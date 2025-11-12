Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City

Sống giữa miền xanh, cân bằng trọn vẹn thân - tâm - trí

Trong bối cảnh phía Tây Hà Nội đang bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và đô thị, Vinhomes Wonder City mang đến một khái niệm sống hoàn toàn khác biệt, nơi “xanh” không chỉ là màu của cây cỏ, mà là ngôn ngữ của quy hoạch và nhịp sống được tính toán trong từng mét vuông không gian.

Trên tổng diện tích 133,4ha, dự án có mật độ phủ xanh hiếm có, kiến tạo nên một đại đô thị sinh thái hiếm hoi, nơi con người thực sự được “trả lại” bầu không khí trong lành giữa lòng thành phố. Tại đây, mảng xanh không chỉ để trang trí, mà thực sự là hệ sinh thái tự nhiên điều hòa khí hậu, giúp giảm hiệu ứng đảo nhiệt, hạn chế bụi và tiếng ồn, để mỗi căn nhà luôn đón gió, nhận sáng và tận hưởng bầu không khí tinh khiết suốt 4 mùa.

Vinhomes Wonder City dành phần lớn diện tích cho cây xanh và mặt nước, kiến tạo môi trường sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị.

Toàn dự án chỉ giới hạn hơn 2.000 căn thấp tầng, đồng nghĩa mỗi cư dân được thụ hưởng tới 20 - 25m² cây xanh và mặt nước, gấp 15 lần so với nội đô cũ. Con số không chỉ cho thấy sự “xa xỉ” về không gian, mà còn là sự đột phá trong tư duy phát triển đô thị. Theo đó, sống xanh đã trở thành chuẩn mực sống mới, biểu tượng cho một cộng đồng tinh hoa hướng tới bền vững.

Không những thế, Vinhomes Wonder City còn đưa triết lý sống xanh thời thượng vào tận từng cánh cửa ngôi nhà. Dù là biệt thự đơn lập xa hoa, song lập tinh tế hay liền kề sang trọng, mỗi căn nhà đều được thiết kế để mở rộng giao hòa cùng thiên nhiên. Gần 100% sản phẩm sở hữu vườn riêng phía sau nhà, rộng từ 20 - 138m². Đây là khoảng xanh riêng tư để mỗi gia chủ tự do sáng tạo: một góc cà phê sáng, một vườn hoa khoe sắc mỗi ngày hay một khoảng xanh thiền tĩnh, nơi nhịp sống chậm lại giữa đô thị tất bật.

Khu vườn sau nhà rộng 20 - 138m² mang đến cho gia chủ không gian nghỉ dưỡng riêng tư, ngập tràn cỏ cây, hoa lá.

Có thể nói, sống tại Vinhomes Wonder City là trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày khi thiên nhiên không đứng ngoài cuộc sống, mà len lỏi qua từng khung cửa, từng con đường dạo bộ, từng nhịp thở thường ngày, trở thành nguồn năng lượng “chữa lành” tự nhiên cho cư dân.

Thay vì nhốt mình trong 4 bức tường kín, dán mắt vào các màn hình điện tử hay ngạt thở với khói bụi ngoài đường, những đứa trẻ tại Vinhomes Wonder City có cả khu vườn riêng để rong chơi và bầu trời xanh để lớn lên cùng ký ức tuổi thơ trong trẻo.

Với người lớn tuổi, sắc xanh và mặt nước là liệu pháp an nhiên giúp thư giãn tinh thần, cải thiện sức khỏe mà không cần rời xa thành phố. Còn với người bận rộn, không gian sống trong lành, ngập tràn năng lượng xanh là liều vitamin quý giá, giúp tái tạo năng lượng và cảm hứng mỗi ngày.

Bất động sản xanh lên ngôi: Cơ hội đầu tư chắc thắng

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản tại Hà Nội ngày càng cạn kiệt, các khu đô thị mới có xu hướng ken đặt nhà để tối ưu đầu tư, thì những dự án như Vinhomes Wonder City trở thành “hàng hiếm” bởi vừa đáp ứng nhu cầu an cư thượng lưu, vừa là bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị lâu dài.

Ở Vinhomes Wonder City, không gian xanh là nhân tố tạo đà tăng trưởng bền vững của bất động sản.

Theo ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam: “Ở nhiều quốc gia, bất động sản xanh có thể cao hơn thị trường từ 8 - 30% về giá bán và giá cho thuê và giá trị có xu hướng tăng theo thời gian khi khung chính sách môi trường ngày càng siết chặt”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần đến các cam kết khí hậu quốc tế (như Net Zero 2050), các dự án phát triển theo hướng xanh như Vinhomes Wonder City sẽ có khả năng “miễn nhiễm” trước các cú sốc chính sách, môi trường, thị trường, từ đó bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Chưa kể, Vinhomes Wonder City còn nằm tại vị trí vàng hiếm hoi trong lõi tăng trưởng năng động nhất phía Tây Hà Nội - trung tâm hành chính mới, nơi quy tụ dòng vốn FDI và hàng loạt doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, dự án kết nối tới Tây Hồ chỉ trong 15 phút, Ba Đình 20 phút, Khu công nghệ cao Hòa Lạc 15 phút, đồng thời được hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược mở rộng khong gian phát triển của Thủ đô về phía Tây trong quy hoạch 2030 - 2050.

Đặc biệt, giai đoạn 2025 - 2027 được xem là bước ngoặt cho toàn khu vực khi hàng loạt siêu hạ tầng được triển khai và về đích: Đại lộ Tây Thăng Long, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, cầu Thượng Cát, Vành đai 3.5, Vành đai 4… Đây chính là cơ hội vàng cuối cùng để sở hữu bất động sản xanh mang giá trị tích lũy và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ bậc nhất khu Tây Hà Nội.