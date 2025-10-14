Sẽ chiếu miễn phí phim Mưa Đỏ ở “Siêu Hội chợ mùa Thu 2025” lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 14/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (tại xã Đông Anh. TP.Hà Nội) Ban tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 tổ chức họp báo công bố sự kiện. Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, TP. Hà Nội… là đơn vị đồng tổ chức.

Hội chợ mùa Thu 2025 hiện thực hoá chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 25/9/2025. Đây là sự kiện thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc chưa từng có với quy mô hơn 130.000 m² trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến đón tiếp tới 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, phản ánh sức hút và tầm ảnh hưởng đặc biệt của sự kiện.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL

Hội chợ tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, Hội chợ Mùa Thu 2025 mang thông điệp “Kết nối Con người với Sản xuất – Kinh doanh”.

Hội chợ được nhấn mạnh sẽ góp phần quảng bá nội lực sản xuất – kinh doanh, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường kết nối cung – cầu, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và trên 10% trong các năm tiếp theo.

Ban tổ chức kỳ vọng Hội chợ Mùa Thu 2025 tổ chức thành công sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân – Hạ – Thu – Đông” thường niên, trở thành điểm đến xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và phát triển công nghiệp văn hóa quan trọng của Việt Nam, hướng tới vươn tầm quốc tế.

Tại buổi họp báo, đồng chủ trì tổ chức sự kiện, ông Hồ An Phong, thứ trưởng Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết: Hội chợ Mùa thu gồm hai phần, hội và chợ. Riêng về phần hội, thì ngành văn hoá sẽ tập trung vào các ngành văn hoá diễn xướng, biểu diễn, quảng cáo, game, âm nhạc…

“Hội chợ không chỉ là nơi mua sắm và còn thưởng thức nghệ thuật. Nhiều suất chiếu phim điện ảnh kinh điển sẽ được trình chiếu lần này. Bên cạnh đó, Hội chợ cũng là dịp tạo điều kiện cho người dân trải nghiệm các sản phẩn truyền thống của Việt Nam như: Tranh sơn mài, trình diễn áo dài truyền thống”, ông Phong nói.

Về thông tin sẽ trình chiếu phim Mưa đỏ, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định: “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có gian hàng riêng dành cho ngành điện ảnh, trong đó có sự tham dự của nhiều diễn viên nổi tiếng, trong đó sẽ chiếu phim Mưa đỏ miễn phí. Người dân và khách đến đây nếu chưa xem phim hoặc mong muốn xem phim sẽ được nhận vòng đeo tay, đến khu chiếu phim để xem phim Mưa Đỏ miễn phí”.

Theo ban tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 Hội chợ Mùa Thu 2025 hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu Hội chợ 6 Nhất”: Quy mô lớn nhất với hơn 130.000 m², với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, Hội chợ quy tụ gần 2.500 doanh nghiệp đến từ mọi vùng miền trên cả nước. Trong đó có 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cùng hàng trăm doanh nghiệp tư nhân lớn, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thể hiện sự chung tay của toàn bộ hệ thống kinh tế quốc dân; Hội chợ có không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất.

Đặc biệt, đây là Hội chợ có ưu đãi tốt nhất khi mang đến nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và hoạt động “Deal mùa vàng” kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hội chợ không chỉ là nơi giao thương sôi động, mà còn là mùa hội mua sắm lớn của cả nước, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa và lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương: Bộ Công Thương

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương: Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp tại Hội chợ có chính sách giảm giá, khuyến mãi 100%. Tuy nhiên, tuỳ theo năng lực tài chính của từng doanh nghiệp, gian hàng.

Trả lời về câu hỏi PV Dân Việt liên quan đến chất lượng hàng hoá, nguồn gốc và giá cả hàng hoá tại Hội chợ lần này, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Bộ Công Thương trước, trong Hội chợ rà soát các doanh nghiệp tham gia hội chợ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, ký bản cam kết về chất lượng, mẫu mã và nguồn gốc xuất xứ, giá cả.

“Bộ Công Thương cũng yêu cầu lập 1 đường dây nóng (hotline) để doanh nghiệp, người dân phản ánh về chất lượng, đặc điểm của hàng hoá, doanh nghiệp tại Hội chợ nhằm bảo vệ chất lượng Hội chợ cũng như uy tín doanh nghiệp, sức khoẻ người tiêu dùng”, ông Tân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương

Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định: “Chúng ta đặt niềm tin vào doanh nghiệp, muốn bán để bảo vệ uy tín và quảng bá cho họ. Trước khi khai mạc, để rà soát toàn bộ hàng hoá, trước trong và sau hội chợ. Chúng ta có cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Về công tác tổ chức, ông Tân cho biết: Là Hội chợ có nhiều cái nhất từ trước đến nay, nên số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham dự rất đông? Tuy nhiên, quy mô chỉ có 3.000 gian hàng mà nhu cầu rất cao. Chính vì vậy, sau khi đúc rút kinh nghiệm tổ chức lần này, Ban Tổ chức, Bộ Công Thương sẽ có đề xuất Thủ tướng cho phép tổ chức Hội chợ quy mô này thường niên nhằm quảng bá thương hiệu và kích cầu tiêu dùng.