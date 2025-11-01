Sạt lở đe dọa nhiều khu dân cư miền núi Đà Nẵng, hàng chục hộ dân được di dời khẩn cấp

Chiều 1/11, ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng cho biết, đợt mưa lớn vừa qua đã gây ra 3 điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn xã.

Theo ông Quỳnh, tại tuyến đường ĐH5, đoạn từ cầu Trà Linh đi đường Trường Sơn Đông, vị trí qua cống Đồng Xạ bị đứt gãy hoàn toàn, khiến xe máy và ô tô không thể lưu thông. Chính quyền xã đã báo cáo UBND TP Đà Nẵng và Sở Tài chính để xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa tuyến đường này.

Tại khu dân cư thôn Phú Nhơn, mưa lớn làm đất đá sạt lở tràn vào khu vực nhà bếp của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ. Chính quyền xã đã khẩn trương di dời các hộ dân đến nhà văn hóa thôn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Ảnh: B.X

Ngoài ra, khu vực đền Liệt sĩ Hiệp Đức cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Khu vực này đặc biệt nguy hiểm do phía dưới chân đền có hàng chục hộ dân sinh sống.

“Trong vài ngày tới, Sở Tài chính sẽ phối hợp cùng địa phương rà soát, đánh giá thực trạng ba điểm sạt lở để có phương án hỗ trợ, khắc phục kịp thời,” ông Quỳnh thông tin.

Cùng thời điểm, tại xã Avương, mưa lớn kéo dài cũng gây ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp khu dân cư thôn Ga’lâu. Những ngày qua, Đoàn công tác lãnh đạo xã Avương đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo di dời khẩn cấp 19 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại hiện trường, nhiều điểm sạt lở taluy âm, dương, đất đá sụt trượt sát khu dân cư, có nguy cơ sạt lở cao khi mưa vẫn tiếp diễn. Các hộ dân ở hai khu Ma Xơi và khu gần Đảng ủy xã Avương đã được đưa đến nơi an toàn.

Xã Avương, TP Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp khu dân cư thôn Ga’lâu. Ảnh: B.X

Ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy xã Avương nhấn mạnh: “Tính mạng người dân phải được đặt lên hàng đầu. UBND xã khẩn trương bố trí nơi ở tạm, huy động lực lượng công an, dân quân hỗ trợ di dời tài sản, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Ga’lâu.”

Lực lượng tại chỗ hiện túc trực 24/24, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và sẵn sàng phương án ứng phó khi có diễn biến mới. Chính quyền xã Avương cũng triển khai giải pháp hỗ trợ lâu dài, giúp các hộ dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Sạt lở tại thành hố sâu tại xã Avương. Ảnh: B.X

Bên cạnh đó, địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện mở đường tạm, khơi thông các tuyến bị chia cắt, đảm bảo giao thông và vận chuyển hàng cứu trợ. Các tổ công tác được thành lập để thống kê thiệt hại, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách hỗ trợ lương thực, thực phẩm, huy động toàn bộ lực lượng cùng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.