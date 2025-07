Sáng 14/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội thảo khoa học định hướng phát triển kinh tế - xã hội và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết: Nhiệm kỳ qua, tỉnh An Giang và Kiên Giang thực hiện đạt và vượt 31/40 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt là tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội phục hồi tốt và có nhiều khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại, dịch vụ ngày càng tăng trong GRDP. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh An Giang sau hợp nhất là trên 8,1% (An Giang là 1 trong 17 tỉnh có tốc độ tăng trưởng trên 8%). Đô thị hóa phát triển mạnh ở các khu vực như: Châu Đốc, Phú Quốc, Rạch Giá, Long Xuyên...

Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược đạt kết quả tích cực, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối. Hệ thống quy hoạch cơ bản tạo ra các cơ hội, không gian phát triển mới. Các vấn đề văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, cải thiện đáng kể về chất lượng.

Chủ toạ hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, biên giới được giữ vững; đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm, nhất là thực hiện tốt chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, tình hình chung của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định. Nhiệm kỳ qua, tỉnh còn 9 chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, thiếu bền vững, chất lượng chưa cao, tỷ trọng của ngành nông lâm thủy sản trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch rất chậm (hiện còn chiếm 35%)...

Lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, nhà khoa học dự hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu đến năm 2030: An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế; Rạch Giá là trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành; vùng tứ giác Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao.

Phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục, y tế thuộc nhóm đầu cả nước; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại chủ động, rộng mở; trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

GS.TS Tạ Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương góp ý dự thảo Báo cáo chính trị phần công tác xây dựng Đảng, tại hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Để góp phần hoàn thiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030, hội thảo tập trung tham luận, thảo luận, làm rõ 11 nhóm vấn đề trọng tâm sau: Định hướng phát triển của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược của tỉnh An Giang. Những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của An Giang đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Định hướng quy hoạch để tỉnh An Giang phát triển nhanh, hài hòa và bền vững, đặc biệt phát triển Phú Quốc thành đặc khu tầm quốc tế. Cách tiếp cận tích hợp giữa kinh tế biển, biên mậu và nội địa, trở thành các động lực tăng trưởng mới của kinh tế tỉnh An Giang. Cơ chế vận hành chính quyền 2 cấp hiệu quả, hiện đại; thiết kế và vận hành hệ thống chính quyền 2 cấp trên nền tảng số. Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ giàu kinh nghiệm thực tiễn góp phần hoàn thiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030.

An Giang sau hợp nhất (tỉnh An Giang và Kiên Giang) có diện tích hơn 9.888km2, dân số gần 5 triệu người, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



Tỉnh có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, vùng biển rộng hơn 63.000km2, đường bờ biển hơn 200km, tuyến biên giới giáp Vương quốc Campuchia gần 148km, thuận lợi giao thương quốc tế. Có hệ thống đô thị phát triển, đặc khu Phú Quốc, cụm động lực Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên; có 2 cảng hàng không kết nối quốc gia và quốc tế. Đây là nơi sinh sống của các cộng đồng dân tộc, với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc như: Kinh, Khmer, Chăm, Hoa...