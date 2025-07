Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh An Giang tại kỳ họp.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, sáng 8/7. Ảnh: Hồng Cẩm.

Sau khi nghe Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri xã Chợ Mới phấn khởi với kết quả của kỳ họp đã thông qua nhiều dự luật và quyết sách quan trọng của đất nước. Đặc biệt cử tri vui mừng khi Quốc hội đã thông qua miễn học phí cho học sinh các cấp và hạ tuổi hưởng bảo trợ xã hội người già xuống còn 75 tuổi.

Bên cạnh đó, cử tri Chợ Mới bày tỏ sự hoang mang, lo lắng về thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng; thực trạng nông sản trúng mùa mất giá, nông dân loay hoay chọn cây trồng phù hợp với phát triển kinh tế; tình trạng bể chứa rác quá tải gây ô nhiễm môi trường; sạt lở...

Cử tri Phan Thành Trí phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Cẩm.

Cử tri Phan Thành Trí đề nghị đại biểu Quốc hội, cơ quan chức năng tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng để người dân yên tâm.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đoàn Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Mới tiếp thu và giải trình một số ý kiến của cử tri liên quan đến địa phương.

Ông Đoàn Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Mới tiếp thu và giải trình một số ý kiến của cử tri liên quan đến địa phương.

Thay mặt các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã tiếp thu ý kiến của cử tri và hứa sẽ tổng hợp, kiến nghị đến tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ để có hướng trả lời, giải quyết cho bà con.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng chia sẻ với bà con cử tri về chủ trương thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. "Với trách nhiệm thành viên đoàn ĐBQH, Ủy viên Trung ương Đảng mong các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức địa phương cố gắng vượt qua khó khăn bước đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tốt nhân dân. Đồng thời mong muốn cử tri đồng lòng, ủng hộ bộ máy chính quyền xã sớm đi vào hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhất cho nhân dân"- đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã tiếp thu ý kiến của cử tri xã Chợ Mới. Ảnh: Hồng Cẩm

Về thực trạng sản xuất nông nghiệp, trúng mùa mất giá, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ: Để giá trị nông sản được nâng lên, không còn thực trạng trúng mùa mất giá, bà con nông dân phải biết liên kết trong sản xuất, sản xuất an toàn, tạo vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng và sản lượng...

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang cũng đã trao 2 phần quà cho 2 gia đình chính sách xã Chợ Mới.