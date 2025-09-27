Shinhan Life Việt Nam được vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất”

VWAS 2025 là sự kiện thường niên do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính. Đây là dịp để các nhà đầu tư cá nhân kết nối và chia sẻ với những người làm chính sách, các chuyên gia uy tín nhằm mục tiêu tạo lập một thị trường đầu tư được tin tưởng và phát triển bền vững.



Được bình chọn bởi Hội đồng chuyên môn và độc giả Báo Tài chính - Đầu tư, danh hiệu "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" là sự công nhận cho chiến lược phát triển sản phẩm lấy khách hàng làm trọng tâm và những nỗ lực đổi mới không ngừng của Shinhan Life Việt Nam.

Đại diện Shinhan Life Việt Nam nhận vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất”.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Shinhan Life Việt Nam cũng được vinh danh trong Top 30 Doanh Nghiệp FDI tiêu biểu năm 2024 – 2025 tại Giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) lần thứ 24, với danh hiệu “Công ty bảo hiểm hàng đầu về chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

Những giải thưởng danh giá này đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Shinhan Life trong việc kiến tạo các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Chiến thắng tại hạng mục quan trọng này một lần nữa khẳng định vị thế và cam kết của Shinhan Life trong việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để mang đến những giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính hiệu quả, linh hoạt, song hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường cuộc sống”.

Shinhan Life Việt Nam (thuộc Tập đoàn Shinhan Hàn Quốc) gia nhập thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ và đầu tư tài chính, với số vốn điều lệ 2.320 tỉ đồng.

Theo Báo cáo Tài chính năm 2024, Shinhan Life Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 402 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 256 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 19% so với năm trước, biên khả năng thanh toán ở mức cao 4.496%.

Những kết quả này sẽ tạo đà phát triển cho mục tiêu tăng trưởng toàn diện của công ty trong năm 2025. Công ty hiện đang cung cấp một danh mục sản phẩm mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu về bảo vệ cũng như tích lũy và đầu tư của khách hàng Việt.