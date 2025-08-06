Hướng mở phát triển kinh tế biển

Theo Tỉnh ủy Vĩnh Long, kinh tế biển tiếp tục được xác định là một trong những động lực trọng yếu để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững cho vùng.

Tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre (cũ) đã chủ động ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tích hợp phát triển không gian biển gắn với khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo và thủy sản.

Tỉnh Vĩnh Long hiện đang vận hành thương mại tổng công suất 5.416MW điện. Tỉnh có 130km bờ biển đã được quy hoạch bổ sung 2.900MW điện gió và 150MW điện mặt trời đến năm 2030.

Ngoài ra, tiềm năng phát triển khoảng 1.000MW điện gió ngoài khơi tỉnh Vĩnh Long đã được Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) khảo sát và đánh giá khả thi, hứa hẹn hình thành một trung tâm năng lượng tái tạo quy mô lớn của cả nước trong tương lai…

Tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập thành công 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh cũ) có tiềm năng lớn phát triển điện gió ngoài khơi biển Đông kết hợp phát triển dịch vụ, du lịch biển

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Vĩnh Long, hiện KKT Định An được quy hoạch diện tích 39.020ha, là KKT ven biển tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, logistic, sửa chữa đóng tàu, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông- lâm- ngư nghiệp…

Đánh giá về tiềm năng phát triển, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Vĩnh Long- Nguyễn Văn Phương cho biết, KKT Định An có vị trí giáp biển và 2 cửa sông lớn của hệ thống sông Cửu Long (Định An và Cung Hầu), có thể xây dựng cảng biển quốc tế; tạo cho khu vực có tiềm năng lớn về giao thông- vận tải đường thủy, hàng hải và khai thác các nguồn lợi từ biển.

Qua đó, tạo ra cho khu vực tiềm năng lớn về giao thông- vận tải đường thủy, hàng hải và khai thác các nguồn lợi từ biển.

Trong khi đó, kênh đào Trà Vinh là tuyến đi tắt từ biển Đông vào sông Hậu cho tàu biển trọng tải 20.000DWT đã được đưa vào khai thác từ năm 2017; đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển, góp phần phát triển kinh tế- xã hội cả khu vực.

Hiện khu bến tổng hợp Định An đang triển khai xây dựng có quy mô hơn 125ha tiếp nhận tàu biển 30.000-50.000 tấn (có khả năng nâng lên tiếp nhận tàu 100.000-160.000 tấn), công suất hoạt động 4 triệu tấn/năm và kho chứa xăng dầu 90.000m³ (công suất 100.000-110.000 m³/năm).

Ngoài ra, hiện nay tỉnh Vĩnh Long còn quan tâm nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng các cầu lớn kết nối tuyến đường ven biển và cảng biển nước sâu,...

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh (ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh), một trong những tiềm năng lớn của tỉnh là phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển- một trụ cột chiến lược sau sáp nhập.

Đặc biệt, cụm cảng Trà Vinh kết hợp với các khu hậu cần và logistics sẽ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu trực tiếp, giảm chi phí vận tải và thời gian luân chuyển hàng hóa.

Các khu, cụm công nghiệp ven biển gắn với KKT Duyên Hải của tỉnh Vĩnh Long (mới) hình thành nền tảng công nghiệp chế biến thủy sản, điện- năng lượng, cơ khí và vật liệu xây dựng.

Năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi và điện mặt trời, đang được đầu tư mạnh tại Duyên Hải và Bình Đại, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của Việt Nam.

Sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh thành công, tỉnh Vĩnh Long (mới) định hướng phát triển công nghiệp nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại các địa phương ven biển.

Ngoài ra, thềm lục địa vùng biển Trà Vinh, vùng biển Bến Tre còn tiềm ẩn tài nguyên dầu khí và địa nhiệt, mở ra khả năng phát triển năng lượng mới trong tương lai.

Phát triển các ngành công nghiệp hướng biển

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh Vĩnh Long, thời gian tới sẽ tập trung phát triển một số lĩnh vực nhằm phục vụ phát triển kinh tế biển, logictics. Cụ thể, phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

Bên cạnh, tỉnh sẽ rà soát diện tích nuôi trồng thủy sản, phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản ven biển theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào các đối tượng nuôi thủy sản chủ lực. Đồng thời mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch và bảo vệ rừng.

Ngoài ra, nâng cấp và mở rộng dịch vụ Cảng cá Định An, khôi phục làng nghề chế biến thủy sản Mỹ Long và Đông Hải.

Thành lập, phát triển các tổ hợp tác, HTX hậu cần nghề cá trên biển để thu mua, tiêu thụ, chế biến hải sản theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng, tăng giá trị hải sản đánh bắt, đồng thời cung cấp hậu cần thiết yếu giúp các đội tàu bám biển dài ngày.

Theo Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Vĩnh Long (sau thời điểm sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh cũ)- Nguyễn Văn Phương, phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu các khu chức năng KKT Định An và xúc tiến mời gọi nhà đầu tư.

“Tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung phát triển các ngành dịch vụ và dịch vụ biển. Đồng thời vận dụng các nguồn lực cộng đồng cho các hình thức du lịch sinh thái; phát triển các cụm tuyến du lịch trên sông Cổ Chiên, biển Ba Động trong tuyến hành lang du lịch, kết hợp với đường hành lang ven biển theo các tour du lịch biển tham quan rừng ngập mặn, các công trình điện gió, điện năng lượng, làng nghề cá.

Bên cạnh, tỉnh phát triển một số loại hình dịch vụ du lịch trên biển, du lịch cộng đồng. Đặc biệt là tỉnh Vĩnh Long kêu gọi đầu tư tàu du lịch cao tốc tuyến Định An- Côn Đảo, tuyến Định An- Vũng Tàu”- ông Phương cho biết.

