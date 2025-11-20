Sắc màu văn hóa bừng nở trong đêm khai mạc Festival Sông Hồng

Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đại diện 2 nước Việt Nam và Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Festival sông Hồng - Lào Cai 2025.

Festival sông Hồng diễn ra từ ngày 18 - 24/11 tại phường Lào Cai, phường Cam Đường và nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai, với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại, thể thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival sông Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, năm 2025 là năm đầu tiên Lào Cai tổ chức Festival sông Hồng, mở đầu cho Đề án Festival sông Hồng giai đoạn 2025-2035. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế, đối ngoại quan trọng, nhằm tôn vinh lịch sử, văn hóa và nền văn minh sông Hồng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống "uống nước, nhớ nguồn". Đồng thời, sự kiện là dịp thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh, thành phố lưu vực sông Hồng (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu khai mạc Festival sông Hồng - lào Cai 2025.

Tại Festival sông Hồng, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc; tham quan trưng bày văn hóa, du lịch, ảnh, hiện vật và ấn phẩm về sông Hồng; thưởng thức nghi thức sinh hoạt dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ, sắc phục truyền thống để cảm nhận trọn vẹn linh hồn và vẻ đẹp của đất và người vùng thượng nguồn - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Cùng với đó là chuỗi sự kiện và hoạt động kinh tế - thể thao - du lịch - giao lưu hữu nghị phong phú, như: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung; tái hiện Chợ Cốc Lếu xưa; giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua-hai quốc gia”...



Tại Festival sông Hồng, du khách sẽ được trải nghiệm tái hiện Chợ Cốc Lếu xưa.

Tại buổi lễ, bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân Châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc) bày tỏ niềm vui khi Festival sông Hồng và Tuần lễ hợp tác Trung-Việt tại lưu vực sông Hồng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn giữa hai nước.

Theo bà La Bình, dòng sông Hồng như “cây cầu hữu nghị”, kết nối 7 châu, thành phố của Trung Quốc với 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam, mang theo tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em và khát vọng xây dựng tương lai chung.

Ngay sau nghi thức khai mạc, đông đảo nhân dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, tái hiện sinh động sắc màu văn hóa vùng cao của tỉnh Lào Cai.



Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” tại Festival sông Hồng.

Trong chương trình nghệ thuật, người dân và du khách được đắm chìm trong không gian rực rỡ sắc màu văn hóa và thắm đượm tình đoàn kết gồm 3 chương (Khởi nguồn huyền thoại, Dòng chảy di sản, Dòng sông khát vọng). Chương trình nghệ thuật với khoảng 600 diễn viên cùng nhiều ngôi sao ca nhạc, các vũ công, nhạc công tham gia. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, các tiết mục chuyển tải trọn vẹn nội dung kịch bản, làm nên đêm khai mạc Festival ấn tượng với những người tham dự.

Người dân và du khách được đắm chìm trong không gian rực rỡ sắc màu văn hóa trong đêm khai mạc Festival sông Hồng.

Festival sông Hồng - Lào Cai 2025 không chỉ là lễ hội văn hóa, mà còn là hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao quan trọng; góp phần triển khai chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững. Đây cũng là diễn đàn để các địa phương giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.