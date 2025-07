Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.

Bà Trần Thị Thanh Hương báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại hội nghị, thay mặt đoàn, bà Trần Thị Thanh Hương đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp.

Đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri chiều 7/7 tại phường Tân Châu. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau khi nghe Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo, cử tri phường Tân Châu vui mừng, phấp khởi và ủng hộ cao chính quyền 2 cấp và nhiều quyết sách mới vì nhân dân tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Đặc biệt là lãnh đạo các cấp đặt tên phường mới theo truyền thống lịch sử địa phương, đúng nguyện vọng của nhân dân.

Đại biểu cử tri. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh, cử tri có ý kiến vấn đề phường Tân Châu là phường trung tâm nhưng chưa phát triển xứng tầm, cử tri kiến nghị lãnh đạo các cấp nghiên cứu đưa mô hình cây gì, con gì vào ứng dụng, giúp Tân Châu phát triển xứng tầm. Cần đầu tư phát triển cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương xứng tầm là cửa khẩu quốc tế; xây dựng cầu Sông Tiền; vấn đề môi trường, đánh bắt thuỷ hải sản huỷ diệt bằng hình thức xiệt điện; bến tàu du lịch gây mất trật tự; vấn đề sách giáo khoa, vấn đề thi cử…



Cử tri phát biểu kiến nghị đến Đoàn ĐBQH. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngoài ra có 2 ý kiến cử tri bức xúc viề việc dự án khu đô thị Sao Mai từ năm 2021 đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Vậy dự án có triển khai hay không, việc chậm triển khai Tập đoàn Sao Mai phải có trách nhiệm bồi thường cho nông dân? Cử tri đề nghị chính quyền địa phương phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người dân liên quan dự án này.

Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đã tiếp thu ý kiến bà con cử tri liên quan đến vấn đề địa phương. Theo ông Hùng, về vấn đề môi trường, đánh bắt thuỷ hải sản là thuộc trách nhiệm của địa phương, địa phương nhận trách nhiệm và sẽ có chỉ đạo xử lý. Liên quan dự án khu đô thị Sao Mai địa phương sẽ có buổi làm việc cụ thể với phía tập đoàn để có câu trả lời cho bà con.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Châu tiếp thu ý kiến của bà con cử tri. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tân Châu, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất vui vì tất cả cử tri thể hiện sự đồng tình, ủng hộ chính quyền địa phương hai cấp và cách quyết sách của Đảng và Nhà nước.

Về các ý kiến của cử tri liên quan đến ý kiến hạ tầng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn thông tin: Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang ngay từ đầu xác định hạ tầng là yếu tố cốt lõi phát triển An Giang nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Đoàn đã có nhiều kiến nghị, đề nghị Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như ý kiến tại các kỳ hợp về đầu tư phát triển hạ tầng cho An Giang và đồng bằng sông Cửu Long. Những ý kiến đó được Đảng, Chính phủ quan tâm và đã triển khai đầu tư nhiều dự án giao thông trong thời gian gần đây.



Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 7/7. Ảnh: Hồng Cẩm

Ý kiến về lĩnh vực môi trường là vấn đề "nóng" được các địa phương quan tâm, đây là vấn đề cần có sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trong đó vai trò của người dân chung sức cùng chính quyền (nhất là rác thải sinh hoạt, chăn nuôi) tạo ra môi trường sống chung.

Dự án khu đô thị Sao Mai đoàn ĐBQH sẽ ý kiến với UBND tỉnh, để UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn và có trả lời dứt điểm với bà con cử tri.

Ông Lương Quốc Đoàn và bà Trần Thị Thanh Hương trao quà cho 2 hộ gia đình chính sách phường Tân Châu. Ảnh: Hồng Cẩm

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng thay mặt Đoàn ĐBQH tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của bà con cử tri gửi đến cơ quan chức năng của tỉnh An Giang và tổng hợp có ý kiến đến các Bộ, ngành liên quan.



Dịp này Đoàn ĐBQH trao 2 phần quà cho 2 hộ gia đình chính sách tại phường Tân Châu.