Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tin tức
Thứ năm, ngày 02/10/2025 11:41 GMT+7

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

+ aA -
Hồng Quỳnh Thứ năm, ngày 02/10/2025 11:41 GMT+7
Sau bão số 10 (Bualoi), hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên tiếng, phối hợp công an điều tra làm rõ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trên tuyến đường dây 35kV tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện 2 cột điện gãy đổ sau cơn bão số 10 (bão Bualoi), để lộ phần lõi thép bên trong khiến dư luận xôn xao.

Người dân địa phương nghi ngờ chất lượng cột điện không đảm bảo, trong khi Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định đã kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Sự cố xảy ra tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), nơi đặt hai cột điện đôi thuộc hệ thống đường dây 35kV. Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh hai cột điện này gãy ngang, lộ ra phần lõi thép gồm một số thanh thép vằn và cả sắt hộp rỗng ruột. Nhiều cư dân địa phương bày tỏ lo ngại, cho rằng cách chế tạo này không đạt chuẩn kỹ thuật, có thể dẫn đến rủi ro an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cột điện đôi đổ gãy, lộ phần lõi thép ở địa bàn xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh đang gây xôn xao. Ảnh: CTV

Theo phản ánh từ người dân, cột điện đôi được sử dụng tại vị trí này nhằm chịu tải và chịu lực cho đường dây điện. Tuy nhiên, sau bão, phần bê tông vỡ ra đã phơi bày cấu trúc bên trong, khiến cộng đồng đặt câu hỏi về quy trình sản xuất và kiểm định.

Phía Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng nhanh chóng lên tiếng. Lãnh đạo công ty cho biết đã nắm bắt thông tin và tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống. Theo vị này, hai cột điện bị gãy do Công ty TNHH Khánh Vinh (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhà sản xuất sử dụng kết hợp hai loại thép: thép tròn đặc phi và thép chữ V.

Bão số 10 vừa qua, đã làm gãy đổ nhiều cột điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh:CTV

Giải thích về thiết kế này, đại diện Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay, ban đầu nhà sản xuất không sử dụng thép chữ V, nhưng do phát hiện rạn nứt bề mặt trong quá trình chế tạo, họ đã áp dụng "sáng kiến" tăng cường thêm để củng cố. Cách làm này, theo công ty, đã được cấp giấy phép và kiểm định theo quy định.

"Sau khi có phản ánh từ dư luận, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc ngay lập tức. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan để hỗ trợ điều tra," lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc xác nhận sự việc và cho biết, hiện công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh và đã ghi nhận phản ánh từ người dân và hỗ trợ các cơ quan điều tra thu thập thông tin tại hiện trường.

Tham khảo thêm

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Bám sát Đề án nhân sự để bầu vào Ban chấp hành những đồng chí thực sự tiêu biểu

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Bám sát Đề án nhân sự để bầu vào Ban chấp hành những đồng chí thực sự tiêu biểu

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp phiên trù bị: Đại biểu kiến nghị tăng định mức biên chế cho cấp xã

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp phiên trù bị: Đại biểu kiến nghị tăng định mức biên chế cho cấp xã
4

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ô tô đi cùng đoàn công tác bị tai nạn, 1 người chết, 3 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con với xe tải xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Bí thư Thanh Hóa bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

Tin tức
Ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Bí thư Thanh Hóa bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

Dự án tiền ảo Antex của Shark Bình bị tố cáo tới Công an Hà Nội

Tin tức
Dự án tiền ảo Antex của Shark Bình bị tố cáo tới Công an Hà Nội

Phát hiện thi thể người nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao tòa nhà chung cư tại Hà Nội
9

Tin tức
Phát hiện thi thể người nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao tòa nhà chung cư tại Hà Nội

Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an Quảng Ninh và 3 nhân sự được bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tin tức
Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an Quảng Ninh và 3 nhân sự được bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đọc thêm

Xem phim, tôi chợt nhớ đến lần mẹ ôm tôi khóc giữa đêm: Hóa ra bà đã hy sinh nhiều hơn tôi từng nghĩ
Gia đình

Xem phim, tôi chợt nhớ đến lần mẹ ôm tôi khóc giữa đêm: Hóa ra bà đã hy sinh nhiều hơn tôi từng nghĩ

Gia đình

Cha mẹ không phải những siêu anh hùng bất khả chiến bại.

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, thời trẻ dẫu nghèo khó đến đâu, sau tuổi 35 cũng giàu sang viên mãn
Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, thời trẻ dẫu nghèo khó đến đâu, sau tuổi 35 cũng giàu sang viên mãn

Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch đặc biệt này, dù tuổi thiếu thời có nghèo khó đến đâu, về sau sự nghiệp vững chắc và tài vận hanh thông.

“Báu vật” nào của nhà Nguyên giúp Chu Nguyên Chương thay đổi vận mệnh nhà Minh?
Đông Tây - Kim Cổ

“Báu vật” nào của nhà Nguyên giúp Chu Nguyên Chương thay đổi vận mệnh nhà Minh?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương được coi là vị hoàng đế khai quốc đáng ngưỡng mộ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông xuất thân vô cùng khiêm tốn nhưng lại thu phục được cả thiên hạ bằng chính sức lực của mình.

Chủ quán cà phê bị người tình đâm tử vong, nghi phạm nhảy lầu tự tử
Pháp luật

Chủ quán cà phê bị người tình đâm tử vong, nghi phạm nhảy lầu tự tử

Pháp luật

Do ghen tuông, đối tượng chung sống như vợ chồng với chủ quán cà phê đã đâm nạn nhân tử vong, sau đó nhảy lầu tự tử .

Tây Ninh: Chặn đường cướp tài sản không thành, nghi phạm bị bắt
Pháp luật

Tây Ninh: Chặn đường cướp tài sản không thành, nghi phạm bị bắt

Pháp luật

Do đang thiếu nợ không có khả năng chi trả, nghi phạm nảy sinh ý định cướp tài sản dân đi đêm khuya bán lấy tiền trả nợ.

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người
Đông Tây - Kim Cổ

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người

Đông Tây - Kim Cổ

Một dòng họ từng làm chủ thiên hạ vẫn có thể rơi vào lãng quên nếu không biết giữ lấy chính máu mủ của mình. Và đó chính là lý do vì sao họ Tư Mã – từng là “quốc họ” của Trung Hoa – lại trở thành một trong những dòng họ đáng thương nhất trong lịch sử.

'Hướng tới sự đầu hàng' - chuyên gia phương Tây đưa ra lời kêu gọi cứng rắn tới Nga
Thế giới

'Hướng tới sự đầu hàng' - chuyên gia phương Tây đưa ra lời kêu gọi cứng rắn tới Nga

Thế giới

Nhà quan sát từ Phần Lan cho rằng Nga phải buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu hàng để cứu châu Âu.

Thủ tướng sẽ trực tiếp theo dõi tình hình nhà ở xã hội tại Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ
Tin tức

Thủ tướng sẽ trực tiếp theo dõi tình hình nhà ở xã hội tại Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trực tiếp theo dõi Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ về tình hình sản xuất kinh doanh, nhà ở xã hội cũng như việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin tối (6/10): Văn Toàn báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin tối (6/10): Văn Toàn báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Văn Toàn báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik; cựu tuyển thủ Mexico bị bắt vì nghi ngờ lạm dụng tình dục trẻ em; HLV Alonso muốn chiêu mộ Florian Wirtz; HLV Gerrard sắp trở lại dẫn dắt Rangers; Ronaldo mở mở rộng đế chế kinh doanh.

Phương Tây đang đẩy Ba Lan, các nước Baltic tới bờ vực chiến tranh với Nga
Thế giới

Phương Tây đang đẩy Ba Lan, các nước Baltic tới bờ vực chiến tranh với Nga

Thế giới

Liên minh châu Âu và các nước thuộc khối NATO đang chuẩn bị một loạt quốc gia, trong đó có Ba Lan, các nước Baltic cũng như một số quốc gia Bắc Âu tham gia vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga, Alexander Bartosh, chuyên gia quân sự kiêm học giả Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga bình luận.

500 cảnh sát được huy động và hành trình truy bắt kẻ dùng súng bắn 3 người tử vong rồi cướp tài sản
Pháp luật

500 cảnh sát được huy động và hành trình truy bắt kẻ dùng súng bắn 3 người tử vong rồi cướp tài sản

Pháp luật

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án, 5 mũi xác minh với 15 tổ công tác, 500 cán bộ chiến sĩ được huy động để truy bắt kẻ gây án.

Ông Lê Quang Huy thôi Ủy viên Trung ương Đảng và nhiệm vụ đại biểu Quốc hội
Tin tức

Ông Lê Quang Huy thôi Ủy viên Trung ương Đảng và nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Tin tức

Ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV.

Người dân TP.HCM ủng hộ hơn 35,6 tỷ đồng giúp miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10
Chuyển động Sài Gòn

Người dân TP.HCM ủng hộ hơn 35,6 tỷ đồng giúp miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10

Chuyển động Sài Gòn

Trong chiều 6/10, TP.HCM đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 35,6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nhằm chia sẻ mất mát với đồng bào bị thiệt hại nặng do bão số 10.

Bóc trần bí mật của hạm đội tàu sân bay Trung Quốc: Công nghệ vượt trội nhưng vẫn thua Mỹ một điều
Thế giới

Bóc trần bí mật của hạm đội tàu sân bay Trung Quốc: Công nghệ vượt trội nhưng vẫn thua Mỹ một điều

Thế giới

Trung Quốc đang tiến những bước dài về công nghệ tàu sân bay, thậm chí vừa trình diễn khả năng phóng tiêm kích tàng hình bằng hệ thống máy phóng điện từ – điều từng chỉ có ở Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để biến sức mạnh trên giấy tờ thành sức mạnh thực chiến, Bắc Kinh vẫn còn cả một chặng đường dài, đặc biệt ở kinh nghiệm, con người và học thuyết tác chiến, theo Insider.

Cụ ông 90 tuổi nguy kịch, suýt mất mạng sau khi bị nghẹn cơm
Xã hội

Cụ ông 90 tuổi nguy kịch, suýt mất mạng sau khi bị nghẹn cơm

Xã hội

Sau khi nuốt thìa cơm cuối cùng, cụ ông 90 tuổi ở Hà Nội đột ngột tím tái, ngừng thở. Con cháu lập tức hỗ trợ vỗ rung sơ cứu và nhanh chóng đưa ông vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Lan tỏa yêu thương từ học bổng 'Em tới trường' tới học sinh nghèo hiếu học
Bạn đọc

Lan tỏa yêu thương từ học bổng "Em tới trường" tới học sinh nghèo hiếu học

Bạn đọc

Tiếp nối chuỗi hoạt động trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Nghệ An, ngày 6/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và nhà tài trợ đã trao nhiều suất học bổng “Em tới trường” tới các em nhỏ tại phường Vinh Lộc (Nghệ An).

Hải quan phát hiện gần 5.000 điện thoại và hàng nghìn đôi giày trẻ em nghi vi phạm sở hữu trí tuệ
Bạn đọc

Hải quan phát hiện gần 5.000 điện thoại và hàng nghìn đôi giày trẻ em nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Bạn đọc

Cục Hải quan vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 4.998 chiếc điện thoại di động cùng 2.550 đôi giày trẻ em nghi vấn giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tin nóng 6/10: Kháng cáo bất thành, ĐT Malaysia bị trừ 3 điểm?
Thể thao

Tin nóng 6/10: Kháng cáo bất thành, ĐT Malaysia bị trừ 3 điểm?

Thể thao

Kháng cáo bất thành, ĐT Malaysia bị trừ 3 điểm? Man City nhắm hậu vệ phải của Atletico Madrid; VFF ra mắt ứng dụng VFF; UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League; Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Vũ Văn Thanh.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp càng lớn tuổi phúc lành càng sâu sắc, quý 4/2025 may mắn nhân đôi, tiền tiêu không thiếu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp càng lớn tuổi phúc lành càng sâu sắc, quý 4/2025 may mắn nhân đôi, tiền tiêu không thiếu

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, càng lớn tuổi, phúc lành của 4 con giáp này càng sâu sắc. Trong quý IV năm nay, họ sẽ cảm thấy được bao bọc trong hạnh phúc, dư dả tiền bạc.

HLV Kim Sang-sik sẽ chọn Nguyễn Hiểu Minh 1m84 thay Bùi Tiến Dũng?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik sẽ chọn Nguyễn Hiểu Minh 1m84 thay Bùi Tiến Dũng?

Thể thao

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng mặt ở buổi tập thứ 2 của ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik có các phương án thay thế như Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Xuân Mạnh.

Thả 91 con động vật hoang dã gồm cầy vòi mốc, các loài chim quý hiếm vào một khu rừng ở Phú Thọ (sau sáp nhập Vĩnh Phúc)
Nhà nông

Thả 91 con động vật hoang dã gồm cầy vòi mốc, các loài chim quý hiếm vào một khu rừng ở Phú Thọ (sau sáp nhập Vĩnh Phúc)

Nhà nông

Theo Quyết định số 1633/QĐ-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, 91 cá thể động vật rừng quý hiếm, động vật hoang dã thuộc 7 loài đã được thả về rừng Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc) gồm cầy vòi mốc, kim oanh tai bạc, kim oanh mỏ đỏ, chích chòe than, vành khuyên Nhật Bản, chim di đá và chim chào mào.

Một thảm họa đáng sợ đang phá vỡ Ukraine từ bên trong
Thế giới

Một thảm họa đáng sợ đang phá vỡ Ukraine từ bên trong

Thế giới

Ukraine đang khát lính cho tiền tuyến – nhưng người dân ngày càng khao khát được nghỉ ngơi. Chế độ nghĩa vụ quân sự hiện tại đang phá vỡ Ukraine từ bên trong, nhà báo Paul Hockenos ở Berlin viết trong một bài bình luận được đăng tải trên tạp chí Foreign Policy.

Sân bay Long Thành sẽ có chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025
Kinh tế

Sân bay Long Thành sẽ có chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025

Kinh tế

Bộ Xây dựng cùng các chủ đầu tư và cơ quan chức năng đã tập trung triển khai nhiều hạng mục quan trọng, hướng tới mục tiêu hoàn tất các điều kiện kỹ thuật cho chuyến bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật.

Đà Nẵng ký kết hợp tác với thành phố cảng nổi tiếng, quan trọng của Pháp
Kinh tế

Đà Nẵng ký kết hợp tác với thành phố cảng nổi tiếng, quan trọng của Pháp
5

Kinh tế

Đà Nẵng ký kết hợp tác với thành phố cảng quan trọng nổi tiếng của Pháp, thành phố Le Havre.

Chưa đá ĐT Nepal, Tiến Linh đã muốn phục thù ĐT Malaysia
Thể thao

Chưa đá ĐT Nepal, Tiến Linh đã muốn phục thù ĐT Malaysia

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết, mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành 2 chiến thắng trước ĐT Nepal, sau đó toàn đội quyết tâm phục thù ĐT Malaysia ở trận lượt về.

Bắt Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội
Pháp luật

Bắt Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội

Pháp luật

Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn bị bắt cùng một đồng phạm do bị cáo buộc làm giả bệnh án cho người đang chấp hành án tù để xin hoãn thi hành án.

LĐBĐ Malaysia có thông báo mới nhất về án phạt từ FIFA
Thể thao

LĐBĐ Malaysia có thông báo mới nhất về án phạt từ FIFA

Thể thao

Rất nhanh sau sự cố trang web bị tấn công, LĐBĐ Malaysia (FAM) có thông báo mới nhất về án phạt từ FIFA. Theo đó họ khẳng định, quá trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu sau khi nhận được toàn bộ tài liệu phán quyết chính thức.

Cảnh báo ung thư trực tràng ở người dưới 50 tuổi
Xã hội

Cảnh báo ung thư trực tràng ở người dưới 50 tuổi

Xã hội

Một nghiên cứu do Trường Y khoa Đại học Louisville (Mỹ) thực hiện đã xác định được một nguyên nhân lớn nhất gây ung thực trực tràng ở người dưới 50 tuổi.

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”
Nhà nông

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Nhà nông

Nhiều năm qua, một tỷ phú Hưng Yên là ông nông dân Lưu Văn Dũng đã làm giàu từ mô hình ương cá giống, nuôi con đặc sản như tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, cua da (cua cà ra), nuôi ba ba…Ông Lưu Văn Dũng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Phù Cừ trước đây) là một trong số ít nông dân 2 lần được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Những “ngọn hải đăng mới” kiến tạo tương lai Vũng Tàu
Kinh tế

Những “ngọn hải đăng mới” kiến tạo tương lai Vũng Tàu

Kinh tế

Từng được nhắc đến như “phòng khách cuối tuần” của hàng chục triệu người dân Đông Nam Bộ, Vũng Tàu giờ đây đang chuyển mình thành một đô thị biển hiện đại, đa sắc màu. Nơi cửa ngõ biển TP.HCM, những dòng vốn tỷ đô cùng các công trình biểu tượng cũng dần hình thành để trở thành “hải đăng” dẫn lối tương lai của vùng đất này.

Tin đọc nhiều

1

Xây nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng chưa xong…đã bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ

Xây nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng chưa xong…đã bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ

2

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

3

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

4

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

5

Tin chiều 5/10: Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC

Tin chiều 5/10: Bất ngờ mức lương của HLV Harry Kewell tại Hà Nội FC