Rủi ro khi vay tiền online

Ba dấu hiệu nhận biết một đơn vị cho online vay uy tín

Để tìm đáp án cho câu hỏi thế nào là một đơn vị vay tiền mặt nhanh, cần xem xét ba yếu tố. Đầu tiên là tư cách pháp nhân của các đơn vị cho vay. Hiện tại, gần 50 ngân hàng và 16 công ty tài chính tiêu dùng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý đều có cổng thông tin tiếp nhận và giải quyết yêu cầu vay tiền trực tuyến. Nhưng cùng với đó, còn có sự xuất hiện của nhiều đối tượng hoạt động cho vay trái phép mà người ta quen gọi là tín dụng đen. Thoạt nhìn, việc có thêm nhiều địa chỉ vay tiền có vẻ là điều tích cực, nhưng ngay sau đó, những chiêu trò mà các đối tượng cho vay trái phép áp dụng đã khiến người đi vay rơi vào cảnh "sống trong hoảng loạn". Có nhiều cách để phân biệt đâu tín dụng hợp pháp với tín dụng đen, nổi bật như việc những tờ rơi quảng cáo tín dụng đen thường xuyên được dán bừa bãi ở các bờ tường, cột điện hay những nơi tập trung nhiều người lao động phổ thông, lao động tự do làm việc, sinh sống. Những lời mật ngọt như vay online trong 1 phút, vay nóng không thẩm định, vay gấp không gặp mặt, giải ngân sau một nụ cười… Trên internet, những thông điệp này cũng xuất hiện rộng khắp nhưng không phải là ở các website chính thống hay từ các tài khoản mạng xã hội uy tín.

Điều kiện và quy trình duyệt vay là yếu tố phân biệt thứ hai. Hầu hết, các khoản vay online đều là vay tín chấp, tức là người đi vay không cần phải có tài sản đảm bảo và căn cứ để duyệt vay chỉ là những loại giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của khách hàng. Những loại giấy tờ này được các ngân hàng xem xét kỹ lưỡng và sẽ từ chối nếu khách hàng không cung cấp đúng thông tin. Các công ty tài chính thì linh hoạt hơn. Ví dụ, để chứng minh thu nhập ổn định, các ngân hàng yêu cầu người vay phải cung cấp sao kê lương qua tài khoản ngân hàng trong tối thiểu 6 tháng liên tiếp trong khi các công ty tài chính chỉ cần một số loại giấy tờ thay thế khác như hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hoá đơn điện, nước, điện thoại… Tuy nhiên, nếu khách hàng bị ghi nhận nợ xấu từ nhóm 3 trở lên, tức là nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, thì cả ngân hàng lẫn công ty tài chính cũng sẽ từ chối cho vay. Nếu đáp ứng được các điều kiện vay, quá trình duyệt vay mới bắt đầu. Thông thường, các ngân hàng cần từ 3 đến 5 ngày làm việc để duyệt vay trong khi các công ty tài chính thì chỉ cần từ 2 đến 3 ngày. So sánh với các tổ chức tín dụng đen thì điều kiện vay và thời gian duyệt vay khác biệt một trời một vực. Tín dụng đen không yêu cầu chứng minh thu nhập hay xác minh nợ xấu mà chỉ cần căn cước công dân cùng một số điều kiện khác lạ như bắt ký giấy nợ, bắt bàn giao tài khoản iCloud, Google... Thời gian duyệt vay và giải ngân rất nhanh. Nhiều nạn nhân tín dụng đen cho biết chỉ khoảng 5 phút sau là đã nhận được chuyển khoản.

Yếu tố thứ ba là lãi suất. Lãi suất vay tín chấp của các ngân hàng hiện tại quanh quẩn mức 20%/năm còn các công ty tài chính thì ở mức từ 30% đến 60%/năm, tuỳ từng điều kiện vay mà khách hàng có thể đáp ứng. Lãi suất tín dụng đen thì "trên trời", thường là vài trăm %/năm, thậm chí có vụ còn lên đến 2.000%/năm. Cách tính lãi thì rất tinh vi. Đa số là khi giải ngân, chúng sẽ giữ lại 20% - 30% giá trị khoản vay, gọi là lãi suất trả trước nhưng đến kỳ hạn, chúng sẽ bắt trả thêm nhiều khoản phí "không biết ở đâu ra" và chỉ qua 2 đến 3 chu kỳ thì tổng số tiền lãi phí có khi đã cao hơn số tiền khách đã vay được. Một hình thức tính lãi khác là tính theo ngày, thường là từ 3.000đ - 5.000đ/triệu/ngày, tương đương 110% - 180%/năm.

Hệ quả việc vay online tín dụng đen

Với cách lãi suất như trên, người vay sẽ nhanh chóng mất khả năng chi trả. Khi đó, các đối tượng sẽ có nhiều hình thức đòi nợ xã hội đen như cắt ghép hình ảnh người vay với nội dung tục tĩu rồi phát tán trên mạng xã hội, là đến nhà khủng bố, thậm chí gây thương tích cho khách hàng hay đe dọa an toàn tính mạng của người vay cùng gia đình. Để tự bảo vệ mình khi lỡ vướng phải tín dụng đen, cơ quan công an đã nhiều lần khuyến cáo người vay nên chủ động ghi lại tất cả các cuộc hội thoại với những đối tượng trên, chụp hình hoặc quay video clip những bài viết xâm phạm uy tín và danh dự mà các đối tượng tung ra, ghi hình các hoạt động khủng bố tinh thần hoặc xâm phạm thân thể của người vay, gia đình người vay rồi liên lạc với số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ xử lý tín dụng đen tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Cơ quan công an sẽ tiếp nhận và có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người vay.