mưa trên những cánh đồng ở vùng quê Trần Văn Thời không chỉ là mùa gieo mầm xanh cho cây lúa mà còn là mùa của những ký ức, của những giá trị văn hóa đối với người dân của vùng đất cuối trời Nam.