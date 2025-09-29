Sau sáp nhập tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng CSXH duy trì gần 500 điểm giao dịch, 57.500 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi làm ăn

Gần 57.500 lượt hộ nghèo ở tỉnh Phú Thọ được vay vốn Ngân hàng CSXH

Kể từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ có 148 UBND cấp xã. Tuy nhiên, nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt nhất đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác, Tổ TK&VV, khách hàng và triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động tín dụng CSXH tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động 479 điểm giao dịch xã như trước khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Do đó, ngay sau sáp nhập, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tổng thể để ổn định tổ chức, sắp xếp bộ máy nhân sự hợp lý, đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn trên địa bàn toàn tỉnh.

Nông dân xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đầu tư nuôi gà thương phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mùa Xuân

Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 8/2025, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đã huy động tổng nguồn vốn đạt trên 17.850 tỷ đồng, tăng trên 861,2 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương chiếm 78,28%/tổng nguồn vốn, nguồn vốn huy động từ địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất chiếm 11,68%, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 10,04%.

Doanh số cho vay toàn tỉnh từ đầu năm đến hết tháng 8/2025 đạt trên 3.548,5 tỷ đồng, với gần 57.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ nguồn vốn ưu đãi, các hộ gia đình đã đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Nuôi gà thả đồi, trồng cam hiệu quả từ vốn vay Ngân hàng CSXH

Sau hợp nhất Đà Bắc có 6 đơn vị hành chính cấp xã gồm Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Tân Pheo, Tiền Phong, và Quy Đức. Với đặc thù địa hình chia cắt, nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, và có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, việc duy trì nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi kịp thời cho người dân trong những năm qua đã giúp nhiều hộ gia đình ở Đà Bắc ổn định cuộc sống từng bước vươn lên phát triển kinh tế làm giàu.

Tại điểm giao dịch nhà văn hóa xóm Mới xã Tân Pheo (trước là xã Đồng Chum cũ). Dù đường xa và đường giao thông đi lại khó khăn nhưng các cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Bắc vẫn có mặt đúng thời gian quy định. Tại đây, các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn đã có mặt đông đủ để thực hiện giao dịch, các hoạt động như: Giải ngân, thu nợ, thu lãi; nhận gửi tiết kiệm của tổ viên... đều diễn ra đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Bắc Nguyễn Minh Phương cho biết, đến 30/6 tổng dư nợ tín dụng chính sách là 681.741 triệu đồng với 10.353 hộ khách hàng. Từ đầu năm 2025 số lượt khách hàng vay mới là 2.301.

Để bảo đảm quyền lợi và thuận tiện cho người dân giao dịch trong điều kiện địa hình giao thông khó khăn và đặc biệt trong mùa mưa bão, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Bắc tiếp tục duy trì 17/17 điểm giao dịch và 243 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã như trước đây.

Hoạt động giao dịch tại Điểm giao dịch xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ diễn ra thuận lợi, an toàn, hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Hồng Nhung.

Thông tin địa chỉ của người dân cũng được ngân hàng tự động cập nhật theo địa bàn xã mới, người dân không cần khai báo lại hay thực hiện bất kỳ thủ tục bổ sung nào.

Chị Xa Thị Mạn - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn Xóm Mới, xã Tân Pheo chia sẻ, sau hợp nhất, dù tên xã thay đổi, nhưng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Bắc vẫn duy trì các điểm giao dịch, lịch giao dịch, mô hình tổ chức... Nhờ vậy, rất thuận lợi cho người dân và Tổ trưởng các Tổ vay vốn không phải đi xa, đặc biệt trong mùa mưa bão. Ngồn vốn tín dụng chính sách kịp thời giúp người dân xã Tân Pheo ổn định cuộc sống yên tâm sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình chị Xa Thị Hải (dân tộc Mường) ở Xóm Mới, xã Tân Pheo được vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Bắc, đã đầu tư chăn nuôi phát triển đàn bò và đàn dê.

Tương tự, gia đình anh Bùi Văn Hùng ở xóm Duộng Rềnh xã Quyết Thắng cũng như nhiều hộ dân trong xóm, nhờ nguồn vốn vay chính sách đã phát triển thành công mô hình nuôi gà thả đồi cho thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng mỗi năm…

Còn anh Hoàng Văn Hùng ở tiểu khu Thạch Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ cũng được Ngân hàng CSXH cho vay 100 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm và chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Từ vốn vay ưu đãi cùng với nguồn vốn tự có của gia đình, anh Hùng đã đầu tư trồng cam và chăn nuôi dúi hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Đà Bắc Nguyễn Bình Nam cho biết: Không chỉ giải ngân tại xã, cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Đà Bắc còn phối hợp chặt chẽ với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, thường xuyên xuống tận khu dân cư, tới từng hộ dân để kiểm tra, hướng dẫn và theo dõi việc sử dụng vốn.

Cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã để hướng dẫn cách sử dụng vốn hiệu quả, các hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, trả gốc và lãi đúng hạn.

Ông Tăng Tiến Sỹ - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Tân Sơn cho biết: “Sau khi sáp nhập xã, Phòng giao dịch tiếp tục duy trì 17 điểm giao dịch tại trụ sở UBND 17 xã cũ. Lịch giao dịch tại xã được thực hiện vào một ngày cố định hàng tháng như trước khi sáp nhập. Nhờ đó, đảm bảo hoạt động giải ngân cho vay, thu nợ diễn ra bình thường. Người dân thuận lợi trong việc di chuyển, không phải đi lại xa”.