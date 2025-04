Chương trình do Bộ Công an chủ trì tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Công an Nhân dân (19/8/1945- 19/8/2025).

Quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội và tài năng đương đại

Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần, mà còn là một hoạt động văn hóa – chính trị mang ý nghĩa sâu sắc, tái hiện khí thế hào hùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa non sông Việt Nam về một mối. Chương trình cũng là dịp để khán giả được cùng nhau nhìn lại những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và những thành quả tự hào của lực lượng Công an Nhân dân, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành (19/8/1945 – 19/8/2025).

NSND Trung Đức sẽ tái ngộ khán giả trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng” mùa 2 tại Hà Nội.

Với tâm huyết và sự đầu tư nghiêm túc, chương trình được xây dựng như một bản hùng ca nghệ thuật, kết nối quá khứ vẻ vang của dân tộc với hiện tại và tương lai tươi sáng. Khán giả sẽ được ngược dòng lịch sử, sống lại những thời khắc trọng đại, đầy bi tráng nhưng cũng vô cùng tự hào qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Chương trình ca ngợi sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, lòng dũng cảm và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự góp mặt của những tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu, những giọng ca vàng đã gắn bó sâu sắc với dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức lại những tuyệt phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng qua phần thể hiện của các NSND như Quang Thọ, Thu Hiền, Trung Đức; các NSƯT Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi. Đây là những giọng ca đã làm say đắm biết bao thế hệ người yêu nhạc, gắn liền với ký ức hào hùng của dân tộc.

Ca sĩ Tùng Dương cùng nhiều ca sĩ tài năng trẻ cũng sẽ góp mặt trong chương trình

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ tài năng thuộc thế hệ kế cận dòng nhạc Cách mạng, những gương mặt đang được khán giả yêu mến như: Tùng Dương, Đào Tố Loan, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Lan Anh, Lê Anh Dũng, Đông Hùng, Viết Danh, Bảo Yến, Thanh Chương cùng band nhạc Thanh Phương. Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ hứa hẹn sẽ mang đến một không gian âm nhạc đa sắc màu, vừa hùng tráng, tự hào, vừa sâu lắng, trữ tình, vừa thể hiện sự nối tiếp giữa quá khứ hào hùng và hiện tại năng động, đầy nhiệt huyết, vừa bày tỏ sức sống mãnh liệt và sự tiếp nối của âm nhạc cách mạng trong lòng công chúng hôm nay.

Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ hứa hẹn sẽ mang đến một không gian âm nhạc đa sắc màu

Sự hội ngộ của âm nhạc cách mạng đỉnh cao và tinh hoa âm nhạc thế giới

Góp phần quan trọng làm nên đẳng cấp và sức hấp dẫn của chương trình "Đảng trong mùa xuân đại thắng" là sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (Sun Symphony Orchestra - SSO). Sự góp mặt của các nhạc công tài năng trong nước và quốc tế, dưới sự chỉ huy của các nhạc trưởng danh tiếng Olivier Ochanine sẽ mang đến phần hòa âm phối khí hoành tráng, tinh tế, nâng tầm các ca khúc cách mạng kinh điển. Sự tham gia của SSO không chỉ đảm bảo chất lượng nghệ thuật đỉnh cao cho chương trình mà còn thể hiện sự giao thoa văn hóa, sự hội ngộ của âm nhạc cách mạng đỉnh cao của Việt Nam với tinh hoa âm nhạc hàn lâm của thế giới, nơi các nghệ sĩ quốc tế cùng thăng hoa cùng dòng chảy âm nhạc hào hùng của Việt Nam, lan tỏa tinh thần dân tộc đến bạn bè thế giới.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời tiếp tục góp mặt trong chương trình này

Thông qua những giai điệu cách mạng đã đi cùng năm tháng, được phối khí mới mẻ và dàn dựng sáng tạo, "Đảng trong mùa xuân đại thắng" hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của mỗi người xem, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng” mùa 2 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 28/4.

Được tài trợ và đồng tổ chức bởi Tập đoàn Sun Group - doanh nghiệp luôn tâm huyết với sứ mệnh giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam và quảng bá Việt Nam ra với thế giới, chương trình "Đảng trong mùa xuân đại thắng" được kỳ vọng không chỉ là chương trình nghệ thuật chào mừng dịp lễ 30/4, 1/5 quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mà còn mang ý nghĩa như một "gạch nối" ý nghĩa, gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến quá khứ hào hùng, đồng thời truyền cảm hứng và thôi thúc thế hệ hôm nay tiếp tục cống hiến, dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.