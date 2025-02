Sớm để đường song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây "chia lửa" giao thông nút giao An Phú

Công trình đầu tư xây dựng đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (TP.Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, theo hợp đồng BT.

Công trình khởi công xây dựng năm 2017, dự kiến xong sau 24 tháng, giúp giảm giúp áp lực giao thông nút giao An Phú và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án phục vụ tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, dự án vướng mặt bằng cùng thủ tục thanh toán nên phải lùi tiến độ.

Liên quan đến tiến độ dự án, mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu đường song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây (phía trái tuyến từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công). Các đơn vị được yêu cầu báo cáo, đề xuất UBND TP trước ngày 20/2.

Nút giao An Phú hiện đang được thi công. Ảnh: D.B

Đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây có chiều dài toàn tuyến gần 4km. Trong đó, đoạn từ nút giao An Phú (đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp) dài gần 2,8km. Đoạn từ Đỗ Xuân Hợp đến Vành đai 2 dài hơn 500m.

Do mặt đường khu vực nút giao An Phú đang dùng để triển khai thi công nút giao An Phú, TP.Thủ Đức nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công đường song hành sẽ góp phần giải quyết việc ùn ứ giao thông cho khu vực.

Trước đó, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp đã được thông xe vào tháng 9/2023.

Cạnh đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tiến độ và có báo cáo UBND TP đối với dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (kết nối Công viên Bến Bạch Đằng, quận 1 với Công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) và dự án Xây dựng Vành đai 2 TP.HCM (đoạn 1, đoạn 2).