Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Trên tuyến đường dây 35kV tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện 2 cột điện gãy đổ sau cơn bão số 10 (bão Bualoi), để lộ phần lõi thép bên trong khiến dư luận xôn xao.

Người dân địa phương nghi ngờ chất lượng cột điện không đảm bảo, trong khi Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định đã kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Sự cố xảy ra tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), nơi đặt hai cột điện đôi thuộc hệ thống đường dây 35kV. Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh hai cột điện này gãy ngang, lộ ra phần lõi thép gồm một số thanh thép vằn và cả sắt hộp rỗng ruột. Nhiều cư dân địa phương bày tỏ lo ngại, cho rằng cách chế tạo này không đạt chuẩn kỹ thuật, có thể dẫn đến rủi ro an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cột điện đôi đổ gãy, lộ phần lõi thép ở địa bàn xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh đang gây xôn xao. Ảnh: CTV

Theo phản ánh từ người dân, cột điện đôi được sử dụng tại vị trí này nhằm chịu tải và chịu lực cho đường dây điện. Tuy nhiên, sau bão, phần bê tông vỡ ra đã phơi bày cấu trúc bên trong, khiến cộng đồng đặt câu hỏi về quy trình sản xuất và kiểm định.

Phía Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng nhanh chóng lên tiếng. Lãnh đạo công ty cho biết đã nắm bắt thông tin và tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống. Theo vị này, hai cột điện bị gãy do Công ty TNHH Khánh Vinh (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhà sản xuất sử dụng kết hợp hai loại thép: thép tròn đặc phi và thép chữ V.

Bão số 10 vừa qua, đã làm gãy đổ nhiều cột điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh:CTV

Giải thích về thiết kế này, đại diện Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay, ban đầu nhà sản xuất không sử dụng thép chữ V, nhưng do phát hiện rạn nứt bề mặt trong quá trình chế tạo, họ đã áp dụng "sáng kiến" tăng cường thêm để củng cố. Cách làm này, theo công ty, đã được cấp giấy phép và kiểm định theo quy định.

"Sau khi có phản ánh từ dư luận, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc ngay lập tức. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan để hỗ trợ điều tra," lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc xác nhận sự việc và cho biết, hiện công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh và đã ghi nhận phản ánh từ người dân và hỗ trợ các cơ quan điều tra thu thập thông tin tại hiện trường.