Cao tốc rút ngắn hành trình

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km có tổng đầu tư giai đoạn 1 được xác định là 17.800 tỷ đồng, sẽ đi qua địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Trong đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) làm chủ đầu tư thành phần 3 dài 19,5 km; Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư thành phần 2; tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư thành phần 1. Hai thành phần đầu nằm trên địa bàn Đồng Nai, tổng chiều dài hơn 34 km.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu nay thuộc TP.HCM. Ảnh: Trần Nga

Dự án thành phần 3 được làm lễ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025. Theo thông tin mới nhất từ Ban Quản lý dự án giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (chủ đầu tư thành phần 3), thành phần này sẽ hoàn thành vào tháng 12 tới.

Về phía Đồng Nai, tỉnh dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật phần trên địa bàn tỉnh cũng trong tháng 12. Sau đó, dự kiến toàn tuyến cao tốc gần 54km sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2026, nhưng thời điểm cụ thể chưa được thông báo.

Theo Nghị quyết 221 của Quốc hội ban hành cuối tháng 6 vừa qua về điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của toàn tuyến cao tốc được điều chỉnh lên hơn 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 3.700 tỷ đồng so với trước. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai tham gia gần 2.970 tỷ đồng, tăng thêm 369 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 do Đồng Nai thực hiện có tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, chi phí bồi thường, tái định cư gần 3.500 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 do Bộ Xây dựng phụ trách, nhưng tỉnh Đồng Nai chịu trách giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng.

Thành phần 3 (nay thuộc TP.HCM) có tổng vốn hơn 4.963 tỷ đồng. Ngoài ra, tuyến đường dài 16km nối từ điểm cuối của cao tốc đến TP Vũng Tàu cũ cũng đang được thi công, chia làm 3 đoạn.

Cao tốc tăng cường kết nối cảng biển quốc tế

Tuyến 16km kết nối với cao tốc này này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, dự án khi hoàn thành sẽ khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, sân bay quốc tế Long Thành tại Đồng Nai (dự kiến hoàn thành xây dựng cơ bản vào cuối năm 2025), kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển; tăng cường phát huy tiềm năng của cụm cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (nay thuộc phường Phú Mỹ, TP.HCM).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn trên địa phận Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Minh

Cung cấp dịch vụ cảng biển và logistics cho nhiều tuyến vận tải quốc tế quan trọng, hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải là cửa ngõ giao thương quan trọng giúp kết nối Đông Nam bộ với các thị trường lớn trên thế giới.

Nhờ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh dịch vụ cảng biển và logistics quốc tế nhằm giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu.

Với khả năng tiếp nhận các “siêu tàu container”, Cái Mép - Thị Vải là một trong số ít cảng biển tại Đông Nam Á có nhiều tuyến vận tải thẳng tới châu Âu, châu Mỹ và nhiều khu vực khác, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.