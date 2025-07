Superman tiếp tục duy trì sức hút phòng vé

Tính đến ngày 20/7, "Superman" đã mang về 236 triệu USD tại thị trường nội địa và 406 triệu USD trên toàn cầu. Trong tuần thứ hai công chiếu, bộ phim thu về 57,3 triệu USD từ 4.774 rạp chiếu ở Bắc Mỹ, giảm 54% so với tuần đầu tiên. Mức sụt giảm này được xem là tích cực, tương đương với bộ phim thành công "Deadpool & Wolverine", và thấp hơn so với mức giảm của "Thunderbolts" (56%) và "Captain America: Brave New World" (68%).

Với kinh phí sản xuất 225 triệu USD và chi phí quảng bá ước tính từ 100 đến 150 triệu USD, "Superman" cần đạt doanh thu toàn cầu từ 500 đến 700 triệu USD để hòa vốn. Dù đây là một thách thức lớn, nhưng với sức hút hiện tại, bộ phim có khả năng vượt qua "lời nguyền thua lỗ" từng bủa vây dòng phim siêu anh hùng trong giai đoạn 2020-2025.

Sáu bộ phim siêu anh hùng thuộc Vũ trụ DC từng thua lỗ trong những năm gần đây gồm "Wonder Woman 1984", "Black Adam", "Shazam! Fury of the Gods", "The Flash", "Blue Beetle" và "Aquaman and the Lost Kingdom". Ngoại trừ "The Batman" (2022), không bộ phim DC nào có lãi. Do đó, sự khởi sắc của "Superman" có ý nghĩa quan trọng với DC Studios và Warner Bros.

Phản hồi từ khán giả dành cho phim vẫn tích cực. Theo khảo sát hậu chiếu từ Screen Engine/Comscore PostTrak, 74% người xem cho biết sẽ "chắc chắn giới thiệu" bộ phim, với tỷ lệ hài lòng của phụ huynh là 70% và trẻ em dưới 12 tuổi là 65%. Các tín hiệu này củng cố niềm tin rằng "Superman" có thể tiếp tục giữ vững phong độ trong những tuần tới.

Bom tấn "Superman" tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ hai công chiếu với 57,3 triệu USD, giúp Warner Bros. tạm vượt Disney về tổng doanh thu phòng vé trong năm 2025. IG.

Warner Bros. tạm vượt Disney về tổng doanh thu phòng vé

Nhờ thành tích của "Superman", tổng doanh thu nội địa của Warner Bros. từ ngày 01/01 đến 20/07 đã đạt 1,32 tỷ USD, tạm vượt qua Disney với 1,27 tỷ USD để trở thành hãng phim có doanh thu phòng vé cao nhất tại Bắc Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Đây là kết quả từ chuỗi thành công liên tiếp của Warner Bros. với sáu phim ra mắt ở vị trí số một phòng vé và năm phim mở màn với doanh thu trên 45 triệu USD – điều chưa từng có tiền lệ với bất kỳ hãng phim nào.

Bên cạnh đó, hãng còn có 34 ngày đạt doanh thu trên 10 triệu USD – nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào trong năm 2025. Thành tích này chứng tỏ Warner Bros. đang đi đúng hướng trong chiến lược lựa chọn và phân phối phim.

Một trong những tác phẩm đóng góp đáng kể là "F1", do Brad Pitt đóng chính và được Warner Bros. phân phối. Trong tuần công chiếu thứ tư, doanh thu phim chỉ giảm 26%, mang về 9,6 triệu USD từ 3.094 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Hiện tại, "F1" đạt doanh thu nội địa 153,6 triệu USD và toàn cầu là 460,8 triệu USD. Dù có kinh phí sản xuất lớn (250 triệu USD), phim vẫn được xem là thành công khi là phim gốc hướng đến đối tượng người lớn và trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Apple.

Trong khi đó, hãng Universal cũng ghi nhận kết quả khả quan với "Jurassic World Rebirth". Trong tuần công chiếu thứ ba, phim chỉ giảm 42% doanh thu so với tuần trước, đạt 23,4 triệu USD tại Bắc Mỹ và vươn tổng doanh thu toàn cầu lên 600 triệu USD. Đây là một trong ba phim Hollywood vượt mốc doanh thu này trong năm 2025.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Warner Bros. hiện chỉ mang tính tạm thời. Disney đang chuẩn bị phát hành "Fantastic Four: First Steps" vào ngày 24/7 với kỳ vọng doanh thu mở màn trên 100 triệu USD. Dù chưa chính thức ra mắt, phim đã nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn.