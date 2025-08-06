Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ tư, ngày 06/08/2025 10:34 GMT+7

Sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng lớn về điện gió, tuyến tàu cao tốc tới Vũng Tàu, Côn Đảo

+ aA -
Khánh Duy Thứ tư, ngày 06/08/2025 10:34 GMT+7
Tỉnh Vĩnh Long (mới), sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội đồng bộ, phát huy lợi thế vùng ven biển và vùng trung tâm nội địa. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long có nhiều tiềm năng sản xuất công nghiệp gắn với kinh tế biển và hình thành một trung tâm logictics của vùng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hướng mở phát triển kinh tế biển

Theo Tỉnh ủy Vĩnh Long, kinh tế biển tiếp tục được xác định là một trong những động lực trọng yếu để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững cho vùng.

Tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre (cũ) đã chủ động ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tích hợp phát triển không gian biển gắn với khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo và thủy sản.

Tỉnh Vĩnh Long hiện đang vận hành thương mại tổng công suất 5.416MW điện. Tỉnh có 130km bờ biển đã được quy hoạch bổ sung 2.900MW điện gió và 150MW điện mặt trời đến năm 2030.

Ngoài ra, tiềm năng phát triển khoảng 1.000MW điện gió ngoài khơi tỉnh Vĩnh Long đã được Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) khảo sát và đánh giá khả thi, hứa hẹn hình thành một trung tâm năng lượng tái tạo quy mô lớn của cả nước trong tương lai…

Tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập thành công 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh cũ) có tiềm năng lớn phát triển điện gió ngoài khơi biển Đông kết hợp phát triển dịch vụ, du lịch biển

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Vĩnh Long, hiện KKT Định An được quy hoạch diện tích 39.020ha, là KKT ven biển tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, logistic, sửa chữa đóng tàu, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông- lâm- ngư nghiệp…

Đánh giá về tiềm năng phát triển, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Vĩnh Long- Nguyễn Văn Phương cho biết, KKT Định An có vị trí giáp biển và 2 cửa sông lớn của hệ thống sông Cửu Long (Định An và Cung Hầu), có thể xây dựng cảng biển quốc tế; tạo cho khu vực có tiềm năng lớn về giao thông- vận tải đường thủy, hàng hải và khai thác các nguồn lợi từ biển.

Qua đó, tạo ra cho khu vực tiềm năng lớn về giao thông- vận tải đường thủy, hàng hải và khai thác các nguồn lợi từ biển.

Trong khi đó, kênh đào Trà Vinh là tuyến đi tắt từ biển Đông vào sông Hậu cho tàu biển trọng tải 20.000DWT đã được đưa vào khai thác từ năm 2017; đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển, góp phần phát triển kinh tế- xã hội cả khu vực.

Hiện khu bến tổng hợp Định An đang triển khai xây dựng có quy mô hơn 125ha tiếp nhận tàu biển 30.000-50.000 tấn (có khả năng nâng lên tiếp nhận tàu 100.000-160.000 tấn), công suất hoạt động 4 triệu tấn/năm và kho chứa xăng dầu 90.000m³ (công suất 100.000-110.000 m³/năm).

Ngoài ra, hiện nay tỉnh Vĩnh Long còn quan tâm nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng các cầu lớn kết nối tuyến đường ven biển và cảng biển nước sâu,...

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh (ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh), một trong những tiềm năng lớn của tỉnh là phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển- một trụ cột chiến lược sau sáp nhập.

Đặc biệt, cụm cảng Trà Vinh kết hợp với các khu hậu cần và logistics sẽ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu trực tiếp, giảm chi phí vận tải và thời gian luân chuyển hàng hóa.

Các khu, cụm công nghiệp ven biển gắn với KKT Duyên Hải của tỉnh Vĩnh Long (mới) hình thành nền tảng công nghiệp chế biến thủy sản, điện- năng lượng, cơ khí và vật liệu xây dựng.

Năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi và điện mặt trời, đang được đầu tư mạnh tại Duyên Hải và Bình Đại, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của Việt Nam.

Sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh thành công, tỉnh Vĩnh Long (mới) định hướng phát triển công nghiệp nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại các địa phương ven biển.

Ngoài ra, thềm lục địa vùng biển Trà Vinh, vùng biển Bến Tre còn tiềm ẩn tài nguyên dầu khí và địa nhiệt, mở ra khả năng phát triển năng lượng mới trong tương lai.

Phát triển các ngành công nghiệp hướng biển

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh Vĩnh Long, thời gian tới sẽ tập trung phát triển một số lĩnh vực nhằm phục vụ phát triển kinh tế biển, logictics. Cụ thể, phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

Bên cạnh, tỉnh sẽ rà soát diện tích nuôi trồng thủy sản, phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản ven biển theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào các đối tượng nuôi thủy sản chủ lực. Đồng thời mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch và bảo vệ rừng. 

Ngoài ra, nâng cấp và mở rộng dịch vụ Cảng cá Định An, khôi phục làng nghề chế biến thủy sản Mỹ Long và Đông Hải.

Thành lập, phát triển các tổ hợp tác, HTX hậu cần nghề cá trên biển để thu mua, tiêu thụ, chế biến hải sản theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng, tăng giá trị hải sản đánh bắt, đồng thời cung cấp hậu cần thiết yếu giúp các đội tàu bám biển dài ngày.

Theo Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Vĩnh Long (sau thời điểm sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh cũ)- Nguyễn Văn Phương, phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu các khu chức năng KKT Định An và xúc tiến mời gọi nhà đầu tư.

“Tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung phát triển các ngành dịch vụ và dịch vụ biển. Đồng thời vận dụng các nguồn lực cộng đồng cho các hình thức du lịch sinh thái; phát triển các cụm tuyến du lịch trên sông Cổ Chiên, biển Ba Động trong tuyến hành lang du lịch, kết hợp với đường hành lang ven biển theo các tour du lịch biển tham quan rừng ngập mặn, các công trình điện gió, điện năng lượng, làng nghề cá.

Bên cạnh, tỉnh phát triển một số loại hình dịch vụ du lịch trên biển, du lịch cộng đồng. Đặc biệt là tỉnh Vĩnh Long kêu gọi đầu tư tàu du lịch cao tốc tuyến Định An- Côn Đảo, tuyến Định An- Vũng Tàu”- ông Phương cho biết.

Theo: Báo Vĩnh Long

Tham khảo thêm

Bảo vật quốc gia mới nhất của Trà Vinh vừa được công nhận là hiện vật cổ bằng vàng thời kỳ văn hóa Óc Eo

Bảo vật quốc gia mới nhất của Trà Vinh vừa được công nhận là hiện vật cổ bằng vàng thời kỳ văn hóa Óc Eo

Con vật mắt lờ đờ, trông sù sụ ở Trà Vinh là con gì mà ăn một miếng hơn cả mâm cao cỗ đầy?

Con vật mắt lờ đờ, trông sù sụ ở Trà Vinh là con gì mà ăn một miếng hơn cả mâm cao cỗ đầy?

Phát lộ 12 hiện vật bằng vàng khi đào khảo cổ ở Bờ Lũy-chùa Lò Gạch tại một ấp ở Trà Vinh

Phát lộ 12 hiện vật bằng vàng khi đào khảo cổ ở Bờ Lũy-chùa Lò Gạch tại một ấp ở Trà Vinh

Một mộ cổ đồ sộ quàn ở nơi hoang vu bên biển Ba Động của Trà Vinh khiến ai thấy cũng tò mò

Một mộ cổ đồ sộ quàn ở nơi hoang vu bên biển Ba Động của Trà Vinh khiến ai thấy cũng tò mò

Trà Vinh: 'Biệt phủ' đẹp long lanh giữa vườn bưởi da xanh trĩu quả là của tỷ phú nông dân

Trà Vinh: "Biệt phủ" đẹp long lanh giữa vườn bưởi da xanh trĩu quả là của tỷ phú nông dân

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

Cùng đất nước bước vào giai đoạn lịch sử, những người dân phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý là một phần diện tích của thành phố Thái Bình) hôm nay không khỏi tự hào và khấp khởi kỳ vọng.

UBND phường Nam Định thuộc tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức một sự kiện quan trọng liên quan đến an ninh trật tự, ATGT

Nhà nông
UBND phường Nam Định thuộc tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức một sự kiện quan trọng liên quan đến an ninh trật tự, ATGT

Con động vật này bu dày đặc tàu lá chuối, làm nên món ngon của cả làng ở Gia Lai

Nhà nông
Con động vật này bu dày đặc tàu lá chuối, làm nên món ngon của cả làng ở Gia Lai

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Nhà nông
Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Nguy cơ "vỡ trận" nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai "kêu cứu"

Nhà nông
Nguy cơ 'vỡ trận' nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai 'kêu cứu'

Đọc thêm

TP.HCM huy động thêm thầu phụ, đẩy nhanh tiến độ dự án đường 991B kết nối cảng Cái Mép
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM huy động thêm thầu phụ, đẩy nhanh tiến độ dự án đường 991B kết nối cảng Cái Mép

Chuyển động Sài Gòn

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.043 tỷ đồng, bao gồm 2 gói thầu xây lắp chính với tổng giá trị xây lắp hơn 2.459 tỷ đồng.

Xuất khẩu hạt điều Việt Nam trước thách thức thuế quan
Kinh tế

Xuất khẩu hạt điều Việt Nam trước thách thức thuế quan

Kinh tế

Chưa bao giờ, tình hình chế biến, xuất khẩu của ngành điều Việt Nam lại rơi vào nghịch cảnh tréo ngoe như lúc này. Việc Mỹ áp mức thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ đã đặt ra cho ngành xuất khẩu điều những thách thức cần phải vượt qua.

Người xây dựng nhà hát opera Sydney: Từng là điệp viên
Đông Tây - Kim Cổ

Người xây dựng nhà hát opera Sydney: Từng là điệp viên

Đông Tây - Kim Cổ

Joseph Bertony (14/3/1922 - 7/4/2019) là một kỹ sư người Pháp gốc Australia. Được đào tạo về kiến trúc hải quân, ông đã phục vụ trong Hải quân Pháp trong Thế chiến II, sau sự kiện Nước Pháp thất thủ, Joseph (hay Joe) làm gián điệp cho cục tình báo Pháp. Joe Bertony bị người Đức bắt giữ 2 lần và được chuyển đến các trại tập trung, nhưng cả 2 lần ông đều đào tẩu thành công. Sau chiến tranh, Joe được trao Huân chương vì lòng dũng cảm và di cư sang Australia.

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực

Thể thao

Trang fanpage chính thức của CLB Công an TP.HCM đã đăng tải bức ảnh HLV Lê Huỳnh Đức cùng dàn sao của đội bóng này. Điều đó cho thấy, nhà cầm quân 53 tuổi này đã trở lại “ghế nóng” và dẫn dắt đội chủ sân Thống Nhất.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ trùm buôn siêu xe ô tô Phan Công Khanh?
Chuyển động Sài Gòn

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ trùm buôn siêu xe ô tô Phan Công Khanh?

Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM vừa cho biết đã trả hồ sơ vụ trùm buôn siêu xe ô tô Phan Công Khanh để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề.

Học sinh lớp 6 cứu em nhỏ đuối nước ở Ninh Bình: 'Cháu không nghĩ nhiều, nhảy xuống kênh ngay'
Xã hội

Học sinh lớp 6 cứu em nhỏ đuối nước ở Ninh Bình: "Cháu không nghĩ nhiều, nhảy xuống kênh ngay"

Xã hội

Một cháu bé bị đuối nước tại Ninh Bình đã được cứu sống nhờ sự dũng cảm và kịp thời của học sinh lớp 6 và người dân địa phương. Câu chuyện đẹp về tinh thần cứu người đang lan tỏa, chạm đến trái tim nhiều người.

Ở một nơi của Hải Phòng (mới), loại cây này quả đang ngọt, da đang căng, dân đang lo một điều
Nhà nông

Ở một nơi của Hải Phòng (mới), loại cây này quả đang ngọt, da đang căng, dân đang lo một điều

Nhà nông

Những ngày đầu tháng 8, tại các phường Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, phường Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Trãi thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũ), không khí thu hoạch nhãn diễn ra nhộn nhịp. Nhờ thời tiết thuận lợi, người trồng nhãn kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu.

Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025 và dự đoán điểm chuẩn
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025 và dự đoán điểm chuẩn

Xã hội

Dự kiến lịch công bố điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng 2025 theo lịch chung của Bộ GDĐT.

Tân binh người cao 1m87, trị giá 3,3 tỷ đồng của PVF-CAND có gì đặc biệt?
Thể thao

Tân binh người cao 1m87, trị giá 3,3 tỷ đồng của PVF-CAND có gì đặc biệt?

Thể thao

Ngay sau khi chia tay Thép xanh Nam Định, Walber Mota đã đạt thỏa thuận gia nhập PVF-CAND. Tiền vệ cao 1m87 và có giá 3,3 tỷ đồng này sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tân binh V.League.

Giá quặng sắt Trung Quốc lên đỉnh nhờ nhu cầu cao
Nhà đất

Giá quặng sắt Trung Quốc lên đỉnh nhờ nhu cầu cao

Nhà đất

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tiếp đà tăng nhẹ lên mức 218 Nhân dân tệ/tấn.

Một phụ nữ ở Cần Thơ suýt mất mạng vì dùng thuốc phá thai tại nhà
Xã hội

Một phụ nữ ở Cần Thơ suýt mất mạng vì dùng thuốc phá thai tại nhà

Xã hội

Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cứu sống một trường hợp biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

Cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên trên VTV trong ký ức của MC Thu Uyên
Văn hóa - Giải trí

Cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên trên VTV trong ký ức của MC Thu Uyên

Văn hóa - Giải trí

Cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên trên VTV nối hai điểm Hà Nội và TP.HCM về không khí đón giao thừa Tết Ất Hợi được thực hiện vào 18/2/1996.

Thị trường địa ốc tăng trưởng ra sao tại “Thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư”
Nhà đất

Thị trường địa ốc tăng trưởng ra sao tại “Thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư”

Nhà đất

Trở thành thành phố lớn nhất Việt Nam sau sáp nhập, Đà Nẵng giờ đây không chỉ là điểm du lịch tầm cỡ quốc tế, mà đang vươn mình thành trung tâm kinh tế – công nghệ – tài chính của cả nước, là nơi đáng sống và làm việc với tầng lớp trí thức, chuyên gia, đồng thời cũng là thị trường bất động sản đầy tiềm năng.

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đổi mới hoạt động giám sát là yêu cầu tất yếu khách quan, đảm bảo quyền lực nhà nước được thực thi hiệu quả, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Sơn La chạy đua dập dịch viêm da nổi cục bảo vệ đàn gia súc nửa triệu con
Video

Sơn La chạy đua dập dịch viêm da nổi cục bảo vệ đàn gia súc nửa triệu con

Video

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chính quyền địa phương, ngành Thú y và người dân nơi đây đang triển khai những giải pháp nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, bảo toàn đàn gia súc.

Tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn chết người rồi bỏ chạy bị cảnh sát lấy lời khai
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn chết người rồi bỏ chạy bị cảnh sát lấy lời khai

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Long Bình mời tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường làm việc.

Vận mệnh đảo chiều, 3 con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài lộc nối tiếp đến cửa từ ngày 6/8
Gia đình

Vận mệnh đảo chiều, 3 con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài lộc nối tiếp đến cửa từ ngày 6/8

Gia đình

Ngày 6/8, 3 con giáp được đánh dấu bước ngoặt đầy tích cực khi vận khí thay đổi ngoạn mục, đón nhận những cơ hội mới, tài lộc khởi sắc.

Con vật bé tí ti này, nuôi ở một khu rừng ở Hải Phòng, ngờ đâu nó 'rinh' sao OCOP về cho nông dân
Nhà nông

Con vật bé tí ti này, nuôi ở một khu rừng ở Hải Phòng, ngờ đâu nó "rinh" sao OCOP về cho nông dân

Nhà nông

Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh mật ong rừng Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng mới (trước khi sáp nhập với Hải Phòng là xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) do chị em phụ nữ người dân tộc Hoa làm chủ. Các chị em đang nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chính khách Đức cảnh báo rợn người về màn đe dọa 'hạt nhân' giữa 2 ông Trump và Medvedev
Thế giới

Chính khách Đức cảnh báo rợn người về màn đe dọa 'hạt nhân' giữa 2 ông Trump và Medvedev

Thế giới

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Nga leo thang với những lời đe dọa hạt nhân công khai từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, một chính trị gia kỳ cựu của Đức đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả thảm khốc mà thế giới có thể phải gánh chịu nếu "trò chơi hạt nhân" tiếp diễn.

Tin sáng (6/8): Chia tay 10 cầu thủ, HAGL trông cậy vào ai tại V.League 2025/2026?
Thể thao

Tin sáng (6/8): Chia tay 10 cầu thủ, HAGL trông cậy vào ai tại V.League 2025/2026?

Thể thao

Chia tay 10 cầu thủ, HAGL trông cậy vào ai tại V.League 2025/2026?; M.U từ chối 5 đội bóng muốn mua Harry Maguire; Dominic Calvert-Lewin muốn tiếp tục chơi tại Ngoại hạng Anh; Tottenham theo đuổi Rafael Leao và Rodrygo; Ronaldo tiếc thương huyền thoại Porto qua đời do đột quỵ.

Thành phố Huế chuẩn bị sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã
Tin tức

Thành phố Huế chuẩn bị sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã

Tin tức

Thành phố Huế chuẩn bị sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã nhằm tuyển dụng các sinh viên giỏi, xuất sắc của các ngành theo nhu cầu thực tế của các địa phương.

Đầu Trâu Bio-Canxi, từ lời kể của nông dân đến hiệu quả lan tỏa trong sản xuất lúa tại ĐBSCL
Nhà nông

Đầu Trâu Bio-Canxi, từ lời kể của nông dân đến hiệu quả lan tỏa trong sản xuất lúa tại ĐBSCL

Nhà nông

Nông dân ĐBSCL tin dùng Đầu Trâu Bio-Canxi, tăng năng suất lúa nhờ mô hình hiệu quả. Sản phẩm lan tỏa, cải thiện chất lượng và sản lượng.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, Hà Nội làm gì để phòng, chống dịch?
Xã hội

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, Hà Nội làm gì để phòng, chống dịch?

Xã hội

Hà Nội đang đặt mục tiêu lập đội xung kích ở tất cả các xã phường, mỗi đội gồm 2-3 người cùng dân định kỳ kiểm tra, xử lý các dụng cụ chứa nước, đồ vật có khả năng là ổ bọ gậy.

Cần chính sách hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn
Giảm nghèo nông thôn

Cần chính sách hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Giảm nghèo nông thôn

Ông Phan Thanh Uy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, cần có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào xây dựng hạ tầng giao thông tại các vùng nông thôn và các địa phương.

AI thay Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn”: 'Canh bạc' pháp lý và chuẩn mực văn hóa
Văn hóa - Giải trí

AI thay Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn”: "Canh bạc" pháp lý và chuẩn mực văn hóa

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với PV Dân Việt, Luật sư Mai Thị Thảo cho rằng, việc sử dụng công nghệ AI để thay thế Hoa hậu Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn” không xóa sạch được “cảm giác xã hội”. Đây là vùng ranh giới mong manh giữa kỹ thuật số và pháp luật thực chứng.

Chính phủ đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ
Kinh tế

Chính phủ đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ

Kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng năm 2025, theo đó GDP tăng trưởng 8,3%-8,5%, cao hơn mục tiêu hồi đầu năm. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ.

Tài xế xe container đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành nói “cố tình thực hiện hành vi nhằm ép công ty sa thải”
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế xe container đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành nói “cố tình thực hiện hành vi nhằm ép công ty sa thải”

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thế Ninh (SN 1989, quê Nghệ An), tài xế bị xác định đã điều khiển xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Giá USD hôm nay 6/8: Đồng loạt tăng giá bán, cao nhất 26.420 đồng/USD
Kinh tế

Giá USD hôm nay 6/8: Đồng loạt tăng giá bán, cao nhất 26.420 đồng/USD

Kinh tế

Theo khảo sát của PV Dân Việt, giá USD hôm nay 6/8 trong nước đồng loạt tăng mạnh và giá bán USD cao nhất là 26.420 VND/USD tại Vietcombank.

Thị trường tín chỉ carbon: Kiến nghị tháo điểm nghẽn 'thu nhưng khó chi' carbon lâm nghiệp
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Kiến nghị tháo điểm nghẽn "thu nhưng khó chi" carbon lâm nghiệp

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Một số tồn tại, hạn chế đã phát sinh trong và sau khi thí điểm chuyển nhượng carbon lâm nghiệp.

Tin đọc nhiều

1

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

2

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

3

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

4

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

5

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới