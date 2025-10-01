Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ tư, ngày 01/10/2025 10:18 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Bám sát Đề án nhân sự để bầu vào Ban chấp hành những đồng chí thực sự tiêu biểu

Lê Tập - Hồ Thỏa Thứ tư, ngày 01/10/2025 10:18 GMT+7
Ngày 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc với sự tham dự của 400 đại biểu, đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên của 73 đảng bộ trực thuộc.
Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sau một quá trình chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trương Tấn Sang – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời mở ra bước ngoặt mới, tiếp thêm động lực để toàn tỉnh tiến mạnh vào kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc.

Toàn cảnh khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội sẽ khơi dậy khí thế mới, hun đúc động lực mới, đưa Hà Tĩnh tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

Đại hội vô cùng vinh dự và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng quý vị đại biểu, khách quý đã về dự, mang đến Đại hội tình cảm nồng hậu và sự động viên to lớn.

Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng 400 đại biểu chính thức, những gương mặt tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của hơn 10,2 vạn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh, những người trực tiếp gánh vác trọng trách và quyết định sự thành công của Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

Đại hội vô cùng vinh dự và nhiệt liệt chào mừng đồng chí đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng quý vị đại biểu, khách quý đã về dự, mang đến Đại hội tình cảm nồng hậu và sự động viên to lớn.

Nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh vừa có những thuận lợi, vừa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, nhất là những biến động phức tạp của tình hình thế giới và tác động nặng nề, kéo dài của đại dịch COVID-19. Song, bằng bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt bậc, biến thách thức thành động lực, khống chế và kiểm soát thành công dịch bệnh, đồng thời tập trung phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

Kinh tế phục hồi nhanh, tốc độ tăng trưởng khá cao, văn hóa - xã hội có bước phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu; diện mạo nông thôn đổi thay căn bản, quy hoạch và xây dựng đô thị ngày càng bài bản, hiện đại. Phúc lợi, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ “then chốt”, triển khai toàn diện, đồng bộ, qua đó nâng cao rõ rệt năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: PV

Đặc biệt, tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị cao khi đưa những chủ trương lớn, đột phá của Trung ương vào thực tiễn, đồng thời tập trung giải quyết những tồn đọng kéo dài, khai thông và phát huy các nguồn lực, duy trì mức tăng trưởng khá cao, đẩy mạnh xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị, phục vụ, chính quyền số, mở ra nhiều triển vọng tăng tốc bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao

Những thành tựu đó bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, từ sự hòa quyện thống nhất giữa “ý Đảng” và “lòng dân”; từ sự soi sáng bởi đường lối đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, kết hợp với tinh thần năng động, sáng tạo của địa phương.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày tóm tắt báo cáo chính trị. Ảnh: PV

Đó còn là kết quả của quá trình lao động bền bỉ, cần cù, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu. Đại hội trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn đó.

Cùng với việc khẳng định những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm: động lực tăng trưởng mới chưa được nhận diện, phát huy đầy đủ; việc khai thác các nguồn tài nguyên mới nổi gắn với kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế xanh còn thiếu chiến lược rõ ràng; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu vẫn bị chi phối bởi quán tính cách làm cũ đã chạm ngưỡng giới hạn; phát triển đô thị chưa theo kịp tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên nền tảng chuyển đổi số còn nhiều bất cập; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn chuyển tiếp, chuyển đổi trạng thái vẫn còn lúng túng trên nhiều mặt.

Ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, kiến tạo phát triển, bám sát thực tiễn, đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia thảo luận, đóng góp sâu sắc vào dự thảo các văn kiện; phân tích rõ thành tựu, chỉ ra hạn chế, tìm đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, từ đó xác định rõ mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn 2045.

Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Hà Tĩnh giàu đẹp, văn minh, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển. Ảnh: PV

Phát huy thành công của đại hội đảng bộ các cấp, mỗi đại biểu cần giữ vững nguyên tắc, nêu cao trách nhiệm, bám sát Đề án nhân sự, nắm vững quy chế bầu cử, sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, uy tín; có đức, có tài, có triển vọng, được tôi luyện qua thực tiễn; đảm bảo cơ cấu hợp lý, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học công nghệ.

Đại hội cũng sẽ bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc, gồm những gương mặt ưu tú, tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX diễn ra 4 phiên làm việc, từ ngày 30/9 đến 2/10, với sự tham gia của 400 đại biểu chính thức cùng hơn 100 đại biểu khách mời.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội xác định chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”.

4

