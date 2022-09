Shopee "đốt tiền" và hành động lạ kì của công ty mẹ Sea

Gã khổng lồ Singapore Sea Ltd hiện đang giảm dần dấu ấn ở nước ngoài và các doanh nghiệp ngoại vi do cạnh tranh ngày càng nghiêm trọng. Đó là một sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đây của nền tảng thương mại điện tử và trò chơi về việc tiếp tục chi tiêu cho tăng trưởng toàn cầu.

Theo đó, Đơn vị thương mại điện tử Shopee của Sea Ltd sẽ rời khỏi Argentina và đóng cửa hầu hết các hoạt động địa phương ở Chile, Colombia và Mexico, rút lui khỏi phần lớn châu Mỹ Latinh, trong khi đơn vị trò chơi Garena của họ sẽ sa thải hàng trăm nhân viên ở Thượng Hải để tập trung vào lợi nhuận trên tăng trưởng.

Shopee sẽ đóng cửa các văn phòng ở Chile và Colombia và chỉ duy trì một sự hiện diện nhỏ tại địa phương ở Mexico để hỗ trợ các thị trường trong khu vực, theo một người có kiến thức về vấn đề này và một email nội bộ được tờ Bloomberg News tiết lộ. Đồng thời, Shopee sẽ tiếp tục vận hành dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới tại các thị trường đó.

Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến vài trăm công việc nhưng chưa được công khai vì vấn đề này là riêng tư. Tuy nhiên, Sea sẽ duy trì sự hiện diện của mình ở Brazil, cho đến nay là thị trường lớn nhất trong khu vực, mặc dù cũng là trọng tâm của các đối thủ như Alibaba Group Holding Ltd.

Giám đốc điều hành Shopee, Chris Feng, cho biết trong một email nội bộ được tờ Reuters cho biết: "Trong bối cảnh bất ổn vĩ mô gia tăng hiện nay, Sea cần tập trung nguồn lực vào các hoạt động cốt lõi".

Sea được niêm yết tại New York đã cắt giảm việc làm tại các đơn vị của mình trong những tháng gần đây, sau khi báo cáo khoản lỗ hàng quý gần 1 tỷ đô la trong quý từ tháng 4 đến tháng 6. Nguồn thu lớn nhất của Garena là game mobile Free Fire.

Sea sẽ rời khỏi Argentina hoàn toàn, theo email và ba nguồn nắm rõ thông tin trực tiếp về vấn đề này. Họ cũng đóng cửa các hoạt động địa phương ở Chile, Colombia và Mexico. Phía Shopee xác nhận với Reuters rằng, họ sẽ vận hành một "mô hình xuyên biên giới ở Chile, Colombia và Mexico, và rút khỏi hoàn toàn ở Argentina". Ba nguồn tin riêng biệt khẳng định với Reuters rằng công ty đang sa thải nhân sự ở Thượng Hải, trung tâm phát triển lớn của Garena.

Hai trong số các nguồn tin cho biết, có tới 15% nhân viên tại văn phòng Thượng Hải đã được cho nghỉ việc trong tuần này, với nguồn tin thứ ba xác nhận con số này ở mức "thấp là ở vài trăm".

Sea, tập đoàn cũng điều hành công ty trò chơi đang phát triển nhanh Garena, đã thu hẹp lại dấu chân ở nước ngoài và các mảng kinh doanh ngoại vi khi sự cạnh tranh gia tăng đã hạn chế việc mở rộng ra nước ngoài. Shopee đã rút khỏi Pháp, Tây Ban Nha và Ấn Độ vài tháng sau khi bắt đầu hoạt động tại các thị trường này. Tờ Reuters lần đầu tiên đưa tin về việc Shopee cắt giảm quy mô tại Mỹ Latinh.

Zennon Kapron, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Kapronasia có trụ sở tại Singapore, cho biết: "Sự rút lui của Sea khỏi Châu Mỹ Latinh là không có gì đáng ngạc nhiên. "Rõ ràng chúng ta đang ở trong một môi trường 'rủi ro' với lãi suất tăng và sự không chắc chắn ngày càng tăng xung quanh xu hướng của nền kinh tế toàn cầu".

Còn Ke Yan, nhà phân tích hàng đầu của DZT Research có trụ sở tại Singapore, cho biết: "Chưa bao giờ giọng điệu của họ lại bi quan hơn, cho biết thêm rằng chiến lược của Sea sử dụng dòng tiền của Garena để bù đắp cho việc đốt tiền của Shopee là không bền vững".

Ông nói rằng việc Sea xử lý các vụ sa thải là "xấu xí và đáng xấu hổ" và có khả năng làm tổn hại danh tiếng của họ. Bộ Nhân lực Singapore cho biết các nhà chức trách liên quan đã biết các khiếu nại về Shopee và đang liên hệ với công ty để tìm hiểu thêm, nhưng họ cũng cho biết trong những tình huống như vậy, các bên nên tìm ra giải pháp hữu nghị một cách thiện chí.

Thực tế, Sea phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc cắt giảm chi phí sau khi tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử của họ chậm lại từ mức cao nhất có trong thời đại dịch. Người tiêu dùng đang đắn đo hơn để chi tiêu trực tuyến khi lãi suất và giá cả tăng lên ảnh hưởng đến nền kinh tế.

"Phù hợp với trọng tâm đã nêu trước đây của chúng tôi về hiệu quả và lợi nhuận, chúng tôi sẽ tập trung vào mô hình xuyên biên giới cho các hoạt động giai đoạn đầu của chúng tôi tại Shopee Mexico, Colombia và Chile, đồng thời đóng cửa các hoạt động thí điểm ở Argentina" Shopee cho biết trong một tuyên bố. "Những thay đổi này nhằm đảm bảo rằng các nguồn lực của chúng tôi được tập trung vào các ưu tiên kinh doanh chính".

Sea đã chứng kiến giá trị thị trường của mình tăng vọt lên hơn 200 tỷ đô la vào tháng 10 năm ngoái khi các đơn vị trò chơi và thương mại điện tử của họ trở nên phổ biến trong đại dịch, nhưng cổ phiếu của họ đã giảm kể từ đó và hiện chỉ còn trị giá 27 tỷ đô la.

Người phát ngôn của Sea nói với Reuters: "Phù hợp với trọng tâm đã nêu trước đây của chúng tôi là nâng cao sức mạnh lâu dài của hệ sinh thái của chúng tôi, Garena đã thực hiện một số điều chỉnh đối với một số đội nhất định, điều này ảnh hưởng đến một số "vai trò".

Cùng với việc cắt giảm công việc ở bộ phận game, nhiều trò chơi mới cũng đã bị hủy bỏ, hai nguồn tin thứ hai cho biết. Họ cho biết một số vòng sa thải nhỏ hơn đã được tiến hành đối với các đội khác nhau trong những tuần qua.

Free Fire, một trò chơi bắn súng sinh tồn, từ lâu đã là trò chơi sinh lợi nhất của Sea, kiếm được hơn 4 tỷ đô la vào năm 2021 kể từ khi phát hành vào năm 2017, theo công ty nghiên cứu Sensor Tower.

Lợi nhuận từ trò chơi đã giúp hỗ trợ các doanh nghiệp không có lãi nhưng đang phát triển nhanh như Shopee, một hoạt động mà một số nhà phân tích gọi là không bền vững. Nhưng doanh thu từ trò chơi cũng sụt giảm do Free Fire gặp khó khăn sau khi trò chơi này bị chính phủ Ấn Độ cấm vào tháng 2/2022.

Vào tháng 3, Shopee thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động ở Ấn Độ và Pháp. Tờ Reuters đã đưa tin rằng, Garena đang cắt giảm nhân sự tại nền tảng phát trực tiếp trò chơi Booyah và Shopee đã hủy bỏ hàng chục lời mời làm việc trong những tuần qua.