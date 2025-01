Bộ phim "Dark Nuns" với sự góp mặt của Song Hye Kyo đã chính thức ra rạp tại Hàn Quốc và nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Sau hai ngày công chiếu, bộ phim vẫn đứng đầu phòng vé nhờ thiếu sự cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng lại nhận về hàng loạt chỉ trích từ phía khán giả.

Nội dung phim xoay quanh hành trình của hai nữ tu vượt qua những cấm kỵ để cứu một cậu bé bị quỷ nhập. Dù được quảng bá mang tính nhân văn nhưng lại bị đánh giá là sáo rỗng và không thực sự tôn vinh nữ quyền.

Song Hye Kyo và "vận đen" với phim điện ảnh

Tạo hình của Song Hye Kyo trong phim "Dark Nuns". Ảnh: Chosun.

Nhiều cảnh trong phim bị xem là báng bổ tôn giáo và làm sai lệch hình ảnh nữ tu, khi nhân vật của Song Hye Kyo hút thuốc, chửi thề quá nhiều. Những yếu tố này vốn được kỳ vọng sẽ giúp nữ diễn viên "lột xác" trên màn ảnh rộng, nhưng kết quả lại gây phản ứng trái chiều. Điểm sáng hiếm hoi trong "Dark Nuns" là diễn xuất của Moon Woo Jin, người thủ vai cậu bé bị quỷ ám. Trong khi đó, phần thể hiện của Song Hye Kyo bị nhận xét không quá khác biệt so với vai diễn của cô trong "The Glory".

Chỉ số hài lòng Golden Egg tại Hàn Quốc, vốn phản ánh mức độ yêu thích của khán giả, giảm mạnh từ 80% ngày đầu tiên xuống còn 76% vào ngày thứ hai. Đây là mức thấp nhất trong các phim đang chiếu tại phòng vé Hàn Quốc, dự báo sẽ còn tiếp tục sụt giảm khi phim vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công chúng.

Sự nghiệp phim điện ảnh của Song Hye Kyo từ lâu đã không mấy suôn sẻ. Từ "My Girl and I" đóng cùng Cha Tae Hyun đến "Hwang Jin Yi", "Fetish" và "Những tháng năm rực rỡ", hầu hết các tác phẩm điện ảnh của cô đều không thành công cả về doanh thu lẫn chuyên môn. Thậm chí, khi lấn sân sang Hollywood và Trung Quốc, Song Hye Kyo cũng không gặt hái được thành công lớn, ngược lại, nhiều phim chỉ may mắn hòa vốn hoặc thất bại.

"Dark Nuns" là lần trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm của Song Hye Kyo và được đầu tư quảng bá mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ trong ngày thứ hai công chiếu, bộ phim đã đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Điều này có thể sẽ tiếp tục gây khó khăn cho sự nghiệp phim điện ảnh của cô, một lĩnh vực mà cô chưa thực sự tạo được dấu ấn đáng kể.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện vào tối ngày 16/1, nữ diễn viên nói về cách cô vượt qua khó khăn và tìm thấy sự bình yên sau những biến cố. Song Hye Kyo bày tỏ: “Tôi đã trải qua nhiều chuyện, nhưng tôi luôn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực và nhanh chóng quên đi. Nếu chuyện đã xảy ra rồi thì tôi nghĩ rằng nó đang trôi qua mà thôi”.

Nữ diễn viên tiết lộ, từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô bài học sâu sắc về cách đối mặt với nghịch cảnh: “Dù tình huống có tệ đến đâu, nó đã trôi qua rồi và con không thể ngăn nó lại được. Đó chỉ là một phần của quá trình sống. Thời gian trôi qua rồi sẽ có ngày tốt đẹp hơn!”. Bài học này giúp Song Hye Kyo học cách buông bỏ những nỗi đau, tập trung vào tương lai và tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước.

Song Hye Kyo chia sẻ về những sóng gió cô gặp phải trong quá khứ. Ảnh: KBS.

Khán giả không khỏi tò mò khi nhắc đến biến cố lớn trong đời cô – cuộc ly hôn với nam diễn viên Song Joong Ki. Mối quan hệ của họ từng được ví như “đám cưới thế kỷ” nhưng nhanh chóng tan vỡ sau hai năm chung sống. Lý do được công ty quản lý của Song Hye Kyo đưa ra là “sự khác biệt tính cách”. Kể từ đó, nữ diễn viên tránh nhắc trực tiếp đến chuyện đời tư và chọn cách đối diện với cuộc sống bằng sự mạnh mẽ và lạc quan.

Kang Min Kyung nhận xét về Song Hye Kyo: “Nhìn cách chị vượt qua mọi thử thách, tôi thấy chị có sự tự tôn cao”. Đáp lại, Song Hye Kyo thừa nhận, cô từng có những lúc mất tự tin, đặc biệt khi quá bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên, cô đã thay đổi quan điểm và học cách đặt bản thân lên hàng đầu. “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là yêu thương chính mình. Khi mình cho đi tình yêu, mình cũng sẽ nhận lại được. Đặt mình lên hàng đầu giúp tôi tìm thấy con đường khôn ngoan hơn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Song Hye Kyo cho biết, những trải nghiệm trong đời từ niềm vui đến khó khăn đều là những bài học quý giá giúp cô trưởng thành hơn. Cô ví chúng như “một khóa học lớn trong cuộc đời”. Nữ diễn viên khẳng định, việc đối mặt với những thử thách và vượt qua chúng không chỉ giúp cô mạnh mẽ hơn mà còn thay đổi cách cô nhìn nhận về bản thân và cuộc sống.

Kể từ sau ly hôn, Song Hye Kyo dồn sức cho sự nghiệp và chọn cách sống kín tiếng. Trong bài phỏng vấn với W Korea, khi được hỏi về mẫu người không thích, cô chia sẻ: “Tôi thấy thật khó để kéo dài mối quan hệ với người không thể chấp nhận được sự thật. Lòng người rất khó nắm bắt, nhưng sự khác biệt giữa bản chất bên trong và vẻ bề ngoài sẽ được tiết lộ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian”. Phát biểu này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến những sự kiện trong quá khứ của nữ diễn viên.