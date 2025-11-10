Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ Công an điều tra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế thuộc sở

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
Ngày 10/11, thông tin mà phóng viên có được, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 11/2025 gửi Thanh tra tỉnh. Đáng chú ý, Sở Y tế Lâm Đồng đã nhắc đến vụ việc xảy ra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế thuộc sở.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng: "Trong kỳ báo cáo tại Sở Y tế xảy ra vụ việc, hiện nay cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc xảy ra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế.
Sở Y tế sẽ cập nhật tình hình và báo cáo tiếp theo".
Trước đó, lực lượng công an thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Đoàn Quang Huy - Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tại Trung tâm Hành chính tỉnh để thu thập tài liệu, phục vụ công tác điều tra.
Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nơi ở của ông Đoàn Quang Huy tại đường Đào Duy Từ (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Tại 2 địa điểm trên, lực lượng công an đã thu giữ nhiều thùng tài liệu liên quan.
Ông Đoàn Quang Huy là nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.
