Yêu cầu không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong tháo gỡ dự án tồn đọng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mới ký Công điện 138 của Thủ tướng về tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài để triển khai ngay các dự án.

Công điện nêu rõ Thủ tướng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài, nhanh chóng có giải pháp xử lý dứt điểm để triển khai ngay các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Dự án Khu công viên, biệt thự sinh thái và văn phòng thấp tầng của Công ty CP Đầu tư Quốc Bảo "đắp chiếu" từ năm 2008 đến nay. Ảnh: Đình Thiên

Ngày 11/4, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 751 về việc thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban chỉ đạo 751).

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã có nhiều chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã khẩn trương triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, đơn vị lúng túng; chưa thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 751. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn chưa làm hết trách nhiệm trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc phạm vi quản lý.

Hàng loạt hồ sơ dự án tồn đọng vì chưa thể xác định tiền sử dụng đất. Ảnh: Gia Linh

Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,... tổ chức quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực về việc tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài tới từng cán bộ, viên chức, công chức, đảng viên trong cơ quan, tổ chức; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm với tinh thần trong sáng. Không đùn đẩy trách nhiệm từ cơ quan này sang cơ quan khác, cấp này sang cấp khác.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, danh mục đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751.

Các đơn vị, địa phương thành lập tổ công tác về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án do các đồng chí lãnh đạo làm tổ trưởng báo cáo về Ban Chỉ đạo 751. Tổ công tác chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các vướng mắc đã đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết theo thẩm quyền; không để phát sinh sai phạm mới; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết vướng mắc của dự án.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện, không để xảy ra việc xử lý sai phạm đã tồn tại lại phát sinh thêm sai phạm mới khác; không để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí trong thực hiện dự án trong phạm vi quản lý.