Chiều 26/9, thông tin từ Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Hà Nội cho biết, dự kiến, sáng 28/9, tại Nhà văn hóa thôn Bặt Chùa, xã Ứng Thiên (Hà Nội), Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn – công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc.

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; cấp ủy, chính quyền xã Ứng Thiên và các địa phương lân cận; cùng đại diện gia đình, dòng họ của Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn.

Toàn cảnh Dự án Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, tại xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội - Ảnh: Báo Nhân dân

Khu lưu niệm được xây dựng trong khuôn khổ Đề án số 1856-ĐA/BCĐ (ngày 29/8/2023) và Kế hoạch số 13-KH/BCĐ (ngày 26/3/2025) của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026).



Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn – một nhà yêu nước, nhà hoạt động chính trị tiêu biểu, người đã có nhiều cống hiến quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Quốc hội Việt Nam.



Đây cũng là dịp để Đảng, Nhà nước, Quốc hội thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các bậc tiền nhân; đồng thời bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Đặc biệt, Khu lưu niệm sẽ là “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần “tận trung với nước, tận hiếu với dân” cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Công trình còn hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa – lịch sử – du lịch của địa phương, phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam cũng như những danh nhân đã góp phần làm nên lịch sử dân tộc.



Việc khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn không chỉ là hoạt động tri ân quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, động viên các thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống, chung sức đồng lòng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.