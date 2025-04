Chuyển động Sài Gòn

Sáng 18/4, Ngày hội 50 năm phát triển giáo dục mầm non TP.HCM đã diễn ra sôi nổi tại Trường Mầm non Thành phố (Quận 3). Sự kiện do Sở GDĐT tổ chức là dịp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ "ươm mầm", tri ân các thế hệ và khẳng định cam kết nâng cao chất lượng vì tương lai trẻ thơ thành phố