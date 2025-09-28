Sắp xuất hiện "chung cư nuôi heo" đầu tiên ở Việt Nam tại Tây Ninh, dự kiến mỗi năm bán ra 1,6 triệu con heo thịt

Ngày 28/9/2025, tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) chính thức ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn thực phẩm Muyuan (Trung Quốc) để xây dựng, vận hành dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh.

Theo nội dung ký kết, BAF liên doanh với Tập đoàn Muyuan để xây dựng, vận hành dự án trang trại chăn nuôi nhà cao tầng tích hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dự án có quy mô ước tính 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt bán ra/năm; công suất nhà máy cám ước tính 600.000 tấn/năm; tổng đầu tư 12.000 tỷ đồng và doanh thu dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng/năm. Dự án đã được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025 và Chính phủ cho phép triển khai vào tháng 8/2025.

Dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh sẽ được liên doanh BAF Việt Nam và Tập đoàn Muyuan triển khai ngay sau khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục và điều kiện xây dựng theo đúng quy định của Luật Chăn nuôi và pháp luật Việt Nam; cam kết đưa dự án triển khai đúng tiến độ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại Tây Ninh nói riêng và ngành chăn nuôi trong nước nói chung. BAF đặt mục tiêu quy mô chăn nuôi heo đến năm 2030 đạt 450.000 heo nái và 10 triệu heo thương phẩm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng đại diện các ban ngành, địa phương chứng kiến lễ ký kết hợp tác liên doanh giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam với Tập đoàn thực phẩm Muyuan (Trung Quốc).

Vào tháng 9/2024, BAF đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Thực phẩm Muyuan, một doanh nghiệp chăn nuôi hàng đầu thế giới và dày dặn kinh nghiệm đối với việc phát triển mô hình trại chăn nuôi nhiều tầng tích hợp công nghệ hiện đại.

Nội dung quan trọng trong thỏa thuận hợp tác giữa BAF và Muyuan là chuyển giao công nghệ chăn nuôi thông minh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào chăn nuôi giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu được các nguồn lực, đảm bảo an toàn sinh học và môi trường.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam nhấn mạnh: “BAF đã chủ động hợp tác chiến lược với Muyuan - một đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong triển khai mô hình trại nhiều tầng, đồng thời là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của chính quyền, sự hợp tác của đối tác quốc tế và nỗ lực của đội ngũ, dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại Tây Ninh sẽ có những đóng góp tích cực trên hành trình chuyển đổi nền chăn nuôi nước nhà sang hiện đại, bền vững; góp phần ổn định nguồn cung thịt, mang đến cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm sạch – an toàn với giá cả cạnh tranh.

Theo bà Bùi Hương Giang, với dự án "chung cư nuôi heo" sẽ góp phần tối ưu hóa diện tích đất từ 5-8 lần và nhân công lao động từ 20-30%, là giải pháp hiệu quả cho thực trạng khan hiếm quỹ đất chăn nuôi hiện nay tại nước ta, đặc biệt là đối với các khu vực có địa hình phức tạp.

Nâng cao hiệu quả vận hành và sản xuất thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa giúp kiểm soát chặt chẽ các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng, sức khỏe vật nuôi, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Khi tích hợp trang trại với nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng sẽ giúp giảm chi phí logistics, giảm hao tổn thức ăn chăn nuôi.

Kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học thông qua thiết kế nhiều tầng tách biệt, ứng dụng công nghệ lọc không khí 4 lớp giúp lọc và ngăn ngừa hiệu quả nhiều virus nguy hiểm, trong đó có ASF – nguyên nhân chính gây nên dịch tả lợn châu Phi; hệ thống khử mùi – khử khuẩn thông minh giúp đảm bảo không khí sạch mầm bệnh, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Chăn nuôi thân thiện, bảo vệ môi trường và từng bước thực hiện kinh tế tuần hoàn thông qua giải pháp làm phân bón hữu cơ từ nguồn chất thải…. Từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, giải quyết các vấn đề về ô nhiễm mùi, nước thải, vốn là thách thức lớn của chăn nuôi truyền thống.

"Chúng tôi xin cam kết tuân thủ chặt chẽ việc triển khai dự án theo Luật Chăn nuôi và pháp luật Việt Nam từ thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý chất thải, phòng chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn để đảm bảo minh bạch và an toàn. Hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải sẽ được đầu tư công nghệ phù hợp; áp dụng các giải pháp giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch và tối ưu hoá vòng tuần hoàn tài nguyên trong trang trại. Ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động đi kèm chương trình đào tạo chuyên môn, tạo ra đội ngũ vận hành có trình độ tại Tây Ninh và các vùng lân cận, Minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sản phẩm ra thị trường sẽ có hệ thống truy xuất rõ ràng, giúp người tiêu dùng an tâm về chất lượng", bà Hương Giang nhấn mạnh.

Ông Gao Tong, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Muyuan cho biết, khởi đầu chỉ với 22 con heo, Muyuan đã dành 33 năm cho ngành chăn nuôi heo, xây dựng chuỗi cung ứng khép kín từ thức ăn, giống, chăn nuôi đến giết mổ, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc trong suốt quá trình. Đến năm 2024, Muyuan đã cung cấp 71,6 triệu con và giết mổ 12,52 triệu con heo, trở thành trang trại chăn nuôi heo lớn nhất thế giới và lò mổ lớn nhất Trung Quốc.

Đằng sau thành tựu này là động lực không ngừng đổi mới công nghệ. Muyuan đã phát triển 20 công nghệ tiên tiến, bao gồm "giống, thức ăn chăn nuôi, sức khỏe, nuôi dưỡng và trí tuệ". Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã đầu tư 23 tỷ nhân dân tệ vào hoạt động nghiêng cứu, đăng ký hơn 2.500 bằng sáng chế và tham gia hoạch định 17 tiêu chuẩn.

Về quản lý dịch bệnh, gần 5 tỷ nhân dân tệ đã được đầu tư xây dựng 139 phòng xét nghiệm, thiết lập lộ trình phòng ngừa và kiểm soát 17 loại dịch bệnh heo và nuôi dưỡng đàn heo khỏe mạnh.

Về mặt công nghệ thông tin, 1.200 nhân viên nghiên cứu đang xây dựng một nền tảng thông minh cho toàn bộ chuỗi ngành.

Về bảo vệ môi trường, Muyuan đã đạt được 100% hiệu quả sử dụng tài nguyên, chu trình trồng trọt - chăn nuôi đã giúp nông dân giảm đầu tư, tăng thu nhập. Lượng nước tiêu thụ trong chăn nuôi heo đã giảm 1/3, lượng khí tiêu thụ giảm 2/3, lượng khí thải carbon giảm 54%.

"Đối với dự án Tây Ninh, với quy mô 100.000 con lợn, diện tích chuồng trại dạng thường cần 47 ha, trong khi diện tích chuồng trại dạng nhà tầng chỉ cần dưới 7 ha, giúp tăng hiệu quả sử dụng đất lên hơn 6 lần. Hệ thống cho ăn thông minh dựa trên độ tuổi và cân nặng của từng con heo. Robot kiểm tra thông minh thu thập 17 chỉ số của đàn heo 24/7. Duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định trong chuồng trại, tạo ra môi trường ấm áp quanh năm, giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ nguy cơ heo mắc bệnh", ông Gao Tong nói.

Được thiết kế như một đảo an toàn độc lập 5 tầng, mỗi tầng có thể hoạt động độc lập để ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Hệ thống lọc không khí được trang bị đầy đủ - bao gồm lọc khí tươi, thông gió chính xác, khử trùng và khử mùi - đạt tỷ lệ khử trùng 99,9%, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh giữa các tòa nhà.

Dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà tầng này là một ví dụ điển hình về cách chúng ta bổ sung thế mạnh cho nhau và cùng nhau kiến ​​tạo một tương lai chung. Chúng tôi tin tưởng sẽ hợp tác chặt chẽ với BAF và hoàn toàn ủng hộ tiến độ thuận lợi của dự án này, đạt được mục tiêu chiến lược là 450.000 heo nái và 10 triệu heo thịt vào năm 2030. Điều này sẽ cung cấp cho thị trường Việt Nam các sản phẩm thịt lợn sạch hơn, tươi ngon hơn và an toàn hơn, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa và phát triển bền vững ngành chăn nuôi Việt Nam.