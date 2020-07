Sơn La: Đã bắt được đối tượng giết người bỏ trốn

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) xác nhận: "Khoảng 11h30 trưa nay (1/7), lực lượng công an tỉnh, huyện, xã đã phối hợp bắt được đối tượng Lò Văn Niên trú tại bản Trọ Phảng. Lực lượng Công an tham gia truy bắt hơn 60 người. Tính đến thời điểm bắt được đối tượng Niên là 1 ngày 1 đêm. Hiện đối tượng đang được công an lấy lời khai và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc".

Lực lượng Công an truy bắt đối tượng Niên.

Trước đó vào khoảng 8h30 ngày 30/6, tại bản Trọ Phảng (xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Ông Lò Văn N (SN 1975, trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên (SN 1984, trú ở cùng bản) từ bụi cỏ xông ra dùng dao chém vào đầu và dùng gậy đánh gục. Sau khi gây án, Lò Văn Niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông N được người dân đưa đi viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Theo ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha: "Đến 11h30 trưa nay (1/7) lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Niên".



Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và công an xã đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm Lò Văn Niên. Do bản nằm sát bìa rừng, đối tượng Niên đã bỏ trốn lên rừng nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng Lò Văn Niên (bên phải).

Ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu cho biết, nhà của đối tượng Niên và nạn nhân cách nhau khoảng 60m. 2 bên còn có mối quan hệ liên gia. Từ trước đến nay 2 gia đình chưa từng xảy ra mâu thuẫn xích mích. Riêng đối tượng Lò Văn Niên đã có vợ, 3 con và 1 cháu ngoại. Từ năm 2011, đối tượng này có dấu hiệu bị tâm thần. Tháng 2, bố đẻ của Niên có làm đơn gửi cấp có thẩm quyền và đưa đối tượng này vào điều trị 2 tuần tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La.



Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.