Khi 2 địa phương giàu tiềm năng này chính thức “về chung một nhà”, một thực thể hành chính mới với quy mô và sức mạnh tổng hợp vượt trội sẽ ra đời. Tỉnh An Giang “mới” sẽ sở hữu những tiềm năng và lợi thế phát triển mang lại những cơ hội cho sự thịnh vượng của vùng đất và người dân nơi đây.

Bệ phóng cho tăng trưởng

An Giang và Kiên Giang sở hữu vị trí địa lý rất đắc địa. An Giang với đường biên giới dài giáp Campuchia, là cửa ngõ quan trọng trong giao thương quốc tế và phát triển kinh tế biên mậu.

Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 1,22 tỷ USD, cho thấy tiềm năng lớn trong việc mở rộng thị trường và thu hút đầu tư.

An Giang nổi tiếng là vựa lúa lớn của cả nước, với diện tích gieo trồng lúa hàng năm đạt trên 650.000ha, sản lượng lúa trên 4 triệu tấn.

Tỉnh còn có tiềm năng phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Diện tích nuôi trồng thủy sản cả năm 2024 ước đạt 2.010ha, tổng sản lượng gần 701.000 tấn.



Trong khi đó, Kiên Giang với bờ biển dài hơn 200km, hệ thống đảo phong phú, như: Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu... có thế mạnh vượt trội về kinh tế biển, đặc biệt là nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Hòn Sơn - điểm du lịch nổi tiếng của Kiên Giang

Năm 2024, tổng sản lượng lúa đạt 4,7 triệu tấn, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản gần 815.000 tấn, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kiên Giang còn có tiềm năng lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhất là điện gió và điện mặt trời.

Bên cạnh đó, An Giang là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với nhiều di tích lịch sử, lễ hội đặc sắc, mang đậm dấu ấn của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa.

Kiên Giang cũng sở hữu bản sắc văn hóa biển độc đáo, thể hiện qua lễ hội nghinh Ông, các làng nghề truyền thống và ẩm thực đặc trưng.

Sự đa dạng văn hóa của 2 tỉnh là tiềm năng vô giá để phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh.

Cộng hưởng nhiều “mũi nhọn”

Không chỉ đơn thuần là sự hợp nhất về mặt địa lý và hành chính, việc hợp nhất này hứa hẹn sẽ tạo ra một thực thể kinh tế - xã hội mạnh mẽ, khai phóng những tiềm năng và kiến tạo một cực tăng trưởng mới, đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng ĐBSCL.

Sau khi sáp nhập, tỉnh An Giang mới sẽ trở thành một trong những địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất khu vực, với tổng diện tích gần 9.900km², dân số trên 4,95 triệu người; có 102 xã, phường và đặc khu.

Quy mô hành chính lớn hơn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch tổng thể, đồng bộ hóa các chính sách phát triển.

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TX Châu Đốc, tỉnh An Giang) thu hút hàng triệu du khách mỗi năm

Đặc biệt, với tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu mạnh mẽ của An Giang và lợi thế kinh tế biển, du lịch đảo của Kiên Giang, tỉnh An Giang mới hoàn toàn có cơ sở để đề xuất xây dựng một hoặc nhiều đặc khu kinh tế ven biển hoặc khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm.

Các đặc khu này sẽ được hưởng những cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực: Công nghệ cao, logistics, chế biến sâu, du lịch phức hợp... tạo động lực cho toàn vùng.

Sự hợp nhất An Giang - Kiên Giang mang đến một bức tranh kinh tế đa dạng và đầy hứa hẹn. Nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, An Giang tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu với diện tích lúa chất lượng cao, cây ăn trái đặc sản và tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Việc kết nối với Kiên Giang, địa phương có thế mạnh về chế biến và xuất khẩu thủy sản, sẽ tạo ra chuỗi giá trị liên kết mạnh mẽ từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản của vùng.

Với sản lượng lúa và thủy sản lớn, An Giang mới có tiềm năng trở thành trung tâm chế biến nông, thủy sản lớn nhất khu vực, hướng đến xuất khẩu các sản phẩm giá trị cao.

Với vị trí địa lý chiến lược của tỉnh An Giang mới với các cửa khẩu quốc tế quan trọng, như: Tịnh Biên, Hà Tiên... mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế biên mậu và dịch vụ logistics.

Việc kết nối với hệ thống cảng biển của Kiên Giang sẽ tạo thành một hành lang kinh tế hiệu quả, giảm chi phí vận chuyển, tăng cường giao thương với các nước trong khu vực ASEAN và tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu năm 2024 của An Giang và Kiên Giang cộng lại đạt trên 2,3 tỷ USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Về năng lượng tái tạo và kinh tế xanh, cả An Giang và Kiên Giang đều có tiềm năng lớn trong phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời và điện gió.

Việc hợp nhất sẽ tạo điều kiện để quy hoạch các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, cung cấp nguồn năng lượng sạch cho phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường.

Hội đua bò Bảy Núi - nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer (An Giang)

Bên cạnh đó, An Giang có các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Khu Du lịch núi Cấm… thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Kiên Giang với bờ biển dài và hệ thống đảo ngọc Phú Quốc, Nam Du... là điểm đến du lịch hàng đầu.

Năm 2024, An Giang đón 9,1 triệu lượt khách, trong đó có 25.000 lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu du lịch đạt 10.250 tỷ đồng.

Là trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu cả nước, năm 2024, Kiên Giang đón gần 10 triệu lượt du khách, trong đó gần 980.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch trên 25.100 tỷ đồng.

Qua đó cho thấy, tiềm năng du lịch của tỉnh An Giang mới là rất lớn. Sau hợp nhất, tổng lượng khách du lịch có thể vượt 20 triệu lượt, tổng doanh thu ước đạt 35.350 tỷ đồng, đưa tỉnh mới trở thành cực tăng trưởng du lịch quan trọng của khu vực.

Sự đa dạng trong sản phẩm du lịch, từ du lịch văn hóa tâm linh ở An Giang đến du lịch biển đảo ở Kiên Giang, sẽ thu hút nhiều đối tượng du khách hơn, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Tỉnh An Giang mới có đủ tiềm năng để phát triển các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch cao cấp, thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại.

Kỳ vọng về An Giang trù phú



Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định: "Chủ trương hợp nhất tỉnh An Giang và Kiên Giang là chủ trương mang tầm vóc lớn, mở ra hướng phát triển mới. Hai tỉnh có những thế mạnh riêng, bổ sung hoàn hảo cho nhau. Sự kết hợp giữa nền nông nghiệp vững chắc và DL tâm linh của An Giang với tiềm năng kinh tế, DL biển của Kiên Giang sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp. Tỉnh An Giang hợp nhất Kiên Giang sẽ có nguồn lực và quy mô để thực hiện những dự án phát triển mang tính đột phá, từ hạ tầng giao thông kết nối, đến các khu kinh tế trọng điểm, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới An Giang phát triển mạnh mẽ”.



Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Việc hợp nhất An Giang và Kiên Giang là một quyết sách lịch sử, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển của cả vùng đất. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tỉnh An Giang mới hùng cường, dựa trên sức mạnh tổng hợp của nông nghiệp trù phú, kinh tế biển năng động và tiềm năng DL phong phú. Mục tiêu tối thượng là vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển chung của đất nước”.



“Sự hợp nhất này sẽ tạo ra một động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tối ưu hóa các nguồn lực. Chính quyền tỉnh sẽ tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ công, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chia sẻ.